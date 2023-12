Dakar: televisão, imprensa escrita, meios digitais e redes sociais

Sendo o maior espetáculo automobilístico do mundo, o Rali Dakar é também um evento de uma magnitude inigualável nos meios de comunicação social em todas as áreas (televisão, imprensa, digital, redes sociais).

O Dakar é "um desafio para os que vão, um sonho para os que ficam", como disse Thierry Sabine quando criou o rali há 45 anos. Atualmente, a corrida faz jus a este lema, movendo o céu e a terra para tornar a aventura acessível aos telespectadores, internautas e leitores de todo o mundo. Desde os altos e baixos dos aventureiros até às paisagens de cortar a respiração que esperam os participantes na Arábia Saudita, sem esquecer as histórias da vida quotidiana no bivouac. Os fãs do Dakar são mimados pela escolha, com uma vasta seleção de imagens em vários suportes e formatos.

O Dakar será coberto em todo o mundo, com programas produzidos no local e transmitidos em noticiários televisivos e programas especiais num total de 70 canais. Seis grandes emissoras estão envolvidas na transmissão das imagens da edição de 2024.

Em França, o Dakar será apresentado por La Chaine L'Équipe com uma cobertura em grande escala. Para a primeira prova da temporada, a equipa volta a trabalhar com a emissora tradicional France Télévisions, cujo programa diário "Tout le Sport", com uma audiência média de 1,1 milhões de telespectadores na France 3, será transformado no Journal du Dakar. O Eurosport reservará um espaço de três horas por dia, levando assim o programa às 63 zonas do seu território de difusão.

Principais números:



Mais de 560 representantes acreditados dos media de 33 países

130 fotógrafos e equipas de imprensa e de agências a bordo de 80 veículos

5 helicópteros TV

8 veículos de TV que circulam em pistas e estradas

23 carrinhas de produção e difusão de material cinematográfico

22 operadores de câmara e 26 câmaras de filmar a bordo

O sítio Web oficial dakar.com, com mais de 4,6 milhões de visitantes únicos em 2023, é o centro deste ecossistema digital. Oferece aos utilizadores inúmeras oportunidades para acompanhar a corrida em tempo real e viver a experiência do Dakar de perto: Actualizações em direto, acompanhamento em direto, classificações, relatórios das etapas, entrevistas, fotografias e vídeos, bem como perfis dos participantes.

Todo este conteúdo pode também ser visualizado através da aplicação móvel Dakar (disponível para iOS e Android).

Uma nova funcionalidade está agora disponível no módulo de reportagem em direto da corrida: Repetição da etapa. Os utilizadores podem selecionar vários veículos e reviver um duelo frente a frente dos seus concorrentes favoritos, seguindo no mapa as pistas deixadas pelos concorrentes durante a etapa, como se tivessem começado ao mesmo tempo.

Escolha a sua equipa. Este ano, o Dakar, juntamente com a Aramco, lança a primeira versão do seu jogo de apostas gratuitas "Dakar Race to Win". Os jogadores formam as suas equipas seleccionando um concorrente de cada classe (RallyGP/Rally2/Ultimate/Challenger/SSV/Quads/Trucks) dentro de um orçamento limitado e de acordo com o prémio fixado para cada concorrente em função do seu potencial. No final de cada especial, os dez melhores participantes acumulam pontos e aumentam o saldo de jogadores em prova para ganhar uma série de prémios. Como nem todos os concorrentes terminam o Dakar, cada equipa tem direito a duas substituições durante o rali. Leia as regras do jogo e registe-se em https://racetowinbyaramco.dakar.com/.

Redes sociais: uma comunidade digital

Mais de 7 milhões de seguidores utilizam as redes sociais do Dakar, acompanhando a corrida com uma vasta gama de conteúdos, vendo os bastidores do rali e interagindo com pilotos e equipas de todas as dimensões.

Os sete gestores de comunidade responsáveis pelo rali geram cerca de 250 publicações por dia no Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e Weibo: vídeos de ação, entrevistas invulgares, tópicos com concorrentes, mecânicos e equipas de assistência.