Dacia-Clou: Rally Dakar 2025 con Loeb e Al-Attiyah

Dacia avrà un vero e proprio dream team nel 2025: Dopo Sébastien Loeb, Nasser Al-Attiyah, campione in carica W2RC, è stato ingaggiato per la prima Dakar di Dacia. Possiamo noi di Rally-Raid mettere insieme una formazione migliore di questa? Martedì scorso, Dacia ha annunciato ufficialmente la presenza di Nasser Al-Attiyah tra le sue fila a partire dalla stagione 2025 per la Dakar e il Campionato del Mondo Rally-Raid (W2RC). Il campione in carica della disciplina, che ha lasciato Toyota alla fine del 2023 per unirsi a Prodrive, completerà quindi la squadra marathon di Dacia accanto a Sébastien Loeb e Cristina Gutiérrez Herrero.



Sempre accompagnato dal suo copilota Matthieu Baumel, Nasser Al-Attiyah, 52 anni e cinque volte vincitore della Dakar, gareggerà ufficialmente con il marchio a partire dalle fasi di test previste per il 2024. I tre equipaggi testeranno un prototipo del marchio sulle piste del Rally del Marocco del prossimo anno utilizzando carburante sintetico.



"Sono molto felice di far parte della famiglia Dacia", ha dichiarato Nasser Al-Attiyah con un pizzico di pubblicità. "È un marchio bellissimo, lo vedo in tutto il mondo. Voglio lavorare per questo produttore nella mia regione, in Medio Oriente. Cercherò di fare del mio meglio. È una grande opportunità partecipare alla Dakar con Dacia. Penso che sarà una buona squadra. Cercheremo di vincere al primo anno con questo dream team. Ho molto rispetto per Sébastien e Cristina, ho un buon rapporto con entrambi. "



Dacia presenterà il programma della Dakar il 30 gennaio 2024.