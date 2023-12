Dirk von Zitzewitz met fin à sa carrière de copilote

Le copilote allemand Dirk von Zitzewitz, vainqueur du Dakar 2009 avec Giniel de Villiers et troisième du Dakar 2022 avec Yazeed Al-Rajhi, quitte le monde du rallye-raid après plusieurs blessures.

Le Rallye Dakar débute dans un peu plus de deux semaines. Après 24 ans, il se déroulera pour la première fois sans Dirk von Zitzwitz. Malgré les demandes, le vainqueur de 2009 au volant du VW Touareg avec Giniel de Villiers a tourné la page du rallye après avoir parcouru plus de 400 000 kilomètres.



Une fin de carrière qui met en évidence les dangers du métier. Pour Dirk von Zitzewitz, il n'y aura pas de 25e participation au Dakar en 2024. Le copilote allemand, copilote régulier du Saoudien Yazeed Al-Rajhi chez Overdrive depuis 2020, laissera sa place à son compatriote Timo Gottschalk pour la 45e édition. Le Rallye Dakar débutera le 5 janvier 2024 à AlUla (Arabie Saoudite).



Dans une interview accordée aux Lübecker Nachrichten, Dirk von Zitzewitz a expliqué que son corps meurtri avait besoin de repos. Il a été blessé lors d'un accident de SSV pendant la Baja Hongrie en 2019 (une clavicule et plusieurs côtes cassées). Il souffre depuis de séquelles irréversibles telles qu'une colonne vertébrale ankylosée. Le risque d'aggravation en cas de nouvel accident doit être pris au sérieux ... d'autant plus que cela aurait pu se produire pendant le Dakar 2023. En effet, Dirk von Zitzewitz s'était fracturé, sans le savoir, une vertèbre thoracique après un choc dans l'habitacle du Toyota Hilux T1+ lors de la 5e étape. Un avertissement qui l'a poussé à prendre du recul et à laisser la place à Timo Gottschalk pour le reste de la saison W2RC 2023.



"J'ai besoin de prendre de la distance parce que je suis parfois nostalgique", a expliqué von Zitzewitz. "J'ai toujours du mal à dire que le chapitre du Dakar est terminé. Il y a une lutte en moi. Mais il faut le faire. Aussi pour me protéger moi-même".

Il a délibérément refusé les demandes et les offres d'Al Rajhi et d'autres équipes de haut niveau.



En janvier 2025, Dirk von Zitzewitz, quinze fois champion d'Allemagne d'enduro, organisera des randonnées à moto pendant le Dakar, dont un voyage au Kenya. "Et en janvier 2025, je prévois de faire un tour au Kenya, cela a toujours été mon rêve. Je me sens plus à l'aise sur deux roues qu'à pied ! Je me sens motard dans l'âme".