Dirk von Zitzewitz pone fin a su carrera como copiloto De Toni Hoffmann Red Bull El copiloto alemán Dirk von Zitzewitz, ganador del Dakar 2009 con Giniel de Villiers y tercero en el Dakar 2022 con Yazeed Al-Rajhi, abandona el mundo del rally tras sufrir varias lesiones. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

El Rally Dakar comienza en poco más de dos semanas. Por primera vez en 24 años sin Dirk von Zitzwitz. A pesar de las peticiones, el ganador de 2009 en el VW Touareg con Giniel de Villiers ha cerrado el capítulo de los rallies después de más de 400.000 kilómetros.



Un final de carrera que muestra claramente los peligros de la profesión. No habrá 25ª participación en el Dakar para Dirk von Zitzewitz en 2024. El copiloto alemán, copiloto habitual del saudí Yazeed Al-Rajhi en Overdrive desde 2020, dejará su puesto en la 45ª edición a su compatriota Timo Gottschalk. El Rally Dakar comienza el 5 de enero de 2024 en AlUla (Arabia Saudí).



En una entrevista concedida al diario Lübecker Nachrichten, Dirk von Zitzewitz explicó que su maltrecho cuerpo necesita descanso. Se lesionó en un accidente de SSV durante la Baja Hungría en 2019 (una fractura de clavícula y varias costillas). Desde entonces, ha sufrido secuelas irreversibles, como una rigidez en la columna vertebral. El riesgo de deterioro en caso de otro accidente debe tomarse en serio ... sobre todo porque podría haber ocurrido durante el Dakar 2023. De hecho, sin darse cuenta, Dirk von Zitzewitz se había roto una vértebra torácica tras una colisión en el habitáculo del Toyota Hilux T1+ durante la 5ª etapa. Un aviso que le llevó a dar un paso atrás y dejar que Timo Gottschalk tomara el liderato durante el resto de la temporada 2023 del W2RC.



"Necesito distancia porque a veces me pongo nostálgico", explicó von Zitzewitz. "Todavía me cuesta decir que el capítulo Dakar ha terminado. Hay una lucha dentro de mí. Pero hay que hacerlo. También para protegerme".

Rechazó deliberadamente peticiones y ofertas de Al Rajhi y otros equipos punteros.



Dirk von Zitzewitz, quince veces campeón alemán de enduro, organizará viajes en moto durante el Dakar en enero de 2025, incluido un viaje a Kenia. "Estoy planeando un tour por Kenia en enero de 2025, ese siempre ha sido mi sueño. Me siento más cómodo sobre dos ruedas que a pie. Me siento un motero de corazón".