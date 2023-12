Loeb quer finalmente vencer na oitava etapa do Dakar

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Red Bull Depois de quatro subidas ao pódio, Sébastien Loeb, no Prodrive Hunter T1, espera finalmente a vitória na sua oitava participação no Rali Dakar: "Temos todos os ingredientes para vencer". SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

Será o "8" o seu número da sorte no Rali Dakar? Sébastien Loeb terá certamente de fazer esta pergunta a si próprio alguns dias antes de voar para a Arábia Saudita para participar no Dakar 2024 (5 a 19 de janeiro). Até à data, o alsaciano e suíço de eleição esteve várias vezes à beira do triunfo, mas teve muitas vezes problemas que lhe abrandaram o ritmo.



Apesar da falta de sorte, o nove vezes campeão do mundo de ralis tem quatro lugares no pódio em sete participações, incluindo três segundos lugares. Um bom resultado para alguém cuja corrida de rali não é a sua disciplina favorita. Por isso, quando chegar a altura de enfrentar a oitava etapa, Sébastien Loeb está pronto para conquistar finalmente a sua primeira vitória no Dakar.



"É verdade que já estive no pódio do Dakar algumas vezes", recorda. "No ano passado, tivemos uma segunda semana fantástica e vencemos todas as etapas. Isto permite-nos ver que temos o desempenho e a capacidade de lutar pela vitória. Nunca é fácil ganhar o Dakar. É preciso ser capaz de reunir tudo: navegação, fiabilidade, controlo. É difícil fazer uma previsão, mas penso que temos todos os ingredientes para lá chegar. Vamos tentar novamente este ano".



Pergunta: A experiência do seu novo companheiro de equipa e cinco vezes vencedor do Dakar, Nasser Al-Attiyah, é uma grande vantagem para Loeb? Na sua busca pela primeira vitória na maior prova de rally-raid do mundo, Sébastien Loeb pode contar com um fator importante: Nasser Al-Attiyah. O Qatar continua a ser um rival, mas desta vez é também o seu companheiro de equipa na Prodrive. Um recém-chegado que poderá certamente ser-lhe muito útil, mesmo que o atual campeão continue a ser um adversário do recordista mundial. Em 2025, começarão juntos na recém-chegada Dacia.



"Nasser é meu adversário há vários anos", sublinha Loeb. "Tivemos grandes batalhas nos ralis. Agora ele está no mesmo carro que eu. Não creio que isso altere fundamentalmente o espírito da corrida e da luta, porque no Dakar passamos o dia inteiro no carro, cada um com o seu copiloto. O objetivo é fazer a volta o mais rápido possível. Para além disso, sempre fomos amigos. Tê-lo na equipa permite-nos beneficiar da sua experiência, da sensação do carro e muito mais. Não vejo isso como uma coisa má. É verdade que é sempre mais fácil lutar contra um adversário de outra equipa porque temos a nossa própria equipa a apoiar-nos. Desta vez, a equipa vai estar um pouco dividida. Em todo o caso, a experiência de Nasser na equipa é uma mais-valia".