Nova Toyota Hilux e equipas prontas para 2024

Cinco equipas da Toyota Gazoo Racing (TGR) estão confirmadas para o Dakar 2024, combinando juventude e experiência para defender o título, com duas equipas a competir no Campeonato do Mundo de Rally Raid 2024 (W2RC).

A equipa irá competir no Dakar 2024 com cinco equipas, incluindo dois pilotos estreantes, enfrentando o rali automóvel mais difícil do mundo. Este será o maior alinhamento que a TGR alguma vez apresentou no lendário Rali Dakar, combinando a experiência inigualável de Giniel de Villiers com a velocidade inegável de Lucas Moraes e Seth Quintero. A Toyota também confirma que tanto Moraes como Quintero, juntamente com os seus co-pilotos, irão competir na época de 2024 do W2RC. O Rali Dakar será a primeira ronda do W2RC 2024 e, portanto, um rali crucial para as duas equipas W2RC confirmadas da TGR: Lucas Moraes e Armand Monleon e Seth Quintero e Dennis Zenz.

Lucas Moraes foi a revelação do Dakar 2023, correndo em segundo lugar durante a maior parte do rali numa Toyota Hilux privada, mas acabando por ter de se contentar com o terceiro lugar na geral, tornando-o um dos estreantes mais bem sucedidos na história do Rali Dakar. Este ano, o jovem brasileiro fará equipa com o espanhol Armand Monleon, que disputou o Dakar pela primeira vez numa moto, antes de passar para os SSV e agora para a classe mais alta das corridas de rally-raid.

Quintero tem sido descrito como um prodígio do rally-raid e um dos maiores talentos do atual grupo de jovens pilotos. O seu ritmo inegável, juntamente com uma profundidade de experiência que desmente a sua juventude, fazem dele uma das melhores perspectivas e a TGR está entusiasmada por ver o que o jovem e rápido piloto pode alcançar ao volante da nova GR DKR Hilux EVO T1U. Ele terá o copiloto alemão Dennis Zenz ao seu lado no carro. Vão disputar o seu quarto Dakar juntos.

Ambas as jovens equipas vão tentar beneficiar da experiência de Giniel de Villiers, que venceu o Rali Dakar em 2009. De Villiers tem um registo inigualável neste evento, tendo completado 20 Dakars até à data. Terminou 19 vezes entre os 10 primeiros, alcançou oito lugares no pódio e 15 lugares entre os cinco primeiros. O seu parceiro será, mais uma vez, Dennis Murphy, da África do Sul.

A eles juntar-se-ão a jovem sensação das corridas Saood Variawa e o seu copiloto François Cazalet. A última equipa do alinhamento é Guy Botterill e o copiloto Brett Cummings. Cummings é uma cara conhecida na equipa, uma vez que é normalmente copiloto de Henk Lategan, que não pode competir devido a uma lesão no ombro sofrida num grave acidente na África do Sul no início deste ano.

Nova GR DKR Hilux EVO T1U

O novo carro é 100 mm mais largo do que o seu antecessor e apresenta várias melhorias. Foi dada especial atenção à suspensão e o sistema de ar condicionado foi deslocado para uma maior eficiência. Além disso, o carro foi equipado com um novo sistema de arrefecimento. O foco da Toyota na qualidade, durabilidade e fiabilidade foi um fator chave no desenvolvimento do novo automóvel. Por isso, o carro foi constantemente desenvolvido ao longo do ano e as equipas da TGR completaram quase 30.000 quilómetros de corridas e testes na época de 2023 do W2RC e da África do Sul.

Biocombustível recentemente desenvolvido

Ao mesmo tempo, a equipa também integrou os seus planos para um futuro mais sustentável, tendo em vista o projeto Dakar Future. Como parte do seu compromisso para com este projeto, a equipa TGR Dakar estabeleceu uma parceria com a Repsol para atingir os objectivos exigidos muito antes da data limite de 2026.

A Repsol fornece à TGR combustíveis fabricados a partir de 70% de fontes renováveis. Isto implica a utilização de biocombustíveis avançados que reduzem a pegada de carbono em pelo menos 70% em comparação com a gasolina convencional. Estes combustíveis renováveis foram desenvolvidos e produzidos no Laboratório Tecnológico da Repsol em Madrid a partir de resíduos renováveis, como os óleos alimentares usados. Foram produzidos em instalações certificadas pelo esquema de sustentabilidade ISCC da UE e as matérias-primas e os processos de produção cumprem os requisitos de sustentabilidade da Diretiva Europeia sobre Energias Renováveis.

A TGR tem sido um parceiro de investigação e desenvolvimento abrangente para a Repsol nos últimos 18 meses. O Repsol Renewable Fuel 70R+ foi primeiro testado no banco de ensaios e depois amplamente testado na prática em vários locais. Os testes finais antes do Dakar foram recentemente concluídos na Namíbia. A mistura utilizada pela equipa foi formulada exclusivamente para o TGR, de acordo com os regulamentos da FIA.

O Dakar 2024 começa a 5 de janeiro com um curto prólogo perto da cidade de Alula, no norte do país. O prólogo será seguido por seis etapas desafiantes, incluindo uma inovadora etapa "48 horas chrono", que é essencialmente uma etapa maratona alargada. Segue-se o tradicional dia de descanso, que se realiza novamente na capital saudita, Riade (13/01/2024). Mais seis etapas levarão o rali de volta à parte norte do país antes de o evento terminar na cidade costeira de Yanbu, a 19 de janeiro.

Lucas Moraes afirma: "O Dakar 2023 foi uma experiência incrível para mim. Estar no pódio logo na minha primeira tentativa foi fantástico e, embora tivesse sido bom ficar em segundo lugar até ao fim, também fiquei entusiasmado com o terceiro lugar. Mais importante ainda, dá-me a confiança de que sou capaz de manter o ritmo necessário ao longo do rali e estou ansioso por competir fortemente no Dakar de 2024. Ao mesmo tempo, aprendi muito com as minhas várias actividades de corrida este ano e estou ansioso por desenvolver isso como parte da equipa W2RC da TGR para 2024."

Seth Quintero afirma: "Passar do SSV para o carro de rally raid mais rápido do mundo é muito emocionante para mim. Basicamente, fui subindo na hierarquia e 2024 será a minha primeira oportunidade de competir com os maiores nomes do desporto. A nova versão da GR DKR Hilux EVO T1U impressionou-me e estou confiante de que podemos acompanhar a concorrência desde o início."

Giniel de Villiers acrescenta: "O Rali Dakar é, sem dúvida, o ponto alto do ano. O que o torna tão entusiasmante para mim é o facto de estar intimamente envolvido no desenvolvimento de cada nova versão da Hilux e ver tudo a resultar no rali é muito satisfatório. Continuo a ser competitivo como sempre e vou procurar ter um desempenho sólido em janeiro. Sei que o carro é bom, a equipa é boa e sinto-me inspirado para dar o meu melhor no Dakar 2024." (Toyota)