Dakar - Kris Meeke participa com a G Rally Team

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Meeke O antigo profissional de ralis Kris Meeke (Citroën, Mini, Toyota) vai voltar a competir no Rali Dakar (5 a 19 de janeiro de 2024) e optou por um Can-Am da equipa belga G-Rally no antigo T3. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

Depois de 2021, Kris Meeke regressa à Arábia Saudita, desta vez com a equipa belga G-Rally, na classe Challenger. No Rali Dakar de 2024, competirá na categoria Challenger (ex-T3) num Can-Am. O antigo piloto de ralis Kris Meeke está de regresso ao desporto dos ralis com a equipa G Rally Team da Bélgica.



O irlandês do norte, que ficou emocionado com o evento durante sua estreia no Dakar em um Can-Am T3 da PH-Sport em 2021, deveria ter substituído Giniel de Villiers um ano depois, depois que um teste Covid-19 na Toyota foi considerado um falso positivo. Ausente do radar em 2023, o antigo piloto da Citroën e da Toyota WRC estará de volta à partida, a 5 de janeiro de 2024, na Arábia Saudita. O seu navegador será o holandês Wouter Rosegaar.



A G Rally Team participará no OT3 desenvolvido pela Overdrive em 2021. Em 2023, a equipa belga desempenhou os papéis principais na classificação T3 graças a Guillaume de Mévius e François Cazalet. Há muito tempo na liderança à frente da armada de Red Bulls de fábrica da Can-Am, a equipa independente acabou por ficar no pódio após problemas mecânicos.