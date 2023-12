Audi prête pour un troisième départ au Rallye Dakar

L'Audi RS Q e-tron s'apprête à participer à son troisième Rallye Dakar. L'équipe Audi Sport a optimisé dans les moindres détails le prototype de rallye avant-gardiste avec propulsion électrique, batterie haute tension et convertisseur d'énergie pour le rallye le plus difficile de l'année. Les trois duos de pilotes Mattias Ekström/Emil Bergkvist, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger et Carlos Sainz/Lucas Cruz abordent la tâche la plus difficile de l'année avec optimisme, mais aussi avec respect.

Audi a été le premier constructeur à développer un modèle T1U pour le Rallye Dakar. L'objectif : le prototype à propulsion électrique doit prouver qu'un véhicule à faibles émissions peut venir à bout de l'une des compétitions de sport automobile les plus difficiles tout en restant compétitif. "L'Audi RS Q e-tron a déjà fait sensation lors de ses deux premières participations au Dakar", explique Rolf Michl, directeur d'Audi Motorsport. "Audi y a été une fois de plus un pionnier technologique dans son histoire exceptionnelle du sport automobile. Nous avons introduit un changement de paradigme. La combinaison d'une propulsion électrique et d'un convertisseur d'énergie alimenté par reFuel est unique et très efficace. Nous sommes conscients de ce que nous avons déjà accompli. En même temps, nous regardons avec respect vers le prochain Rallye Dakar. Il représente un grand défi". Comme les deux années précédentes, Audi compte sur l'équipe d'engagement Q Motorsport du chef d'équipe expérimenté Sven Quandt.

Rallye Dakar d'une longueur totale d'environ 7 900 kilomètres

Au sein de l'équipe Audi Sport, les pilotes, les copilotes et la direction sont unanimes : une édition particulièrement exigeante du Rallye Dakar attend tous les participants. Douze épreuves spéciales réparties sur 14 jours de classement en Arabie Saoudite s'étendent sur 4 727 kilomètres. Avec toutes les étapes de liaison, cela représente une distance totale de 7 891 kilomètres. Souvent, les équipes doivent parcourir plus de 400 kilomètres par jour sur les spéciales chronométrées. "Il est donc important de ne pas perdre son énergie au cours du rallye", souligne Stéphane Peterhansel. "Je me suis beaucoup entraîné sur mon vélo. Pendant les nuits, nous devons pouvoir bien nous reposer, de même que nous faisons attention à notre alimentation".

Parmi les défis particuliers de cette année, il y a une épreuve de 48 heures. Elle s'étend sur les 11 et 12 janvier et constitue une étape commune - la sixième sur douze. Pour ce faire, les organisateurs ont choisi le Empty Quarter et ses chaînes de dunes à perte de vue. Les motos et les quads étant sur un autre parcours, les équipages de tête des voitures et des camions de course n'auront aucune trace dans le sable pendant ces deux jours. De plus, les participants doivent renoncer à l'assistance régulière et ne peuvent que s'entraider. Cette nuit-là, ils sont toutefois répartis sur différents bivouacs. Ils ne peuvent pas non plus percevoir et évaluer les performances de leurs adversaires. "Ce sera un grand défi stratégique", déclare le copilote de Peterhansel, Edouard Boulanger. "Mais la deuxième semaine sera également difficile, car cette année, les spéciales rocailleuses arrivent à la fin. Alors, les choses peuvent encore se décaler".

Travail de développement en détail sur l'Audi RS Q e-tron

L'équipe de développement dirigée par le Dr Leonardo Pascali a amélioré la RS Q e-tron dans de nombreux détails. "Les nouveaux réglages améliorent le confort tout en étant très efficaces", souligne Carlos Sainz, qui a déjà optimisé de nombreuses voitures de rallye en près de 40 ans de carrière professionnelle. Mattias Ekström ajoute : "Pour moi, il s'agit de savoir comment utiliser parfaitement la voiture dans le sable. Cela aide de pouvoir rouler dans les dunes sans changer de vitesse". Edouard Boulanger note un changement dans l'importance accordée à certains thèmes : "Au début du projet, le développement fondamental de la technique de propulsion complexe et de la voiture était au premier plan. Entre-temps, nous avons également trouvé le temps d'améliorer de nombreux aspects du cockpit. Nous pouvons mieux contrôler le bruit et ses conséquences, de même que le conducteur et le passager sont mieux protégés contre les effets en cas de chocs violents et de charges extrêmes. Les techniciens se sont beaucoup investis dans ce domaine cette année et ont fait de réels progrès. Un grand bravo pour cela".

L'entraînement électrique de la RS Q e-tron avec batterie haute tension tire son courant d'un convertisseur d'énergie. Pour son fonctionnement, Audi fait confiance depuis le dernier Rallye Dakar au reFuel basé sur les résidus. Cela permet d'économiser 60 pour cent d'émissions de dioxyde de carbone. Le règlement limite la puissance de la propulsion électrique à 286 kW en janvier 2024, répartis sur les essieux avant et arrière. De nombreux autres nouveaux détails réduisent les temps d'entretien pour l'équipe et rendent le prototype plus sûr, plus fiable et plus confortable.

