Le Rallye Dakar se profile à l'horizon - plus que 14 jours

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Red Bull Le Rallye Dakar 2024 n'est plus qu'à deux semaines et les hautes dunes du désert "Empty Quarter" en Arabie Saoudite attendent ceux qui seront assez courageux pour les affronter. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

L'action commence par une étape prologue à AlUla le vendredi 5 janvier, avant que le convoi ne s'attaque à 12 épreuves spéciales et à une distance totale de près de 8 000 kilomètres. Atteindre la ligne d'arrivée du Dakar est considéré comme un succès et le drapeau à damier sera brandi à Yanbu le vendredi 19 décembre. Le Rallye Dakar, qui dure deux semaines, est une course d'une ampleur inégalée dans le monde, voici quelques chiffres.



La distance totale du Rallye Dakar 2024 est de 7.891 km ; cela comprend 4.727 km d'épreuves spéciales chronométrées et 3.164 km de liaisons. La journée la plus longue du rallye sera le dimanche 14 janvier. Il y aura 873 km à parcourir au total, y compris une épreuve spéciale chronométrée de 483 km.



La 46e édition du Dakar accueille 778 participants dans 434 véhicules de course, représentant 187 équipes. Il y a 137 motos et 72 voitures (catégorie Ultimate) inscrites. Il y aura également 46 camions, 42 Challenger (anciennement T3), 36 SSV et 10 quads. Quatre-vingts autres véhicules sont réservés dans la catégorie Classic. Dans cette épreuve véritablement mondiale, 135 rookies se préparent à leur premier Dakar et 72 nationalités au total (équipes d'accompagnement comprises).



La vaste opération logistique derrière le Dakar comprend deux bateaux, trois avions, 15 hélicoptères et 100 camions, ainsi que 500 membres du personnel de l'événement. Le bivouac du Dakar accueille plus de 3.000 personnes et s'étend sur 200.000 mètres carrés. Plus de 8.000 repas sont servis chaque jour dans la tente de restauration du bivouac. Lors du Dakar, il y a 300.000 bouteilles d'eau et beaucoup de canettes de Red Bull !



Tout nouveau pour 2024



L'étape la plus attendue du Rallye Dakar 2024 est sans aucun doute l'étape chrono de 48 heures. Elle débutera le jeudi 11 janvier au matin, lorsque le convoi partira du bivouac de Shubaytah pour s'attaquer aux dunes de sable de 250 mètres de haut du désert dans l'"Empty Quarter". À 16h00, les participants terminent leur course pour la journée et se dirigent vers le plus proche des six mini-bivouacs installés sur les 532 km de l'épreuve spéciale.



Ce soir-là, en raison des règles de l'étape marathon, les participants seront exclus de leurs équipes et contraints d'effectuer eux-mêmes toutes les réparations nécessaires avec les outils dont ils disposent. Il est également crucial que les concurrents soient séparés de leurs rivaux sans pouvoir savoir s'ils perdent ou gagnent du temps.



Après une nuit de camping dans le désert, ils devront parcourir la partie restante du parcours spécial de 532 km, plus 234 km de route de liaison, avant d'atteindre, si tout va bien, le bivouac de la journée de repos à Riyad, quelque part le vendredi 12 janvier.



Un premier vainqueur



Tous ceux qui ont suivi la carrière de Sébastien Loeb en course savent qu'il aime gagner. Après trois deuxièmes places au Dakar, le neuf fois champion du monde des rallyes n'a visiblement pas dit son dernier mot. Le Français reviendra en 2024 au volant de sa BRX Hunter et est toujours en quête d'une première victoire sur le Dakar.



Les nouveaux venus chez Toyota Gazoo Racing sont d'autres candidats à une première victoire dans la catégorie Ultimate (anciennement T1+). Quelle histoire ce serait si Seth Quintero, 21 ans, ou son coéquipier brésilien Lucas Moraes pouvaient remporter la victoire lors de leur deuxième voyage seulement sur le Dakar.



Dans la catégorie Challenger, le tenant du titre Austin "AJ" Jones a une horde de coureurs affamés qui veulent le chasser et profiter eux-mêmes de la gloire. Combien de temps peut-il s'écouler avant que l'un des Mitch Guthrie Jr., Cristina Gutiérrez, Rokas Baciuška ou Dania Akeel ne se gare sur la plus haute marche du podium du Dakar ?