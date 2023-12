Audi se prepara para su tercera salida en el Rally Dakar

El Audi RS Q e-tron está a punto de participar en su tercer Rally Dakar. El equipo Audi Sport ha optimizado meticulosamente el prototipo pionero de rally con propulsión eléctrica, batería de alto voltaje y convertidor de energía para el rally más duro del año. Las tres parejas de pilotos Mattias Ekström/Emil Bergkvist, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger y Carlos Sainz/Lucas Cruz afrontan la tarea más difícil del año con optimismo, pero también con respeto.

Audi fue el primer fabricante en desarrollar un modelo T1U para el Rally Dakar. El objetivo: el prototipo propulsado eléctricamente debe demostrar que un vehículo de bajas emisiones puede dominar una de las competiciones más duras del automovilismo y ser competitivo al mismo tiempo. "El Audi RS Q e-tron ya ha causado un gran revuelo en sus dos primeras participaciones en el Dakar", afirma el Director de Audi Motorsport, Rolf Michl. "Audi ha sido una vez más pionera tecnológica en su destacada historia en el automovilismo. Hemos iniciado un cambio de paradigma. La combinación de propulsión eléctrica y un convertidor de energía reFuel es única y muy eficiente. Sabemos lo que ya hemos conseguido. Al mismo tiempo, esperamos el próximo Rally Dakar con respeto. Representa un gran desafío". Como en los dos últimos años, Audi confía en el equipo Q Motorsport del experimentado jefe de equipo Sven Quandt.

Rally Dakar con una longitud total de unos 7.900 kilómetros

Los pilotos, copilotos y directivos del Team Audi Sport están de acuerdo: a todos los participantes les espera una edición del Rally Dakar especialmente exigente. Doce etapas en 14 días en Arabia Saudí cubren 4.727 kilómetros. Incluyendo todas las etapas de enlace, la distancia total es de 7.891 kilómetros. A menudo, los equipos tienen que completar más de 400 kilómetros al día en las etapas especiales. "Por eso es importante no perder energía durante el rally", subraya Stéphane Peterhansel. "He entrenado mucho sobre la moto. Tenemos que poder descansar bien durante las noches, y también prestamos atención a nuestra dieta."

Uno de los retos especiales de este año es una etapa de 48 horas. Tendrá lugar los días 11 y 12 de enero y constituye una etapa conjunta, la sexta de doce. Los organizadores han elegido como terreno el Empty Quarter, con sus interminables cadenas de dunas. Como las motos y los quads recorren un itinerario diferente, las tripulaciones punteras de los coches y camiones de carreras no podrán hacer ninguna pista en la arena durante estos dos días. Además, los participantes tienen que prescindir del servicio habitual y sólo se les permite ayudarse unos a otros. Esa noche, sin embargo, están repartidos en varios vivacs. Tampoco pueden percibir y evaluar la actuación de sus adversarios. "Será un gran desafío estratégico", afirma Edouard Boulanger, copiloto de Peterhansel. "Pero la segunda semana también será dura, porque este año las etapas rocosas sólo llegan al final. Entonces todavía pueden cambiar muchas cosas".

Trabajo de desarrollo al detalle en el Audi RS Q e-tron

El equipo de desarrollo dirigido por el Dr. Leonardo Pascali ha mejorado el RS Q e-tron en muchos detalles. "La nueva puesta a punto mejora el confort y también es muy eficiente", subraya Carlos Sainz, que ha optimizado muchos coches de rally en casi 40 años como piloto profesional. Mattias Ekström añade: "Para mí, se trata de cómo utilizamos el coche perfectamente en la arena. Ayuda que podamos conducir por las dunas sin cambiar de marcha". Edouard Boulanger observa un cambio en el énfasis de los distintos temas: "Al principio del proyecto, la atención se centraba en el desarrollo fundamental de la compleja tecnología de propulsión y del coche. Entretanto, también hemos encontrado tiempo para mejorar muchos aspectos en el habitáculo. Podemos controlar mejor el desarrollo del ruido y sus consecuencias, y el conductor y el copiloto también están mejor protegidos contra los efectos de los impactos duros y las cargas extremas. Los técnicos han trabajado mucho este año y han hecho verdaderos progresos. Un gran cumplido por ello".

La propulsión eléctrica del RS Q e-tron con batería de alto voltaje obtiene su energía de un convertidor de energía. Desde el último Rally Dakar, Audi confía en el reFuel basado en residuos para su funcionamiento. Esto ahorra un 60% de emisiones de dióxido de carbono. La normativa limita la potencia del propulsor eléctrico a 286 kW en enero de 2024, distribuidos entre los ejes delantero y trasero. Muchos otros detalles nuevos reducen los tiempos de mantenimiento para el equipo y hacen que el prototipo sea más seguro, fiable y confortable.

