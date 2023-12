Chicherit e De Mévius com a Toyota no rally raid

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Overdrive Guerlain Chicherit e Guillaume de Mévius vão competir com a Toyota Hilux da Overdrive no Campeonato do Mundo de Rally Raid (W2RC), incluindo o próximo Rally Dakar (05 a 19 de janeiro de 2004). SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

Os dois veículos Toyota GR DKR Hilux T1+ para o Dakar 2024 foram preparados pela Overdrive Racing, uma empresa de renome no rali, e serão inscritos pela equipa belga. Guerlain Chicherit, vencedor do Rali de Marrocos 2022 e de duas etapas do último Dakar, vai competir pela 13ª vez neste espetáculo do deserto na Arábia Saudita, mais uma vez com o objetivo de lutar pela vitória no rali mais duro do mundo.



Por seu lado, Guillaume de Mévius vai continuar o seu compromisso iniciado em outubro passado em Marrocos na categoria T1+. Trata-se de uma progressão lógica para ele, que se distinguiu com um OT3 nos últimos dois anos.



O Rali Dakar terá lugar na Arábia Saudita de 5 de janeiro a 19 de janeiro de 2024, num percurso total de 7.891 km, incluindo 4.727 km de etapas especiais.



Guerlain Chicherit, Toyota Hilux: "A resistência é uma das chaves para vencer o Dakar. Isto aplica-se ao condutor e também ao carro, que tem de ser fiável. Neste contexto, a nossa Toyota Hilux é, sem dúvida, o melhor T1+. É uma das razões pelas quais o Nasser já ganhou três vezes com ela. Agora, cabe-me a mim fazer a diferença, apoiando-me na minha experiência e na minha velocidade. E posso contar com o apoio de Guillaume de Mévius, com quem estou a trabalhar neste projeto futuro."



Guillaume de Mévius: "Estou muito entusiasmado e mal posso esperar para participar na minha primeira competição num Toyota. Trabalhar com Guerlain Chicherit é uma oportunidade fantástica. Ele tem uma vasta experiência em rally-raid e eu ainda tenho muito a aprender. É incrivelmente motivador trabalhar com ele e construir o meu futuro nesta categoria. O meu objetivo para este Dakar é chegar o mais perto possível do top 5, com um objetivo específico de garantir o título de 'Melhor Rookie'."