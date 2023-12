Loeb vise enfin la victoire au huitième départ du Dakar

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Red Bull Après quatre podiums, Sébastien Loeb espère enfin remporter le Rallye Dakar au volant de sa Prodrive Hunter T1 pour sa huitième participation : "Nous avons tous les ingrédients pour gagner là-bas".

Le "8" sera-t-il son chiffre porte-bonheur au Rallye Dakar ? C'est certainement la question que doit se poser Sébastien Loeb, quelques jours avant de s'envoler pour l'Arabie Saoudite afin de participer au Dakar 2024 (05 - 19 janvier). Jusqu'à présent, l'Alsacien d'origine et Suisse d'adoption a été plusieurs fois sur le point de triompher, mais a souvent rencontré des problèmes qui ont ralenti son rythme.



Malgré la malchance, le neuf fois champion du monde des rallyes peut se targuer de quatre podiums, dont trois deuxièmes places, en sept participations. Un beau résultat pour quelqu'un dont le rallye-raid n'est pas la discipline de prédilection. Alors, quand il sera temps de s'attaquer au huitième départ, Sébastien Loeb sera prêt à remporter enfin sa première victoire sur le Dakar.



"C'est vrai que je suis monté sur le podium du Dakar à quelques reprises", se souvient-il. "L'année dernière, nous avons eu une superbe deuxième semaine et nous avons gagné toutes les étapes. Cela nous permet de voir que nous avons la puissance et la capacité de nous battre pour la victoire. Ce n'est jamais facile de gagner le Dakar. Il faut être capable de tout réunir, navigation, fiabilité, pilotage. Il est difficile de faire des prévisions, mais je pense que nous avons tous les ingrédients pour y arriver. Nous allons réessayer cette année".



Question : L'expérience de son nouveau coéquipier et quintuple vainqueur du Dakar, Nasser Al-Attiyah, est-elle un grand avantage pour Loeb ? Dans sa quête d'une première victoire dans le plus grand rallye-raid du monde, Sébastien Loeb peut compter sur un facteur important : Nasser Al-Attiyah. Le Qatari est toujours un rival, mais cette fois il est aussi son coéquipier chez Prodrive. Une nouvelle venue qui pourrait certainement lui être d'une grande utilité, même si le champion en titre reste malgré tout un adversaire du recordman du monde. En 2025, ils prendront le départ ensemble pour le nouveau venu Dacia.



"Nasser est mon adversaire depuis plusieurs années", souligne Loeb. "Nous avons eu de belles batailles sur plusieurs rallyes. Maintenant, il est dans la même voiture que moi. Je ne pense pas que cela change fondamentalement l'esprit de la course et du combat, car sur le Dakar, nous passons toute la journée dans la voiture, chacun avec son copilote. L'objectif est d'avancer le plus vite possible. Sinon, nous avons toujours été amis. En l'ayant dans l'équipe, nous pouvons profiter de son expérience, du feeling de la voiture et plus encore. Je ne vois pas cela comme une mauvaise chose. Il est vrai qu'il est toujours plus facile de se battre contre un adversaire d'une autre équipe parce que l'on a sa propre équipe derrière soi. Cette fois-ci, l'équipe sera un peu divisée. En tout cas, l'expérience de Nasser dans l'équipe est un atout".