O Rali Dakar está em foco - faltam apenas 14 dias

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Red Bull Faltam apenas duas semanas para o Rali Dakar 2024 e as imponentes dunas do deserto do Empty Quarter, na Arábia Saudita, aguardam os suficientemente corajosos para as enfrentar. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

A ação começa com uma etapa do prólogo em AlUla na sexta-feira, 5 de janeiro, antes de o comboio enfrentar 12 etapas especiais e uma distância total de quase 8.000 quilómetros. Chegar à linha de chegada do Dakar é considerado um sucesso e a bandeira axadrezada será agitada em Yanbu na sexta-feira, 19 de dezembro. O Rali Dakar, com a duração de duas semanas, é uma corrida a uma escala sem igual no mundo.



A distância total do Rali Dakar 2024 é de 7.891 km, incluindo 4.727 km de etapas especiais cronometradas e 3.164 km de etapas de ligação. O dia mais longo do rali será o domingo, 14 de janeiro. No total, serão percorridos 873 km, incluindo uma etapa especial cronometrada de 483 km.



A 46ª edição do Dakar acolhe 778 concorrentes em 434 veículos de competição representando 187 equipas. Estão inscritos 137 motociclos e 72 automóveis (categoria Ultimate). Haverá também 46 camiões, 42 Challengers (antigos T3), 36 SSV e 10 quads. Estão ainda inscritos 80 veículos na classe Classic. Neste evento verdadeiramente global, 135 estreantes preparam-se para o seu primeiro Dakar e um total de 72 nacionalidades (incluindo as equipas de apoio).



A extensa operação logística por detrás do Dakar inclui dois navios, três aviões, 15 helicópteros e 100 camiões, bem como 500 pessoas que participam no evento. O bivouac do Dakar acomoda mais de 3.000 pessoas e tem uma área de 200.000 metros quadrados. Mais de 8.000 refeições são servidas diariamente na tenda de restauração do bivouac. No Dakar, há 300.000 garrafas de água e muitas latas de Red Bull!



Tudo novo para 2024



A secção mais esperada do Rali Dakar 2024 é, sem dúvida, a etapa crono de 48 horas. Começa na manhã de quinta-feira, 11 de janeiro, quando o comboio parte do bivouac de Shubaytah para enfrentar as dunas de areia de 250 m de altura do deserto no "Bairro Vazio". Às 16h00, os concorrentes terminam as suas corridas do dia e dirigem-se para o mais próximo dos seis mini-bivaques montados ao longo dos 532 km da etapa especial.



Nessa noite, devido às regras da etapa maratona, os concorrentes serão excluídos das suas equipas e obrigados a efetuar as reparações necessárias com as ferramentas de que dispõem. O mais importante é que os concorrentes estão também separados dos seus rivais, sem poderem saber se estão a perder ou a ganhar tempo.



Depois de uma noite de acampamento no deserto, a parte restante do percurso especial de 532 km mais 234 km de percurso de ligação deve ser completada antes de chegarem ao acampamento de descanso em Riade, na sexta-feira, 12 de janeiro.



Um primeiro vencedor



Qualquer pessoa que tenha seguido a carreira de Sébastien Loeb nas corridas sabe que ele gosta de ganhar. Depois de três segundos lugares no Dakar, o nove vezes Campeão do Mundo de Ralis ainda não fez tudo. O francês regressa com o seu BRX Hunter em 2024 e ainda está à procura da sua primeira vitória no Dakar.



Outros candidatos a uma vitória inaugural na classe Ultimate (anteriormente T1+) são as novas adições à Toyota Gazoo Racing. Que história seria se Seth Quintero, de 21 anos, ou o seu companheiro de equipa brasileiro Lucas Moraes conseguissem conquistar a vitória apenas na sua segunda viagem ao Dakar.



Na classe Challenger, o atual campeão Austin "AJ" Jones tem uma horda de corredores esfomeados a persegui-lo em busca da glória. Quanto tempo demorará até que um de Mitch Guthrie Jr., Cristina Gutiérrez, Rokas Baciuška ou Dania Akeel estacione no degrau mais alto do pódio do Dakar?