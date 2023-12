Dakar: TV, stampa, media digitali e sociali

Essendo il più grande spettacolo motoristico del mondo, il Rally Dakar è anche un evento di portata ineguagliabile per i media in tutti i settori (TV, stampa, digitale, social media).

La Dakar è "una sfida per chi parte, un sogno per chi resta", come disse Thierry Sabine quando creò il rally 45 anni fa. Oggi la corsa è all'altezza di questo motto, muovendo cielo e terra per rendere l'avventura accessibile ai telespettatori, agli utenti di Internet e ai lettori di tutto il mondo. Dagli alti e bassi degli avventurieri ai paesaggi mozzafiato che attendono i partecipanti in Arabia Saudita, per non parlare delle storie di vita quotidiana nei bivacchi. Gli appassionati della Dakar hanno l'imbarazzo della scelta, con un'ampia selezione di immagini in diversi supporti e formati.

La Dakar sarà coperta in tutto il mondo, con spettacoli prodotti sul posto e trasmessi in notiziari televisivi e programmi speciali su un totale di 70 canali. Sei grandi emittenti sono coinvolte nella diffusione delle immagini dell'edizione 2024.

In Francia, la Dakar sarà ospitata da La Chaine L'Équipe con una copertura su larga scala. Per il primo evento della stagione, si rinnova la collaborazione con l'emittente tradizionale France Télévisions, il cui programma quotidiano "Tout le Sport", con un'audience media di 1,1 milioni di telespettatori su France 3, sarà sviluppato nel Journal du Dakar. Eurosport riserverà ogni giorno uno slot di tre ore, portando così il programma nelle 63 aree del suo territorio di trasmissione.

Cifre chiave:



Oltre 560 rappresentanti dei media accreditati provenienti da 33 Paesi

130 fotografi e team di stampa e agenzie a bordo di 80 veicoli

5 elicotteri TV

8 veicoli televisivi che viaggiano su binari e strade

23 furgoni di produzione e trasmissione per il materiale cinematografico

22 cameraman e 26 telecamere di bordo

Il sito ufficiale dakar.com, con oltre 4,6 milioni di visitatori unici nel 2023, è il centro di questo ecosistema digitale. Offre agli utenti numerose opportunità per seguire la gara in tempo reale e vivere da vicino l'esperienza della Dakar: Aggiornamenti in tempo reale, live tracking, classifiche, resoconti di tappa, interviste, foto e video e profili dei partecipanti.

Tutti questi contenuti possono essere consultati anche tramite l'applicazione mobile Dakar (disponibile per iOS e Android).

Una nuova funzione è ora disponibile nel modulo di live reporting della gara: Replay di tappa. Gli utenti possono selezionare più veicoli e rivivere un duello testa a testa tra i loro concorrenti preferiti seguendo sulla mappa le tracce lasciate dai concorrenti durante la tappa, come se fossero partiti nello stesso momento.

Scegliete la vostra squadra. Quest'anno la Dakar, insieme ad Aramco, lancia la prima versione del gioco di scommesse gratuito "Dakar Race to Win". I giocatori formano le loro squadre selezionando un concorrente per ogni classe (RallyGP/Rally2/Ultimate/Challenger/SSV/Quad/Trucks) all'interno di un budget limitato e in base al premio stabilito per ogni concorrente in base al suo potenziale. Alla fine di ogni speciale, i dieci migliori partecipanti raccolgono punti e aumentano il bilancio dei giocatori in gara per vincere una serie di premi. Poiché non tutti i concorrenti terminano la Dakar, ogni squadra può effettuare due sostituzioni durante il rally. Leggete le regole del gioco e registratevi su https://racetowinbyaramco.dakar.com/.

Social media: una comunità digitale

Oltre 7 milioni di follower utilizzano i social media della Dakar, seguendo la gara con un'ampia gamma di contenuti, dando uno sguardo dietro le quinte del rally e interagendo con piloti ed equipaggi di tutte le dimensioni.

I sette community manager responsabili del rally generano circa 250 post al giorno per Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e Weibo: filmati d'azione, interviste insolite, discussioni con i concorrenti, i meccanici e le squadre di assistenza.