Il Rally Dakar entra nel vivo: mancano solo 14 giorni alla partenza

Mancano solo due settimane al Rally Dakar 2024 e le imponenti dune del deserto dell'Empty Quarter in Arabia Saudita attendono i coraggiosi che le affronteranno.

L'azione inizia con una tappa prologo ad AlUla venerdì 5 gennaio, prima che il convoglio affronti 12 prove speciali e una distanza totale di quasi 8.000 chilometri. Raggiungere il traguardo della Dakar è considerato un successo e la bandiera a scacchi sventolerà a Yanbu venerdì 19 dicembre. Il Rally Dakar, della durata di due settimane, è una gara di dimensioni senza precedenti al mondo: ecco alcune cifre.



La distanza totale del Rally Dakar 2024 è di 7.891 km, di cui 4.727 km di prove speciali cronometrate e 3.164 km di tappe di collegamento. Il giorno più lungo del rally sarà domenica 14 gennaio. Saranno percorsi in totale 873 km, compresa una prova speciale cronometrata di 483 km.



La 46ª edizione della Dakar accoglie 778 concorrenti in 434 veicoli da corsa in rappresentanza di 187 squadre. Sono iscritte 137 moto e 72 auto (categoria Ultimate). Ci saranno anche 46 camion, 42 Challenger (ex T3), 36 SSV e 10 quad. Altri 80 veicoli sono prenotati nella classe Classic. In questo evento davvero globale, 135 esordienti si stanno preparando per la loro prima Dakar e un totale di 72 nazionalità (compresi i team di supporto).



L'ampia operazione logistica che sta dietro alla Dakar comprende due navi, tre aerei, 15 elicotteri e 100 camion, oltre a 500 addetti all'evento. Il bivacco della Dakar ospita oltre 3.000 persone e ha una superficie di 200.000 metri quadrati. Nella tenda del bivacco vengono serviti oltre 8.000 pasti al giorno. Alla Dakar ci sono 300.000 bottiglie d'acqua e tante lattine di Red Bull!



Tutto nuovo per il 2024



La sezione più attesa del Rally Dakar 2024 è senza dubbio la tappa crono di 48 ore. Inizia giovedì mattina, 11 gennaio, quando il convoglio parte dal bivacco di Shubaytah per affrontare le dune di sabbia del deserto, alte 250 metri, nel "Quartiere vuoto". Alle 16:00, i concorrenti terminano le gare della giornata e si dirigono verso il più vicino dei sei mini-bivacchi allestiti lungo i 532 km della prova speciale.



Quella sera, a causa delle regole della tappa maratona, i concorrenti saranno esclusi dalle loro squadre e saranno costretti a effettuare le riparazioni necessarie da soli e con gli strumenti a loro disposizione. Inoltre, i concorrenti sono separati dagli avversari e non hanno modo di sapere se stanno perdendo o guadagnando tempo.



Dopo una notte di campeggio nel deserto, dovranno completare la parte restante del percorso speciale di 532 km più 234 km di percorso di collegamento prima di raggiungere il bivacco di riposo a Riyadh, venerdì 12 gennaio.



Un primo vincitore



Chi ha seguito la carriera agonistica di Sébastien Loeb sa che a lui piace vincere. Dopo tre secondi posti alla Dakar, il nove volte campione del mondo di rally non ha ancora fatto tutto. Il francese tornerà con la sua BRX Hunter nel 2024 ed è ancora a caccia della sua prima vittoria alla Dakar.



Altri candidati alla prima vittoria nella classe Ultimate (ex T1+) sono i nuovi arrivati in Toyota Gazoo Racing. Che storia sarebbe se il 21enne Seth Quintero o il suo compagno di squadra brasiliano Lucas Moraes riuscissero a conquistare la vittoria al loro secondo viaggio alla Dakar.



Nella classe Challenger, il campione in carica Austin "AJ" Jones ha un'orda di piloti affamati che lo inseguono per la gloria. Quanto tempo ci vorrà perché uno tra Mitch Guthrie Jr, Cristina Gutiérrez, Rokas Baciuška o Dania Akeel salga sul gradino più alto del podio della Dakar?