Audi preparada para a terceira etapa do Rali Dakar

O Audi RS Q e-tron está prestes a participar no seu terceiro Rali Dakar. A equipa Audi Sport optimizou meticulosamente o protótipo pioneiro de rali com tração eléctrica, bateria de alta tensão e conversor de energia para o rali mais duro do ano. As três duplas de pilotos Mattias Ekström/Emil Bergkvist, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger e Carlos Sainz/Lucas Cruz enfrentam a tarefa mais difícil do ano com otimismo, mas também com respeito.

A Audi foi o primeiro construtor a desenvolver um modelo T1U para o Rali Dakar. O objetivo: o protótipo movido a eletricidade deve provar que um veículo de baixas emissões pode dominar uma das mais duras competições de desporto motorizado e ser competitivo ao mesmo tempo. "O Audi RS Q e-tron já causou bastante agitação nas suas duas primeiras participações no Dakar", diz o chefe da Audi Motorsport, Rolf Michl. "A Audi foi mais uma vez uma pioneira tecnológica na sua notável história no desporto motorizado. Iniciámos uma mudança de paradigma. A combinação de tração eléctrica e um conversor de energia alimentado por reFuel é única e muito eficiente. Sabemos o que já alcançámos. Ao mesmo tempo, estamos a olhar para o próximo Rali Dakar com grande respeito. Ele representa um grande desafio". Tal como nos últimos dois anos, a Audi conta com a equipa Q Motorsport do experiente chefe de equipa Sven Quandt.

Rali Dakar com uma extensão total de cerca de 7.900 quilómetros

Os pilotos, co-pilotos e direção da Team Audi Sport concordam: Uma edição particularmente desafiante do Rali Dakar está à frente de todos os participantes. Doze etapas em 14 dias na Arábia Saudita cobrem 4.727 quilómetros. Incluindo todas as etapas de ligação, isto resulta numa distância total de 7.891 quilómetros. As equipas têm muitas vezes de percorrer mais de 400 quilómetros por dia nas etapas especiais. "É por isso que é importante não perder a energia durante o rali", sublinha Stéphane Peterhansel. "Treinei muito com a mota. Temos de ser capazes de descansar bem durante as noites e também prestamos atenção à nossa alimentação."

Um dos desafios especiais deste ano é uma etapa de 48 horas. Tem lugar a 11 e 12 de janeiro e constitui uma etapa conjunta - a sexta de doze. Os organizadores escolheram como terreno o Bairro Vazio, com as suas cadeias de dunas aparentemente intermináveis. Uma vez que as motos e os quads percorrem um trajeto diferente, as equipas líderes dos automóveis e dos camiões de corrida não poderão fazer qualquer percurso na areia durante estes dois dias. Além disso, os participantes têm de prescindir do serviço regular e só podem ajudar-se uns aos outros. Nessa noite, no entanto, estão espalhados por vários bivouacs. Também não podem aperceber-se e avaliar o desempenho dos seus adversários. "Este será um grande desafio estratégico", afirma o copiloto de Peterhansel, Edouard Boulanger. "Mas a segunda semana também vai ser difícil, porque este ano as etapas rochosas só chegam no final. Nessa altura, muita coisa ainda pode mudar."

Trabalho de desenvolvimento em pormenor no Audi RS Q e-tron

A equipa de desenvolvimento liderada pelo Dr. Leonardo Pascali melhorou o RS Q e-tron em muitos pormenores. "A nova configuração melhora o conforto e é também muito eficiente", sublinha Carlos Sainz, que optimizou muitos carros de rali em quase 40 anos como piloto profissional. Mattias Ekström acrescenta: "Para mim, trata-se de utilizar o carro na perfeição na areia. Ajuda o facto de podermos conduzir nas dunas sem mudar de velocidade." Edouard Boulanger nota uma mudança na ênfase dos tópicos individuais: "No início do projeto, o foco estava no desenvolvimento fundamental da complexa tecnologia de transmissão e do carro. Entretanto, também encontrámos tempo para melhorar muitos aspectos no cockpit. Podemos controlar melhor o desenvolvimento do ruído e as suas consequências, e o condutor e o copiloto estão também melhor protegidos contra os efeitos de impactos fortes e cargas extremas. Os técnicos trabalharam arduamente neste domínio este ano e fizeram verdadeiros progressos. Um grande elogio por isso".

A tração eléctrica do RS Q e-tron com bateria de alta tensão obtém a sua energia de um conversor de energia. Desde o último Rali Dakar que a Audi tem vindo a confiar no reFuel à base de resíduos para a sua operação. Isto poupa 60 por cento das emissões de dióxido de carbono. Os regulamentos limitam a potência do motor elétrico a 286 kW em janeiro de 2024, distribuídos entre os eixos dianteiro e traseiro. Muitos outros novos detalhes reduzem os tempos de manutenção para a equipa e tornam o protótipo mais seguro, mais fiável e mais confortável.

