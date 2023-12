Loeb vuole finalmente vincere all'ottava partenza della Dakar

Dopo quattro podi, Sébastien Loeb con il Prodrive Hunter T1 spera finalmente nella vittoria alla sua ottava partenza al Rally Dakar: "Abbiamo tutti gli ingredienti per vincere".

Sarà l'"8" il suo numero fortunato al Rally Dakar? Sébastien Loeb dovrà certamente porsi questa domanda qualche giorno prima di volare in Arabia Saudita per partecipare alla Dakar 2024 (5 - 19 gennaio). Finora, l'alsaziano di nascita e svizzero d'elezione è stato più volte sul punto di trionfare, ma spesso ha avuto problemi che hanno rallentato il suo ritmo.



Nonostante la sfortuna, il nove volte campione del mondo di rally ha ottenuto quattro podi in sette partecipazioni, tra cui tre secondi posti. Un bel risultato per uno che non ama i rally raid. Quando arriva il momento di affrontare l'ottava partenza, Sébastien Loeb è pronto a conquistare la sua prima vittoria alla Dakar.



"È vero che sono salito sul podio della Dakar alcune volte", ricorda. "L'anno scorso abbiamo avuto una grande seconda settimana e abbiamo vinto tutte le tappe. Questo ci permette di capire che abbiamo le prestazioni e la capacità di lottare per la vittoria. Non è mai facile vincere la Dakar. Bisogna essere in grado di mettere insieme tutto, navigazione, affidabilità, controllo. È difficile fare una previsione, ma credo che abbiamo tutti gli ingredienti per riuscirci. Ci proveremo anche quest'anno".



Domanda: L'esperienza del suo nuovo compagno di squadra e cinque volte vincitore della Dakar, Nasser Al-Attiyah, è un grande vantaggio per Loeb? Nella sua ricerca della prima vittoria nel più grande rally-raid del mondo, Sébastien Loeb può contare su un fattore importante: Nasser Al-Attiyah. Il qatariota è ancora un rivale, ma questa volta è anche il suo compagno di squadra alla Prodrive. Un nuovo arrivo che potrebbe sicuramente essergli di grande aiuto, anche se il campione in carica rimane un avversario del campione del mondo record. Nel 2025, i due partiranno insieme per la nuova arrivata Dacia.



"Nasser è stato mio avversario per diversi anni", sottolinea Loeb. "Abbiamo avuto grandi battaglie nei rally. Ora è sulla mia stessa auto. Non credo che questo cambi radicalmente lo spirito della gara e della lotta, perché alla Dakar passiamo tutto il giorno in macchina, ognuno con il suo copilota. L'obiettivo è fare il giro il più velocemente possibile. A parte questo, siamo sempre stati amici. Averlo in squadra ci permette di beneficiare della sua esperienza, del feeling con l'auto e altro ancora. Non la vedo come una cosa negativa. È vero che è sempre più facile lottare contro un avversario di un'altra squadra perché hai il tuo team alle spalle. Questa volta la squadra sarà un po' divisa. In ogni caso, l'esperienza di Nasser in squadra è un vantaggio".