L'équipe Audi Sport fait partie d'un solide peloton de départ

343 participants se sont inscrits à la 46e édition du Rallye Dakar. Ils prendront le départ avec 72 voitures des catégories T1 et T2, avec 42 autres modèles dans la catégorie T3, avec 36 petits véhicules SSV, 46 camions ainsi que 137 motos et 10 quads. "Nous nous mesurons à des adversaires très forts et expérimentés", affirme Rolf Michl avec assurance. "Nous nous attendons à ce que, comme chaque année, les forces en présence ne se révèlent vraiment que pendant le rallye".

Carlos Sainz reconnaît de nombreux adversaires de taille : "Le vainqueur du Dakar Nasser Al-Attiyah et le champion du monde des rallyes Sébastien Loeb au volant du Prodrive Hunter en font définitivement partie. Toyota a également un ancien vainqueur, Giniel de Villiers, au départ et plusieurs jeunes pilotes de qualité dans sa sélection. Et nous ne sous-estimerons certainement pas notre nouveau concurrent Ford avec l'ancien vainqueur Nani Roma".

Pour la troisième année consécutive, l'équipe Audi Sport partira avec son équipe de pilotes inchangée. En tant que champion de DTM, champion du monde de rallycross, vainqueur des 24 heures et champion d'une série de voitures de tourisme électriques, Mattias Ekström apporte sans doute la plus grande diversité d'expériences et de succès. "J'ai beaucoup appris depuis ma première participation en tant que rookie en 2020", déclare Ekström. "Nos concurrents sont expérimentés et rapides. Je me suis entraîné et j'ai roulé autant que possible pour être prêt. Mon copilote et moi avons encore augmenté notre rythme et notre compréhension du sport". Son navigateur est son compatriote suédois Emil Bergkvist, qui s'est rapidement adapté au Rallye Dakar. "J'attends avec impatience la prochaine édition, car notre courbe d'apprentissage ne cesse de s'élever", déclare le copilote, qui n'est passé du siège du pilote à celui du passager que depuis sa collaboration avec Mattias Ekström.

Stéphane Peterhansel, 14 fois vainqueur, est le seul détenteur du record du Rallye Dakar. Il fait confiance aux annonces de son compatriote français Edouard Boulanger, qui l'a déjà accompagné lors d'une victoire. Carlos Sainz, deux fois champion du monde des rallyes, est un géant de son sport. En 2009, il était pour la première fois copiloté par Lucas Cruz, et à ce jour, les deux Espagnols ont remporté trois fois le Rallye Dakar ensemble. Ils sont la combinaison pilote/copilote la plus longtemps liée chez Audi. "Le Dakar à venir sera difficile, mais nous nous sommes bien préparés", assure Lucas Cruz. "Physiquement, j'ai fait du vélo et du jogging en montagne, ainsi que des exercices en salle de sport. Mentalement, je me prépare avec un psychologue du sport. Cela m'aide pour la vitesse de réaction et les tâches multitâches".

Une équipe bien rodée, une grande force

La colonne vertébrale dans un environnement aussi complexe, polyvalent et marqué par de fortes contraintes que le Rallye Dakar est une équipe fiable. L'équipe Audi Sport coopère depuis le premier jour avec Q Motorsport de Trebur. Sven Quandt, qui a remporté en 1998 la T1 Marathon Cup en rallye cross-country en tant que pilote, est depuis longtemps un chef d'équipe couronné de succès. Il a déjà remporté six fois le Rallye Dakar avec son équipe X-raid et onze fois la Coupe du monde des rallyes marathon. "Dans notre sport, l'expérience est la clé du succès", souligne Stéphane Peterhansel. "Sven Quandt et son équipe ont montré qu'ils étaient capables de relever tous les défis. Avec une si bonne équipe en arrière-plan, nous dormons plus tranquillement la nuit et abordons les épreuves avec plus de confiance". Son copilote Edouard Boulanger ajoute : "Dans l'équipe Audi Sport, nous avons beaucoup de nouvelles forces. Ils se sont parfaitement familiarisés avec le sujet au cours de cette année et ont fait avancer le projet dans la bonne direction grâce à leurs réglages. Cela me donne confiance". Néanmoins, Mattias Ekström parle au nom de tous lorsqu'il déclare : "J'ai appris à rester humble dans ce sport. Les journées sont si incroyablement longues et si nombreuses".

Avec l'expérience combinée des pilotes, des copilotes, de toute l'équipe et du RS Q e-tron perfectionné, Rolf Michl a surtout un souhait : "Nous voulons vivre un Rallye Dakar aussi fluide que possible pour montrer ce dont nous sommes capables". (Audi)