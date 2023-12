Dirk von Zitzewitz termina la carriera di copilota

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Red Bull Il copilota tedesco Dirk von Zitzewitz, vincitore della Dakar 2009 con Giniel de Villiers e terzo nella Dakar 2022 con Yazeed Al-Rajhi, lascia il mondo dei rally dopo aver subito diversi infortuni. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

Il Rally Dakar inizia tra poco più di due settimane. Per la prima volta in 24 anni senza Dirk von Zitzwitz. Nonostante le richieste, il vincitore del 2009 con la VW Touareg di Giniel de Villiers ha chiuso il capitolo dei rally dopo oltre 400.000 chilometri.



Una fine di carriera che mostra chiaramente i pericoli della professione. Dirk von Zitzewitz non parteciperà alla 25ª Dakar nel 2024. Il co-pilota tedesco, che dal 2020 era regolarmente al fianco del saudita Yazeed Al-Rajhi alla Overdrive, lascerà il posto alla 45ª edizione al connazionale Timo Gottschalk. Il Rally Dakar inizierà il 5 gennaio 2024 ad AlUla (Arabia Saudita).



In un'intervista rilasciata al quotidiano Lübecker Nachrichten, Dirk von Zitzewitz ha spiegato che il suo corpo malato ha bisogno di riposo. Nel 2019 è rimasto ferito in un incidente con la SSV durante la Baja Hungary (frattura della clavicola e di diverse costole). Da allora, ha sofferto di conseguenze irreversibili come l'irrigidimento della colonna vertebrale. Il rischio di peggioramento in caso di un altro incidente deve essere preso in seria considerazione... soprattutto perché sarebbe potuto accadere durante la Dakar 2023. Infatti, senza rendersene conto, Dirk von Zitzewitz si era rotto una vertebra toracica dopo un urto nell'abitacolo della Toyota Hilux T1+ durante la quinta tappa. Un avvertimento che lo ha spinto a fare un passo indietro e a lasciare che Timo Gottschalk prendesse il comando per il resto della stagione W2RC 2023.



"Ho bisogno di distanza perché a volte ho nostalgia", ha spiegato von Zitzewitz. "Mi è ancora difficile dire che il capitolo Dakar è finito. C'è una lotta dentro di me. Ma va fatto. Anche per proteggere me stesso".

Ha deliberatamente rifiutato le richieste e le offerte di Al Rajhi e di altri top team.



Il quindici volte campione tedesco di enduro Dirk von Zitzewitz organizzerà tour in moto durante la Dakar nel gennaio 2025, compreso un viaggio in Kenya. "E sto pianificando un tour in Kenya nel gennaio 2025, è sempre stato il mio sogno. Mi sento più a mio agio sulle due ruote che a piedi! Mi sento un motociclista nel cuore".