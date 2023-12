Nouveau Toyota Hilux et équipes prêts pour 2024

L'équipe participera au Dakar 2024 avec cinq équipages, dont deux pilotes débutants, qui se mesureront au rallye automobile le plus difficile au monde. Il s'agira de la plus grande formation jamais engagée par TGR sur le légendaire Rallye Dakar, combinant l'expérience inégalée de Giniel de Villiers et la vitesse indéniable de Lucas Moraes et Seth Quintero. Toyota confirme également que Moraes et Quintero participeront tous deux, avec leurs copilotes, à la saison 2024 du W2RC. Le Rallye Dakar sera la première manche du W2RC 2024 et donc un rallye décisif pour les deux équipages W2RC confirmés de TGR : Lucas Moraes et Armand Monleon ainsi que Seth Quintero et Dennis Zenz.

Lucas Moraes a été la révélation du Dakar 2023, occupant la deuxième place pendant la majeure partie du rallye au volant d'un Toyota Hilux privé, mais devant finalement se contenter de la troisième place au classement général, ce qui en fait l'un des rookies les plus performants de l'histoire du Rallye Dakar. Cette année, le jeune Brésilien fera équipe avec l'Espagnol Armand Monleon, qui a d'abord disputé le Dakar à moto avant de passer aux SSV et maintenant à la catégorie supérieure des rallyes-raids.

Quintero a été décrit comme un prodige du rallye-raid et comme l'un des plus grands talents du pool actuel de jeunes pilotes. Sa vitesse indéniable, associée à une profondeur d'expérience qui dément sa jeunesse, font de lui l'un des candidats les plus chauds, et TGR est impatient de voir ce que ce jeune pilote rapide peut accomplir au volant du nouveau GR DKR Hilux EVO T1U. Il aura à ses côtés dans la voiture le copilote allemand Dennis Zenz. Ils effectuent leur quatrième Dakar ensemble.

Les deux jeunes équipages tenteront de profiter de l'expérience de Giniel de Villiers, qui a remporté le Rallye Dakar en 2009. De Villiers a un palmarès sans précédent dans cette épreuve, puisqu'il a déjà participé à 20 Dakars. Il s'est classé 19 fois dans le top 10, a obtenu huit podiums et 15 places dans le top 5. Son partenaire sera à nouveau le Sud-Africain Dennis Murphy.

Ils seront rejoints par la jeune sensation de la course Saood Variawa et son copilote François Cazalet. Le dernier équipage sera composé de Guy Botterill et de son copilote Brett Cummings. Cummings est un visage connu de l'équipe puisqu'il est habituellement le copilote de Henk Lategan, qui ne peut pas concourir en raison d'une blessure à l'épaule suite à un grave accident en Afrique du Sud au début de l'année.

Nouveau GR DKR Hilux EVO T1U

La nouvelle voiture est 100 mm plus large que son prédécesseur et dispose de plusieurs améliorations. La suspension a fait l'objet d'une attention particulière et la climatisation a été déplacée pour plus d'efficacité. En outre, la voiture a été équipée d'un nouveau pack de refroidissement. L'accent mis par Toyota sur la qualité, la durabilité et la fiabilité a été un facteur clé dans le développement de la nouvelle voiture. C'est pourquoi la voiture a été constamment améliorée tout au long de l'année et les équipes TGR ont parcouru près de 30.000 kilomètres de course et d'essais au cours de la saison W2RC et sud-africaine 2023.

Un biocarburant nouvellement développé

Parallèlement, l'équipe a également intégré ses plans pour un avenir plus durable, avec en ligne de mire le projet Dakar Future. Dans le cadre de son engagement dans ce projet, l'équipe TGR-Dakar a conclu un partenariat avec Repsol afin d'atteindre les objectifs requis bien avant l'échéance de 2026.

Repsol fournit à TGR des carburants composés à 70 % de sources renouvelables. Il s'agit de biocarburants avancés qui réduisent l'empreinte carbone d'au moins 70 % par rapport à l'essence traditionnelle. Ces carburants renouvelables ont été développés et produits dans le laboratoire technologique de Repsol à Madrid à partir de matériaux de déchets renouvelables tels que l'huile de cuisson usagée. Ils ont été produits dans des installations certifiées par le système de durabilité ISCC EU, et les matières premières ainsi que les processus de production sont conformes aux exigences de durabilité de la directive européenne sur les énergies renouvelables.

TGR a été un partenaire de recherche et de développement complet de Repsol au cours des 18 derniers mois. Le Repsol Renewable Fuel 70R+ a d'abord été testé sur un banc d'essai, puis de manière approfondie dans la pratique sur différents sites. Les derniers tests avant le Dakar ont été récemment achevés en Namibie. Le mélange utilisé par l'équipe a été formulé exclusivement pour le TGR, conformément aux règles de la FIA.

Le Dakar 2024 débutera le 5 janvier par un court prologue près de la ville septentrionale d'Alula. Le prologue sera suivi de six étapes exigeantes, dont une étape innovante de "48 heures chrono", qui est essentiellement une longue étape de marathon. Elle sera suivie de la traditionnelle journée de repos, qui se déroulera à nouveau dans la capitale saoudienne Riyad (13.01.2024). Six autres étapes ramèneront le rallye dans la partie nord du pays, avant que l'événement ne se termine dans la ville côtière de Yanbu le 19 janvier.

Lucas Moraes a déclaré : "Le Dakar 2023 a été une expérience incroyable pour moi. Monter sur le podium dès la première tentative était tout simplement génial et même si cela aurait été bien de rester à la deuxième place jusqu'à la fin, j'étais également ravi de la troisième place. Plus important encore, cela me donne confiance dans ma capacité à maintenir le rythme nécessaire tout au long du rallye, et j'ai hâte de me présenter en force au Dakar 2024. En même temps, j'ai beaucoup appris de mes différentes activités de course cette année, et je suis impatient de développer cela en faisant partie de l'équipe W2RC de TGR pour 2024".

Seth Quintero a déclaré : "Passer du SSV à la voiture de rallye-raid la plus rapide du monde est très excitant pour moi. En gros, j'ai gravi les échelons et 2024 sera ma première chance de me mesurer aux plus grands noms du sport. La nouvelle version du GR DKR Hilux EVO T1U m'a impressionné et je suis confiant dans notre capacité à rivaliser avec la concurrence dès le début".

Giniel de Villiers avance : "Le Rallye Dakar est sans aucun doute le point culminant de l'année. Ce qui le rend si excitant pour moi, c'est le fait que je suis étroitement impliqué dans le développement de chaque nouvelle version du Hilux et voir comment tout se met en place lors du rallye est très gratifiant. Je reste aussi compétitif que jamais et je vais viser une solide performance en janvier. Je sais que la voiture est bonne, que l'équipe est bonne et je me sens inspiré pour donner le meilleur de moi-même sur le Dakar 2024". (Toyota)