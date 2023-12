Dakar - Kris Meeke partecipa con il G Rally Team

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Meeke L'ex professionista di rally Kris Meeke (Citroën, Mini, Toyota) parteciperà nuovamente al Rally Dakar (5 - 19 gennaio 2024) e ha optato per un Can-Am del team belga G-Rally nell'ex T3. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

Dopo il 2021, Kris Meeke tornerà in Arabia Saudita, questa volta con il team belga G-Rally nella classe Challenger. Al Rally Dakar 2024, gareggerà nella categoria Challenger (ex-T3) a bordo di un Can-Am. L'ex pilota di rally Kris Meeke sta tornando allo sport del rally raid con il team belga G Rally.



Il nordirlandese, che ha entusiasmato durante il suo debutto alla Dakar nel 2021 a bordo di un Can-Am T3 della PH-Sport, avrebbe dovuto sostituire Giniel de Villiers un anno dopo, dopo che un test Covid-19 della Toyota è stato giudicato un falso positivo. Non presente nei radar nel 2023, l'ex pilota Citroën e Toyota WRC tornerà al via il 5 gennaio 2024 in Arabia Saudita. Il suo navigatore sarà l'olandese Wouter Rosegaar.



Il G Rally Team parteciperà all'OT3 sviluppato da Overdrive nel 2021. Nel 2023, la squadra belga è stata protagonista della classifica T3 grazie a Guillaume de Mévius e François Cazalet. A lungo in testa davanti all'armata di Can-Am Red Bull ufficiali, il team indipendente è finito sul podio dopo problemi meccanici.