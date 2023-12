Chicherit et De Mévius au rallye-raid avec Toyota

Guerlain Chicherit et Guillaume de Mévius participeront au Championnat du monde des rallyes-raids (W2RC) au volant du Toyota Hilux d'Overdrive, y compris au prochain Rallye Dakar (05 au 19 janvier 2004).

Les deux Toyota GR DKR Hilux T1+ pour le Dakar 2024 ont été préparés par Overdrive Racing, une entreprise réputée dans le domaine du rallye-raid, et seront engagés par l'équipe belge. Guerlain Chicherit, vainqueur du Rallye du Maroc 2022 et de deux étapes du dernier Dakar, participera pour la 13e fois à ce spectacle du désert en Arabie Saoudite, avec cette fois encore l'objectif de se battre pour la victoire dans le rallye le plus difficile du monde.



Guillaume de Mévius, quant à lui, poursuivra son engagement entamé en octobre dernier au Maroc dans la catégorie T1+. C'est une progression logique pour lui qui s'est distingué ces deux dernières années avec un OT3.



Le Rallye Dakar se déroulera en Arabie Saoudite à partir du 5 janvier et jusqu'au 19 janvier 2024, sur un parcours total de 7.891 km, dont 4.727 km de spéciales.



Guerlain Chicherit, Toyota Hilux : "L'endurance est l'une des clés de la victoire sur le Dakar. C'est vrai pour le pilote, mais aussi pour la voiture qui doit être fiable. Dans ce contexte, notre Toyota Hilux est sans aucun doute le meilleur T1+. C'est l'une des raisons pour lesquelles Nasser l'a remporté trois fois. C'est maintenant à moi de faire la différence, en m'appuyant sur mon expérience et ma vitesse. Et je peux compter sur le soutien de Guillaume de Mévius, avec qui je travaille pour ce projet d'avenir".



Guillaume de Mévius : "Je suis très excité et impatient de participer à ma première compétition au volant d'une Toyota. Travailler avec Guerlain Chicherit est une opportunité fantastique. Il a une grande expérience du rallye-raid et j'ai encore beaucoup à apprendre. C'est incroyablement motivant de travailler avec lui et de construire mon avenir dans cette catégorie. Mon objectif pour ce Dakar est d'aller aussi loin que possible pour me rapprocher du top 5, avec un objectif précis pour décrocher le titre de 'Meilleur rookie'".