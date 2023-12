Dakar - Kris Meeke présent avec le G Rally Team

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Meeke L'ancien professionnel du rallye Kris Meeke (Citroën, Mini, Toyota) participera à nouveau au Rallye Dakar (05 - 19 janvier 2024) et a choisi une Can-Am du team belge G-Rally dans l'ancienne T3.

Après 2021, Kris Meeke revient cette fois en Arabie Saoudite avec l'équipe belge G-Rallye dans la catégorie Challenger. Il participera au Rallye Dakar 2024 dans la catégorie Challenger (ex-T3) au volant d'une Can-Am. L'ancien pilote de rallye Kris Meeke fait son retour en rallye-raid avec les G Rally Teams de Belgique.



Le Nord-Irlandais, qui avait été séduit par l'épreuve lors de ses débuts au Dakar dans un Can-Am T3 de PH-Sport en 2021, aurait dû remplacer Giniel de Villiers un an plus tard après un test Covid-19 jugé faussement positif chez Toyota. Absent des radars en 2023, l'ancien pilote Citroën et Toyota WRC sera de nouveau au départ en Arabie Saoudite le 5 janvier 2024. Son navigateur sera le Néerlandais Wouter Rosegaar.



En 2021, le G Rally Team participera à l'OT3 développé par Overdrive. En 2023, l'équipe belge a joué les premiers rôles dans le classement T3 grâce à Guillaume de Mévius et François Cazalet. Longtemps en tête devant l'armada des Can-Am Red Bull d'usine, l'équipe indépendante s'est retrouvée sur le podium suite à des problèmes mécaniques.