Dacia-Clou: Rali Dakar 2025 com Loeb e Al-Attiyah

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Renault-LAT A Dacia quer dar tudo por tudo quando participar no Rali Dakar 2025. Para além de Sébastien Loeb, a filial romena da Renault também contratou Nasser Al-Attiyah, cinco vezes vencedor do Dakar, para a estreia no todo-o-terreno. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

A Dacia terá uma verdadeira equipa de sonho em 2025: Depois de Sébastien Loeb, Nasser Al-Attiyah, o atual campeão do W2RC, foi inscrito para a estreia da Dacia no Dakar. Será que a Rally-Raid consegue reunir um alinhamento melhor do que este? Na terça-feira, a Dacia anunciou oficialmente a presença de Nasser Al-Attiyah nas suas fileiras a partir da temporada de 2025 do Dakar e do Campeonato do Mundo de Rally-Raid (W2RC). O atual campeão da disciplina, que deixou a Toyota no final de 2023 para se juntar à Prodrive, completará assim a equipa de maratona da Dacia ao lado de Sébastien Loeb e Cristina Gutiérrez Herrero.



Sempre acompanhado pelo seu copiloto Matthieu Baumel, Nasser Al-Attiyah, 52 anos e cinco vezes vencedor do Dakar, competirá oficialmente com a marca a partir das fases de teste previstas para 2024. As três equipas vão testar um protótipo da marca nas pistas do Rali de Marrocos do próximo ano, utilizando combustível sintético.



"Estou muito feliz por fazer parte da família Dacia", declarou Nasser Al-Attiyah com uma pitada de publicidade. "É uma bela marca, vejo-a em todo o mundo. Quero trabalhar para este construtor na minha região, no Médio Oriente. Vou tentar dar o meu melhor. É uma grande oportunidade participar no Dakar com a Dacia. Penso que será uma boa equipa. Vamos tentar ganhar no primeiro ano com esta equipa de sonho. Tenho muito respeito pelo Sébastien e pela Cristina, tenho uma boa relação com ambos. "



A Dacia apresentará o programa do Dakar em 30 de janeiro de 2024.