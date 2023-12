Clou Dacia : Rallye Dakar 2025 avec Loeb et Al-Attiyah

Renault-LAT Dacia veut en découdre pour son entrée dans le Rallye Dakar 2025. Outre Sébastien Loeb, la filiale roumaine de Renault a signé le quintuple vainqueur du Dakar Nasser Al-Attiyah pour cette première tout-terrain.

Dacia aura une véritable dream team en 2025 : Après Sébastien Loeb, c'est Nasser Al-Attiyah, champion W2RC en titre, qui a été engagé par Dacia pour sa première participation au Dakar. Peut-on composer chez Rally-Raid une plus belle liste que celle-ci ? Mardi, Dacia a officialisé la présence de Nasser Al-Attiyah dans ses rangs à partir de la saison 2025 pour le Dakar et le World Rally-Raid Championship (W2RC). Le champion en titre de la discipline, qui a quitté Toyota fin 2023 pour rejoindre Prodrive, viendra donc compléter l'effectif marathon de Dacia aux côtés de Sébastien Loeb et Cristina Gutiérrez Herrero.



Toujours accompagné de son copilote Matthieu Baumel, Nasser Al-Attiyah, 52 ans et quintuple vainqueur du Dakar, s'engagera officiellement avec la marque dès les phases de tests prévues en 2024. Les trois équipages testeront un prototype de la marque sur les pistes du Rallye du Maroc de l'année prochaine, en utilisant du carburant synthétique.



"Je suis tellement heureux de faire partie de la famille Dacia", a déclaré Nasser Al-Attiyah avec une pointe de publicité. "C'est une très belle marque, je la vois partout dans le monde. Je veux travailler pour ce constructeur dans ma région, au Moyen-Orient. Je vais essayer de faire de mon mieux. C'est une excellente opportunité de participer au Dakar avec Dacia. Je pense que ce sera une bonne équipe. Nous allons essayer de gagner la première année avec cette équipe de rêve. J'ai beaucoup de respect pour Sébastien et Cristina, j'ai un bon contact avec les deux. "



Dacia présentera le programme du Dakar le 30 janvier 2024.