El equipo Audi Sport forma parte de una potente parrilla de salida

343 participantes se han inscrito en la 46ª edición del Rally Dakar. Tomarán la salida 72 coches de las categorías T1 y T2, otros 42 modelos de la categoría T3, 36 vehículos SSV más pequeños, 46 camiones, así como 137 motos y 10 quads. "Competimos con rivales muy fuertes y experimentados", afirma Rolf Michl con confianza. "Como cada año, esperamos que el equilibrio de fuerzas sólo se ponga realmente de manifiesto durante el rally".

Carlos Sainz reconoce a muchos rivales fuertes: "El ganador del Dakar Nasser Al-Attiyah y el campeón del mundo de rallies Sébastien Loeb en el Prodrive Hunter están sin duda entre ellos. Toyota también cuenta con un antiguo ganador, Giniel de Villiers, y varios buenos pilotos jóvenes en su alineación. Y, desde luego, no subestimaremos a nuestro nuevo competidor, Ford, con el antiguo ganador Nani Roma".

Por tercer año consecutivo, el equipo Audi Sport participa en la carrera con su misma alineación de pilotos. Como Campeón del DTM, Campeón del Mundo de Rallycross, ganador de las 24 horas y campeón de una serie de turismos eléctricos, Mattias Ekström probablemente aporta la mayor variedad de experiencia y éxitos. "He aprendido mucho desde que competí por primera vez como novato en 2020", afirma Ekström. "Nuestros rivales son experimentados y rápidos. He entrenado y conducido todo lo posible para estar preparado. Mi copiloto y yo hemos aumentado aún más nuestra velocidad y nuestra comprensión de este deporte." Su navegante es el también sueco Emil Bergkvist, que se ha adaptado rápidamente al Rally Dakar. "Ya estoy deseando que llegue la próxima edición, porque nuestra curva de aprendizaje sigue apuntando hacia arriba", afirma el copiloto, que sólo ha pasado del asiento del piloto al del copiloto desde que trabaja con Mattias Ekström.

Stéphane Peterhansel, 14 veces ganador, es el único plusmarquista del Rally Dakar. Cuenta con los avisos de su compatriota francés Edouard Boulanger, que ya le ha acompañado hasta la victoria. El bicampeón del mundo de rallies Carlos Sainz es un gigante de su deporte. Viajó por primera vez con Lucas Cruz como copiloto en 2009, y hasta la fecha los dos españoles han ganado juntos el Rally Dakar en tres ocasiones. Son la combinación de piloto y copiloto más veterana de Audi. "El próximo Dakar será duro, pero nos hemos preparado a conciencia", afirma Lucas Cruz con confianza. "Físicamente, mi programa incluye ciclismo y footing en la montaña, además de ejercicios en el gimnasio. Mentalmente, me preparo con un psicólogo deportivo. Esto me ayuda con la velocidad de reacción y las tareas multitarea".

Un equipo bien establecido como gran fortaleza

La columna vertebral en un entorno tan complejo, variado y de alto estrés como el Rally Dakar es un equipo fiable. El equipo Audi Sport ha cooperado con Q Motorsport de Trebur desde el primer día. Sven Quandt, que ganó la Copa Maratón T1 de rallyes campo a través como piloto en 1998, ha sido durante mucho tiempo un exitoso jefe de equipo. Ya ha ganado seis veces el Rally Dakar con su equipo X-raid y once veces la Copa del Mundo de rallys campo a través. "La experiencia es la clave del éxito en nuestro deporte", subraya Stéphane Peterhansel. "Sven Quandt y su equipo han demostrado que pueden superar todos los retos. Con un equipo tan bueno detrás, dormimos mejor por la noche y afrontamos las etapas con más confianza." Su copiloto Edouard Boulanger añade: "Tenemos muchos nuevos reclutas en el equipo Audi Sport. Se han familiarizado excelentemente con el tema a lo largo de este año y han llevado el proyecto en una buena dirección con sus actitudes. Eso me da confianza". Sin embargo, Mattias Ekström habla en nombre de todos cuando dice: "He aprendido a ser humilde en este deporte. Los días son increíblemente largos y son muchos".

Con la experiencia combinada de pilotos, copilotos, todo el equipo y el RS Q e-tron perfeccionado, Rolf Michl tiene un deseo por encima de todo: "Queremos vivir el Rally Dakar lo mejor posible para demostrar lo que podemos hacer." (Audi)