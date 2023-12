Nuevos Toyota Hilux y equipos listos para 2024

El equipo competirá en el Dakar 2024 con cinco tripulaciones, incluidos dos pilotos debutantes, enfrentándose al rally de coches más duro del mundo. Esta será la alineación más numerosa que TGR haya presentado nunca en el legendario Rally Dakar, combinando la experiencia inigualable de Giniel de Villiers con la velocidad innegable de Lucas Moraes y Seth Quintero. Toyota también confirma que tanto Moraes como Quintero, junto con sus copilotos, competirán en la temporada 2024 del W2RC. El Rally Dakar será la primera prueba del W2RC 2024 y, por lo tanto, un rally crucial para los dos equipos W2RC confirmados de TGR: Lucas Moraes y Armand Monleon y Seth Quintero y Dennis Zenz.

Lucas Moraes fue la revelación del Dakar 2023, corriendo en segundo lugar durante la mayor parte del rally en un Toyota Hilux privado, pero finalmente tuvo que conformarse con el tercer puesto en la general, convirtiéndose en uno de los novatos más exitosos en la historia del Rally Dakar. Este año, el joven brasileño formará equipo con el español Armand Monleon, que disputó el Dakar por primera vez en moto antes de pasar primero a los SSV y ahora a la máxima categoría de las carreras de rally raid.

Quintero ha sido descrito como un prodigio del rally raid y uno de los mayores talentos de la actual cantera de jóvenes pilotos. Su ritmo innegable, junto con una profunda experiencia que desmiente su juventud, lo convierten en una de las perspectivas más calientes y TGR está entusiasmado por ver lo que el joven y rápido piloto puede lograr al volante del nuevo GR DKR Hilux EVO T1U. Su copiloto será el alemán Dennis Zenz. Correrán juntos su cuarto Dakar.

Ambos equipos jóvenes intentarán beneficiarse de la experiencia de Giniel de Villiers, ganador del Rally Dakar en 2009. De Villiers cuenta con un palmarés inigualable en esta prueba, ya que ha completado 20 Dakar hasta la fecha. Ha terminado 19 veces entre los 10 primeros, ha subido al podio en ocho ocasiones y ha terminado 15 veces entre los cinco primeros. Su compañero será una vez más el sudafricano Dennis Murphy.

A ellos se unirán la joven sensación de las carreras Saood Variawa y su copiloto Francois Cazalet. La última tripulación será la formada por Guy Botterill y su copiloto Brett Cummings. Cummings es una cara conocida en el equipo, ya que normalmente es copiloto de Henk Lategan, que no puede competir debido a una lesión de hombro sufrida en un grave accidente en Sudáfrica a principios de este año.

Nuevo GR DKR Hilux EVO T1U

El nuevo coche es 100 mm más ancho que su predecesor y presenta varias mejoras. Se ha prestado especial atención a la suspensión y se ha desplazado el sistema de aire acondicionado para aumentar su eficiencia. Además, el coche se ha equipado con un nuevo paquete de refrigeración. El interés de Toyota por la calidad, la durabilidad y la fiabilidad ha sido un factor clave en el desarrollo del nuevo coche. Por lo tanto, el coche se ha desarrollado constantemente durante todo el año y los equipos de TGR han completado casi 30.000 kilómetros de carreras y pruebas en la temporada 2023 de W2RC y Sudáfrica.

Biocombustible de nuevo desarrollo

Al mismo tiempo, el equipo también ha integrado sus planes para un futuro más sostenible, con vistas al proyecto Dakar Future. Como parte de su compromiso con este proyecto, el equipo TGR Dakar se ha asociado con Repsol para alcanzar los objetivos requeridos mucho antes de la fecha límite de 2026.

Repsol suministra a TGR combustibles fabricados a partir de un 70% de fuentes renovables. Esto implica el uso de biocombustibles avanzados que reducen la huella de carbono en al menos un 70% en comparación con la gasolina convencional. Estos combustibles renovables han sido desarrollados y producidos en el Laboratorio de Tecnología de Repsol en Madrid a partir de materiales residuales renovables como el aceite de cocina usado. Se han producido en instalaciones certificadas bajo el esquema de sostenibilidad ISCC de la UE y las materias primas y procesos de producción cumplen con los requisitos de sostenibilidad de la Directiva Europea de Energías Renovables.

TGR ha sido un socio integral de investigación y desarrollo de Repsol durante los últimos 18 meses. El Combustible Renovable 70R+ de Repsol se probó primero en el banco de pruebas y después de forma exhaustiva en la práctica en varios lugares. Las pruebas finales antes del Dakar se completaron recientemente en Namibia. La mezcla utilizada por el equipo fue formulada exclusivamente para TGR de acuerdo con las regulaciones de la FIA.

El Dakar 2024 comienza el 5 de enero con un prólogo corto cerca de la ciudad norteña de Alula. Al prólogo le seguirán seis etapas exigentes, incluida una innovadora etapa "crono de 48 horas", que es esencialmente una etapa maratón ampliada. A continuación, tendrá lugar la tradicional jornada de descanso, que de nuevo tendrá lugar en la capital saudí, Riad (13/01/2024). Seis etapas más llevarán al rally de vuelta a la parte norte del país antes de que el evento termine en la ciudad costera de Yanbu el 19 de enero.

Lucas Moraes: "El Dakar 2023 ha sido una experiencia increíble para mí. Estar en el podio en mi primer intento ha sido genial y, aunque hubiera estado bien mantenerme segundo hasta el final, también me ha encantado el tercer puesto. Y lo que es más importante, me da la confianza de que soy capaz de mantener el ritmo necesario durante todo el rally y estoy deseando competir con fuerza en el Dakar 2024. Al mismo tiempo, he aprendido mucho de mis diversas actividades de competición este año y estoy deseando aprovechar esto como parte de la escuadra W2RC de TGR para 2024."

Seth Quintero dice: "Pasar del SSV al coche de rally raid más rápido del mundo es muy emocionante para mí. Básicamente me he abierto camino a través de los rangos y 2024 será mi primera oportunidad de competir con los nombres más grandes del deporte". La nueva versión del GR DKR Hilux EVO T1U me ha impresionado y confío en que podamos estar a la altura de la competencia desde el principio."

Giniel de Villiers añade: "El Rally Dakar es sin duda lo más destacado del año. Lo que lo hace tan emocionante para mí es el hecho de que estoy estrechamente involucrado en el desarrollo de cada nueva versión del Hilux y ver cómo todo se une en el rally es muy satisfactorio. Sigo siendo tan competitivo como siempre y mi objetivo es tener una buena actuación en enero. Sé que el coche es bueno, el equipo es bueno y me siento inspirado para dar lo mejor de mí en el Dakar 2024." (Toyota)