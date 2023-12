Audi preparata per la terza partenza al Rally Dakar

L'Audi RS Q e-tron sta per partecipare al suo terzo Rally Dakar. Il team Audi Sport ha ottimizzato nei minimi dettagli il pionieristico prototipo da rally con trazione elettrica, batteria ad alto voltaggio e convertitore di energia per il rally più duro dell'anno. Le tre coppie di piloti Mattias Ekström/Emil Bergkvist, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger e Carlos Sainz/Lucas Cruz affrontano il compito più difficile dell'anno con ottimismo, ma anche con rispetto.

Audi è stato il primo costruttore a sviluppare un modello T1U per il Rally Dakar. L'obiettivo: il prototipo a propulsione elettrica deve dimostrare che un veicolo a basse emissioni può dominare una delle competizioni motoristiche più dure ed essere allo stesso tempo competitivo. "L'Audi RS Q e-tron ha già fatto scalpore nelle sue prime due partecipazioni alla Dakar", afferma il responsabile di Audi Motorsport Rolf Michl. "Audi è stata ancora una volta un pioniere tecnologico nella sua straordinaria storia motoristica. Abbiamo avviato un cambiamento di paradigma. La combinazione di trazione elettrica e convertitore di energia reFuel è unica e molto efficiente. Siamo consapevoli dei risultati già raggiunti. Allo stesso tempo, guardiamo con rispetto al prossimo Rally Dakar. Rappresenta una sfida importante". Come negli ultimi due anni, Audi si affida al team Q Motorsport dell'esperto capo squadra Sven Quandt.

Rally Dakar con una lunghezza totale di circa 7.900 chilometri

I piloti, i copiloti e il management del Team Audi Sport sono d'accordo: un'edizione particolarmente impegnativa del Rally Dakar attende tutti i partecipanti. Dodici tappe in 14 giorni in Arabia Saudita coprono 4.727 chilometri. Includendo tutte le tappe di collegamento, la distanza totale è di 7.891 chilometri. Spesso le squadre devono percorrere più di 400 chilometri al giorno sulle prove speciali. "Per questo è importante non perdere le energie durante il rally", sottolinea Stéphane Peterhansel. "Mi sono allenato molto sulla moto. Dobbiamo essere in grado di riposare bene durante le notti e fare attenzione alla nostra dieta".

Una delle sfide speciali di quest'anno è una tappa di 48 ore. Si svolgerà l'11 e il 12 gennaio e costituirà una tappa comune, la sesta di dodici. Gli organizzatori hanno scelto come terreno l'Empty Quarter, con le sue catene di dune apparentemente infinite. Dato che le moto e i quad seguono un percorso diverso, gli equipaggi di testa delle auto e dei camion da corsa non potranno tracciare tracce sulla sabbia in questi due giorni. Inoltre, i partecipanti devono fare a meno del regolare servizio di assistenza e possono solo aiutarsi a vicenda. La notte, tuttavia, sono distribuiti in vari bivacchi. Inoltre, non possono percepire e valutare le prestazioni degli avversari. "Questa sarà un'importante sfida strategica", afferma Edouard Boulanger, copilota di Peterhansel. "Ma anche la seconda settimana sarà dura, perché quest'anno le fasi più difficili arrivano solo alla fine. A quel punto possono ancora cambiare molte cose".

Il lavoro di sviluppo in dettaglio sull'Audi RS Q e-tron

Il team di sviluppo guidato dal dottor Leonardo Pascali ha migliorato la RS Q e-tron in molti dettagli. "Il nuovo assetto migliora il comfort ed è anche molto efficiente", sottolinea Carlos Sainz, che ha ottimizzato molte auto da rally in quasi 40 anni di attività come pilota professionista. Mattias Ekström aggiunge: "Per me si tratta di utilizzare perfettamente l'auto sulla sabbia. È utile poter guidare tra le dune senza cambiare marcia". Edouard Boulanger nota un cambiamento nell'enfasi dei singoli argomenti: "All'inizio del progetto, l'attenzione era rivolta allo sviluppo fondamentale della complessa tecnologia di guida e della vettura. Nel frattempo, abbiamo trovato il tempo per migliorare molti aspetti dell'abitacolo. Siamo in grado di controllare meglio lo sviluppo del rumore e le sue conseguenze, e il conducente e il copilota sono anche più protetti dagli effetti di impatti duri e carichi estremi. I tecnici hanno lavorato sodo quest'anno e hanno fatto progressi concreti. Un grande complimento per questo".

La trazione elettrica della RS Q e-tron con batteria ad alto voltaggio trae la sua energia da un convertitore di energia. Audi si affida al reFuel a base di residui per il suo funzionamento dall'ultimo Rally Dakar. In questo modo si risparmia il 60% delle emissioni di anidride carbonica. La normativa limita la potenza dell'unità elettrica a 286 kW nel gennaio 2024, distribuiti tra l'asse anteriore e quello posteriore. Molti altri nuovi dettagli riducono i tempi di manutenzione per il team e rendono il prototipo più sicuro, affidabile e confortevole.

