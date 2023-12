Dakar : TV, presse écrite, médias numériques et sociaux

Le Dakar est "un défi pour ceux qui partent, un rêve pour ceux qui restent", comme l'a dit Thierry Sabine lorsqu'il a créé le rallye il y a 45 ans. Aujourd'hui, la course fait honneur à cette devise en remuant ciel et terre pour rendre l'aventure accessible aux téléspectateurs, internautes et lecteurs du monde entier. Des hauts et des bas des aventuriers aux paysages époustouflants qui attendent les participants en Arabie Saoudite, sans oublier les histoires de la vie quotidienne au bivouac. Les fans du Dakar n'ont que l'embarras du choix avec un large éventail d'images sur différents supports et formats.

Le Dakar est couvert dans le monde entier, avec des shows produits sur place et diffusés dans les journaux télévisés et des émissions spéciales sur 70 chaînes au total. Six grandes chaînes sont de la partie pour diffuser des images de l'édition 2024 sur les ondes.

En France, le Dakar accueille La Chaine L'Équipe avec une couverture à grande échelle. Pour la première épreuve de la saison, on collabore à nouveau avec la chaîne historique France Télévisions, dont l'émission quotidienne "Tout le Sport", avec une audience moyenne de 1,1 million de téléspectateurs sur France 3, évolue pour devenir le Journal du Dakar. Eurosport réservera chaque jour un créneau de trois heures, ce qui lui permettra de diffuser son programme dans les 63 zones de sa zone de diffusion.

Chiffres clés :



Plus de 560 représentants des médias accrédités de 33 pays.

130 photographes de presse et d'agence et des équipes à bord de 80 véhicules

5 hélicoptères de télévision

8 véhicules de télévision qui sillonnent les voies et les routes

23 voitures de production et de transmission pour le matériel cinématographique

22 cameramen et 26 caméras embarquées

Le site officiel dakar.com, avec plus de 4,6 millions de visiteurs uniques en 2023, est au cœur de cet écosystème numérique. Il offre aux utilisateurs de nombreuses possibilités de suivre la course en temps réel et de vivre l'expérience du Dakar au plus près : Mises à jour en direct, suivi en direct, tableaux, rapports d'étape, interviews, photos et vidéos ainsi que profils de participants.

Tous ces contenus peuvent également être consultés via l'application mobile Dakar (disponible pour iOS et Android).

Une nouvelle fonction est désormais disponible dans le module de reportage en direct de la course : Reprise de scène. Les utilisateurs peuvent sélectionner plusieurs véhicules et revivre un duel au coude à coude entre leurs concurrents préférés en suivant sur la carte les traces laissées par les participants pendant l'étape, comme s'ils avaient pris le départ en même temps.

Choisissez votre équipe. Cette année, le Dakar lance, en collaboration avec Aramco, la première version de son jeu de pronostics gratuit "Dakar Race to Win". Les joueurs forment leur équipe en choisissant un concurrent dans chaque catégorie (RallyGP/Rally2/Ultimate/Challenger/SSV/Quads/Trucks) dans la limite d'un budget limité et en fonction du prix fixé pour chaque concurrent en fonction de son potentiel. À la fin de chaque spéciale, les dix meilleurs participants accumulent des points et augmentent le bilan des joueurs en course pour remporter des tas de prix. Comme tous les participants ne terminent pas le Dakar, chaque équipe est autorisée à effectuer deux remplacements pendant le rallye. Lisez les règles du jeu et inscrivez-vous sur https://racetowinbyaramco.dakar.com/.

Médias sociaux : une communauté numérique

Plus de 7 millions de followers utilisent les médias sociaux du Dakar, suivent la course avec un large éventail de contenus, jettent un œil dans les coulisses du rallye et interagissent avec les pilotes et les équipages de toutes tailles.

Les sept community managers en charge du rallye génèrent environ 250 messages par jour pour Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et Weibo : action-reels, interviews insolites, threads avec les concurrents, les mécaniciens et les équipes d'assistance.