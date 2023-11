Audi RS Q e-tron muito melhorado no Rali Dakar

A Audi está melhorando o RS Q e-tron mais uma vez: antes de sua terceira saída no Rally Dakar, o protótipo de rali com sua unidade elétrica pioneira com bateria de alta tensão e conversor de energia está recebendo inovações em muitas áreas. A equipa de pilotos da Audi com Mattias Ekström/Emil Bergkvist, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger e Carlos Sainz/Lucas Cruz beneficiará de inúmeras melhorias detalhadas em janeiro de 2024. As novas ideias tornam o RS Q e-tron mais seguro, mais fiável, mais confortável, ligeiramente mais leve e reduzem os tempos de manutenção para a equipa.

Em janeiro de 2024, a Audi enfrentará o rali no deserto mais difícil do mundo pela terceira vez com o seu veículo de baixas emissões. "Nossos pilotos e co-pilotos mostraram do que o RS Q e-tron é fundamentalmente capaz com seis vitórias em etapas e 22 outros pódios de um dia no Rally Dakar desde 2022", diz o chefe da Audi Motorsport, Rolf Michl. "Agora é sobre mostrar nosso desempenho da forma mais consistente possível para que possamos lutar pelas primeiras posições."

A Audi Sport analisou as saídas anteriores, identificou pontos fracos e definiu prioridades claras para o desenvolvimento futuro. O Dr. Leonardo Pascali, o novo diretor técnico do projeto, e a sua equipa de desenvolvimento concentraram-se em cinco áreas desde o início do verão.

Segurança: continuar a melhorar o nível elevado

Os acidentes que envolveram Stéphane Peterhansel e Carlos Sainz no Rali Dakar levaram a Audi a melhorar ainda mais a segurança. "O nosso objetivo era reduzir a aceleração vertical máxima nas aterragens após grandes saltos", diz o Dr. Leonardo Pascali. Ao trabalhar com molas, amortecedores e o batente de limite no chassis, os engenheiros distribuíram melhor alguma da carga ao longo do tempo. Isto permite um controlo ótimo da plataforma, que é tão importante para o desempenho global do automóvel. As novas espumas dos bancos dão um segundo contributo. Ajudam a distribuir a carga sobre o condutor e o passageiro da frente durante um período de tempo mais longo, reduzindo assim os picos de carga.

Os criadores concentraram-se especificamente na rigidez do material e nas geometrias das espumas e tiveram também em conta a influência da temperatura do cockpit na rigidez das espumas. Os responsáveis também se concentraram na proteção dos ocupantes após uma aterragem frontal dura, como o segundo acidente que envolveu Carlos Sainz a embater no nariz do veículo no Rali Dakar de 2023. A caixa de impacto em CFRP na extremidade dianteira da estrutura do chassis é agora mais comprida, sem comprometer o ângulo de inclinação que é tão importante fora de estrada. Absorve a energia gerada em tais acidentes melhor do que antes.

Fiabilidade: detalhes inteligentes para um grande conjunto

O Audi RS Q e-tron é um carro de corrida muito confiável, mesmo nas condições mais difíceis: todos os três carros cruzaram a linha de chegada no primeiro Dakar em 2022. O facto de dois dos três carros não terem terminado em 2023 não teve razões técnicas, mas deveu-se a acidentes. Como a complexa tecnologia de acionamento em particular está fundamentalmente madura, a Audi Sport pode se concentrar nos detalhes quando se trata de confiabilidade. Anteriormente, as pedras penetrantes ficavam presas entre a base da jante, o disco de travão e a articulação da direção. Nalguns casos, causavam danos consideráveis e exigiam mudanças demoradas de rodas em mais do que uma ocasião. Novos elementos de fixação para o suporte da roda permitem uma maior folga para que as pedras possam ser expulsas mais facilmente. Ao mesmo tempo, a Audi Sport está agora a utilizar jantes mais robustas. Os flancos mais estáveis também tornam a nova geração de pneus do fornecedor de série BF Goodrich menos sensível.

Conforto: melhor proteção para uma maior concentração

A Audi conta com duplas de pilotos particularmente experientes, bem ensaiadas e eficientes. Para facilitar o seu extenuante trabalho, os engenheiros optimizaram a blindagem acústica, bem como a vedação do cockpit. Um capot dianteiro modificado repele melhor o turbilhão de lama e água. Isto mantém o para-brisas mais limpo.

Desempenho: ideias em muitas áreas

Do chassis ao software, da carroçaria ao motor elétrico: os engenheiros analisaram vários aspectos para tornar o Audi RS Q e-tron ainda mais potente no âmbito dos requisitos regulamentares. Trabalhar com os amortecedores e as molas ajudou a equipa a afinar ainda melhor os componentes. Para se aproximar ainda mais do peso mínimo de 2.100 quilogramas, com o aumento do peso dos novos pneus mais robustos, vários componentes foram optimizados em termos de peso. Isto aplica-se à cobertura da carroçaria traseira, bem como às pinças de travão mais pequenas, mas também ao apoio para os pés do copiloto. Os regulamentos também alteram ligeiramente o equilíbrio da relação potência-peso entre o modelo T1U da Audi e seus oponentes na classe T1: a potência máxima de 263 kW dos motores elétricos no início da temporada de 2023 (incluindo coeficiente de eficiência) tornou-se 271 kW durante o Rally Dakar após uma mudança nos regulamentos. O valor aumentará para 286 kW em janeiro de 2024. Ao mesmo tempo, os regulamentos aumentarão o peso dos modelos T1 concorrentes em 10 quilogramas, para 2 010 quilogramas.

Tempos de manutenção: trabalho mais curto, melhores resultados

Na procura de melhorias, a equipa de desenvolvimento da Audi Sport também analisou o trabalho diário de manutenção durante as provas de rali. Graças a muitas ideias práticas na área dos pormenores, uma série de passos de trabalho foram agora simplificados. Por exemplo, uniões roscadas modificadas, suportes de ferramentas melhorados, dispositivos de enchimento optimizados para fluidos operacionais, novas soluções de fecho para partes da carroçaria e uniões roscadas em vez de colagem contribuem para uma manutenção simplificada e mais rápida.

"A nossa equipa de engenharia melhorou ainda mais o RS Q e-tron com muitas soluções criativas", afirma Rolf Michl, Diretor do Desporto Automóvel. "O condutor e o copiloto, bem como todos os mecânicos e engenheiros, beneficiam das ideias imaginativas. Sentimo-nos otimamente preparados para o Rali Dakar". Desde meados do ano, a Audi incorporou sucessivamente as mudanças e começou a testá-las em testes, garantindo assim que todas as inovações serão lançadas a tempo para o Rally Dakar 2024. (Audi)