A equipa Audi Sport faz parte de um forte grupo de partida

343 participantes registaram-se para a 46ª edição do Rali Dakar. Vão começar com 72 carros nas classes T1 e T2, 42 outros modelos na classe T3, 36 veículos SSV mais pequenos, 46 camiões, bem como 137 motos e 10 quads. "Estamos a competir com rivais muito fortes e experientes", afirma Rolf Michl com confiança. "Como todos os anos, esperamos que o equilíbrio de forças só se torne realmente evidente durante o rali."

Carlos Sainz reconhece muitos adversários fortes: "O vencedor do Dakar, Nasser Al-Attiyah, e o campeão mundial de ralis, Sébastien Loeb, no Prodrive Hunter, estão definitivamente entre eles. A Toyota também tem um antigo vencedor, Giniel de Villiers, e uma série de bons pilotos mais jovens no seu alinhamento. E não vamos certamente subestimar o nosso novo concorrente Ford, com o antigo vencedor Nani Roma."

Pelo terceiro ano consecutivo, o Team Audi Sport entra na corrida com o seu alinhamento de pilotos inalterado. Como Campeão do DTM, Campeão Mundial de Rallycross, vencedor de corridas de 24 horas e campeão de uma série de carros de turismo eléctricos, Mattias Ekström provavelmente traz a maior variedade de experiências e sucessos para a mesa. "Aprendi muito desde que competi pela primeira vez como estreante em 2020", diz Ekström. "Os nossos rivais são experientes e rápidos. Treinei e conduzi tanto quanto possível para estar preparado. O meu copiloto e eu continuámos a aumentar a nossa velocidade e a nossa compreensão do desporto." O seu navegador é o também sueco Emil Bergkvist, que se adaptou rapidamente ao Rali Dakar. "Já estou ansioso pela próxima edição, porque a nossa curva de aprendizagem continua a apontar para cima", diz o copiloto, que só mudou do lugar de condutor para o lugar de copiloto desde que trabalhou com Mattias Ekström.

Stéphane Peterhansel, 14 vezes vencedor, é o único recordista do Rali Dakar. Ele conta com os anúncios do seu compatriota francês Edouard Boulanger, que já o acompanhou na vitória. O bicampeão mundial de ralis, Carlos Sainz, é um gigante do seu desporto. Viajou pela primeira vez com Lucas Cruz como copiloto em 2009 e, até à data, os dois espanhóis venceram o Rali Dakar juntos três vezes. Eles são a combinação mais antiga de piloto e copiloto na Audi. "O próximo Dakar vai ser duro, mas preparámo-nos bem para ele", diz Lucas Cruz com confiança. "Fisicamente, o meu programa incluiu ciclismo e jogging na montanha, além de exercícios no ginásio. A nível mental, preparei-me com um psicólogo desportivo. Isso ajuda-me com a velocidade de reação e com as tarefas multitarefa."

A equipa bem estabelecida é uma grande força

A espinha dorsal em um ambiente tão complexo, variado e de alto estresse como o Rally Dakar é uma equipe confiável. A Team Audi Sport tem cooperado com a Q Motorsport de Trebur desde o primeiro dia. Sven Quandt, que ganhou a T1 Marathon Cup em ralis de todo-o-terreno como piloto em 1998, é há muito um chefe de equipa de sucesso. Já ganhou seis vezes o Rali Dakar com a sua equipa X-raid e onze vezes a Taça do Mundo de ralis de todo-o-terreno. "A experiência é a chave do sucesso no nosso desporto", sublinha Stéphane Peterhansel. "Sven Quandt e a sua equipa mostraram que conseguem ultrapassar todos os desafios. Com uma equipa tão boa a apoiar-nos, dormimos melhor à noite e vamos para as etapas com mais confiança." O seu copiloto Edouard Boulanger acrescenta: "Temos muitos novos recrutas na Equipa Audi Sport. Eles familiarizaram-se de forma excelente com o assunto ao longo deste ano e conduziram o projeto numa boa direção com as suas atitudes. Isso dá-me confiança". No entanto, Mattias Ekström fala por todos quando diz: "Aprendi a manter-me humilde neste desporto. Os dias são incrivelmente longos e são muitos".

Com a experiência combinada de pilotos, co-pilotos, toda a equipa e o RS Q e-tron mais desenvolvido, Rolf Michl tem um desejo acima de tudo: "Queremos experimentar o Rally Dakar da forma mais suave possível para mostrar o que podemos fazer." (Audi)