Chicherit e De Mévius con Toyota nel rally raid

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Overdrive Guerlain Chicherit e Guillaume de Mévius parteciperanno con la Toyota Hilux di Overdrive al Campionato Mondiale Rally Raid (W2RC), compreso il prossimo Rally Dakar (dal 05 al 19 gennaio 2004).

I due veicoli Toyota GR DKR Hilux T1+ per la Dakar 2024 sono stati preparati da Overdrive Racing, azienda rinomata nei rally raid, e saranno iscritti dal team belga. Guerlain Chicherit, vincitore del Rally del Marocco 2022 e di due tappe dell'ultima Dakar, parteciperà per la 13ª volta a questo spettacolo del deserto in Arabia Saudita, ancora una volta con l'obiettivo di lottare per la vittoria nel rally più duro del mondo.



Da parte sua, Guillaume de Mévius continuerà il suo impegno iniziato lo scorso ottobre in Marocco nella categoria T1+. Si tratta di una progressione logica per lui, che si è distinto con un OT3 negli ultimi due anni.



Il Rally Dakar si svolgerà in Arabia Saudita dal 5 gennaio al 19 gennaio 2024, su un percorso di 7.891 km, di cui 4.727 km di prove speciali.



Guerlain Chicherit, Toyota Hilux: "La resistenza è una delle chiavi per vincere la Dakar. Questo vale per il pilota e anche per l'auto, che deve essere affidabile. In questo contesto, il nostro Toyota Hilux è senza dubbio il miglior T1+. Questo è uno dei motivi per cui Nasser ha vinto tre volte con questa vettura. Ora sta a me fare la differenza, contando sulla mia esperienza e sulla mia velocità. E posso contare sul supporto di Guillaume de Mévius, con cui sto lavorando a questo progetto futuro".



Guillaume de Mévius: "Sono molto emozionato e non vedo l'ora di partecipare alla mia prima gara su una Toyota. Lavorare con Guerlain Chicherit è un'opportunità fantastica. Lui ha una grande esperienza nei rally-raid e io ho ancora molto da imparare. È incredibilmente motivante lavorare con lui e costruire il mio futuro in questa categoria. Il mio obiettivo per questa Dakar è di avvicinarmi il più possibile alla top 5, con l'obiettivo specifico di assicurarmi il titolo di 'Best Rookie'".