Il Team Audi Sport fa parte di un forte schieramento di partenza

343 partecipanti si sono iscritti alla 46ª edizione del Rally Dakar. Partiranno 72 auto nelle classi T1 e T2, 42 altri modelli nella classe T3, 36 veicoli SSV più piccoli, 46 camion, 137 moto e 10 quad. "Siamo in competizione con rivali molto forti ed esperti", afferma fiducioso Rolf Michl. "Come ogni anno, ci aspettiamo che il rapporto di forza si manifesti davvero solo durante il rally".

Carlos Sainz riconosce molti avversari forti: "Il vincitore della Dakar Nasser Al-Attiyah e il campione del mondo di rally Sébastien Loeb con il Prodrive Hunter sono sicuramente tra questi. Toyota ha anche un ex vincitore, Giniel de Villiers, e una serie di validi piloti giovani nella sua formazione. E di certo non sottovaluteremo il nostro nuovo concorrente Ford con l'ex vincitore Nani Roma".

Per il terzo anno consecutivo, il Team Audi Sport si presenta alla gara con una formazione di piloti invariata. Come campione del DTM, campione del mondo di rallycross, vincitore di una gara di 24 ore e campione di una serie di auto da turismo elettriche, Mattias Ekström porta probabilmente con sé la più grande varietà di esperienze e successi. "Ho imparato molto da quando ho gareggiato per la prima volta come esordiente nel 2020", dice Ekström. "I nostri rivali sono esperti e veloci. Mi sono allenato e ho guidato il più possibile per essere pronto. Io e il mio copilota abbiamo aumentato ulteriormente la nostra velocità e la nostra comprensione di questo sport". Il suo navigatore è il collega svedese Emil Bergkvist, che si è adattato rapidamente al Rally Dakar. "Non vedo l'ora che arrivi la prossima edizione, perché la nostra curva di apprendimento continua a puntare verso l'alto", dice il copilota, che è passato dal posto di guida a quello di copilota solo dopo aver lavorato con Mattias Ekström.

Stéphane Peterhansel, 14 volte vincitore, è l'unico detentore di un record al Rally Dakar. Si affida agli annunci del suo connazionale francese Edouard Boulanger, che lo ha già accompagnato alla vittoria. Il due volte campione del mondo di rally Carlos Sainz è un gigante del suo sport. Ha viaggiato per la prima volta con Lucas Cruz come copilota nel 2009, e ad oggi i due spagnoli hanno vinto il Rally Dakar insieme per tre volte. Sono il binomio pilota-pilota più longevo di Audi. "L'imminente Dakar sarà dura, ma ci siamo preparati a fondo", afferma Lucas Cruz con fiducia. "Fisicamente, il mio programma prevedeva ciclismo e jogging in montagna, oltre a esercizi in palestra. Dal punto di vista mentale, mi preparo con uno psicologo dello sport. Questo mi aiuta nella velocità di reazione e nei compiti multitasking".

Una squadra ben consolidata come grande forza

La spina dorsale in un ambiente complesso, vario e ad alto stress come il Rally Dakar è un team affidabile. Il Team Audi Sport collabora con Q Motorsport di Trebur fin dal primo giorno. Sven Quandt, che nel 1998 ha vinto la T1 Marathon Cup nei rally di fondo come pilota, è da tempo un capo squadra di successo. Ha già vinto sei volte il Rally Dakar con il suo team X-raid e undici volte la Coppa del Mondo di rally di fondo. "L'esperienza è la chiave del successo nel nostro sport", sottolinea Stéphane Peterhansel. "Sven Quandt e il suo team hanno dimostrato di poter superare tutte le sfide. Con una squadra così valida alle spalle, dormiamo meglio la notte e affrontiamo le tappe con maggiore fiducia". Il suo copilota Edouard Boulanger aggiunge: "Abbiamo molte nuove leve nel Team Audi Sport. Nel corso di quest'anno hanno familiarizzato in modo eccellente con la materia e hanno indirizzato il progetto in una buona direzione con i loro atteggiamenti. Questo mi dà fiducia". Tuttavia, Mattias Ekström parla a nome di tutti quando dice: "Ho imparato a rimanere umile in questo sport. Ci sono giornate incredibilmente lunghe e così tante".

Con l'esperienza combinata di piloti, copiloti, dell'intero team e della RS Q e-tron ulteriormente sviluppata, Rolf Michl ha un desiderio su tutti: "Vogliamo vivere il Rally Dakar nel modo più sereno possibile per dimostrare ciò che possiamo fare." (Audi)