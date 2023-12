Nuovo Toyota Hilux e squadre pronte per il 2024

Cinque team di Toyota Gazoo Racing (TGR) sono stati confermati per la Dakar 2024, combinando gioventù ed esperienza per difendere il titolo, con due equipaggi che parteciperanno al Campionato del Mondo Rally Raid 2024 (W2RC).

Il team parteciperà alla Dakar 2024 con cinque equipaggi, tra cui due piloti esordienti, affrontando il rally automobilistico più duro del mondo. Questa sarà la formazione più numerosa che la TGR abbia mai schierato al leggendario Rally Dakar, combinando l'impareggiabile esperienza di Giniel de Villiers con l'innegabile velocità di Lucas Moraes e Seth Quintero. Toyota conferma inoltre che sia Moraes che Quintero, insieme ai loro copiloti, parteciperanno alla stagione 2024 del W2RC. Il Rally di Dakar sarà la prima prova del W2RC 2024 e quindi un rally cruciale per i due team W2RC confermati dalla TGR: Lucas Moraes e Armand Monleon e Seth Quintero e Dennis Zenz.

Lucas Moraes è stato la rivelazione della Dakar 2023, correndo in seconda posizione per la maggior parte del rally a bordo di una Toyota Hilux privata, ma alla fine si è dovuto accontentare del terzo posto assoluto, diventando uno dei debuttanti di maggior successo nella storia del Rally Dakar. Quest'anno, il giovane brasiliano farà squadra con lo spagnolo Armand Monleon, che ha partecipato per la prima volta alla Dakar in moto, prima di passare agli SSV e ora alla classe più alta dei rally-raid.

Quintero è stato descritto come un prodigio del rally-raid e uno dei maggiori talenti dell'attuale gruppo di giovani piloti. Il suo innegabile ritmo, unito a un'esperienza che smentisce la sua giovane età, lo rendono una delle prospettive più interessanti e la TGR non vede l'ora di vedere cosa riuscirà a fare questo giovane e veloce pilota al volante del nuovo GR DKR Hilux EVO T1U. Al suo fianco ci sarà il copilota tedesco Dennis Zenz. I due completeranno la loro quarta Dakar insieme.

Entrambi i giovani team cercheranno di beneficiare dell'esperienza di Giniel de Villiers, che ha vinto il Rally Dakar nel 2009. De Villiers ha un record ineguagliabile in questo evento, avendo completato 20 Dakar fino ad oggi. Si è classificato 19 volte tra i primi 10, ha ottenuto otto podi e 15 piazzamenti tra i primi cinque. Il suo partner sarà ancora una volta il sudafricano Dennis Murphy.

A loro si aggiungerà la giovane promessa delle corse Saood Variawa e il suo copilota Francois Cazalet. L'ultimo equipaggio dello schieramento è composto da Guy Botterill e dal copilota Brett Cummings. Cummings è un volto familiare nella squadra, in quanto è normalmente il copilota di Henk Lategan, che non può gareggiare a causa di un infortunio alla spalla riportato in un grave incidente in Sudafrica all'inizio dell'anno.

Il nuovo GR DKR Hilux EVO T1U

La nuova vettura è più larga di 100 mm rispetto al suo predecessore e presenta diversi miglioramenti. Particolare attenzione è stata dedicata alle sospensioni e il sistema di climatizzazione è stato spostato per una maggiore efficienza. Inoltre, la vettura è stata dotata di un nuovo pacchetto di raffreddamento. L'attenzione di Toyota per la qualità, la durata e l'affidabilità è stata un fattore chiave nello sviluppo della nuova vettura. Pertanto, l'auto è stata costantemente sviluppata nel corso dell'anno e i team TGR hanno completato quasi 30.000 chilometri di gare e test nella stagione W2RC 2023 e in Sudafrica.

Biocarburante di nuova concezione

Allo stesso tempo, il team ha anche integrato i suoi piani per un futuro più sostenibile, in vista del progetto Dakar Future. Nell'ambito del suo impegno in questo progetto, il team TGR Dakar ha avviato una partnership con Repsol per raggiungere gli obiettivi richiesti ben prima della scadenza del 2026.

Repsol fornisce alla TGR carburanti prodotti al 70% da fonti rinnovabili. Ciò comporta l'uso di biocarburanti avanzati che riducono l'impronta di carbonio di almeno il 70% rispetto alla benzina convenzionale. Questi carburanti rinnovabili sono stati sviluppati e prodotti nel Laboratorio Tecnologico Repsol di Madrid a partire da materiali di scarto rinnovabili come l'olio da cucina usato. Sono stati prodotti in impianti certificati secondo lo schema di sostenibilità dell'UE ISCC e le materie prime e i processi di produzione sono conformi ai requisiti di sostenibilità della Direttiva europea sulle energie rinnovabili.

Negli ultimi 18 mesi la TGR è stata un partner completo per la ricerca e lo sviluppo di Repsol. Il Repsol Renewable Fuel 70R+ è stato prima testato al banco di prova e poi sottoposto a numerosi test pratici in varie località. I test finali prima della Dakar sono stati recentemente completati in Namibia. La miscela utilizzata dal team è stata formulata esclusivamente per il TGR in conformità alle normative FIA.

La Dakar 2024 inizia il 5 gennaio con un breve prologo nei pressi della città settentrionale di Alula. Il prologo sarà seguito da sei tappe impegnative, tra cui un'innovativa tappa "crono di 48 ore", che è essenzialmente una tappa maratona prolungata. Seguirà il tradizionale giorno di riposo, che si svolgerà nuovamente nella capitale saudita Riyadh (13/01/2024). Altre sei tappe riporteranno il rally nella parte settentrionale del Paese prima che l'evento si concluda nella città costiera di Yanbu il 19 gennaio.

Lucas Moraes afferma: "La Dakar 2023 è stata un'esperienza incredibile per me. Salire sul podio al mio primo tentativo è stato fantastico e anche se sarebbe stato bello rimanere al secondo posto fino alla fine, sono stato entusiasta anche del terzo posto. Ma soprattutto, mi dà la certezza di essere in grado di mantenere il ritmo necessario per tutto il rally e non vedo l'ora di competere con forza alla Dakar 2024. Allo stesso tempo, ho imparato molto dalle mie varie attività agonistiche di quest'anno e non vedo l'ora di fare tesoro di tutto questo come parte della squadra W2RC della TGR per il 2024".

Seth Quintero afferma: "Passare dalla SSV alla vettura da rally raid più veloce del mondo è molto emozionante per me. Ho fatto la mia gavetta e il 2024 sarà la mia prima occasione per competere con i più grandi nomi di questo sport". La nuova versione del GR DKR Hilux EVO T1U mi ha impressionato e sono fiducioso che riusciremo a tenere il passo della concorrenza fin dall'inizio".

Giniel de Villiers aggiunge: "Il Rally Dakar è senza dubbio l'evento clou dell'anno. Ciò che lo rende così eccitante per me è il fatto che sono strettamente coinvolto nello sviluppo di ogni nuova versione dell'Hilux e vedere che tutto si concretizza nel rally è molto soddisfacente. Rimango competitivo come sempre e punterò a una solida prestazione a gennaio. So che la macchina è buona, la squadra è buona e mi sento ispirato a fare del mio meglio alla Dakar 2024". (Toyota)