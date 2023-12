Dirk von Zitzewitz termina a sua carreira de copiloto

O copiloto alemão Dirk von Zitzewitz, vencedor do Dakar de 2009 com Giniel de Villiers e terceiro no Dakar de 2022 com Yazeed Al-Rajhi, está a abandonar o mundo das corridas de ralis depois de sofrer várias lesões.

O Rali Dakar começa dentro de pouco mais de duas semanas. Pela primeira vez em 24 anos, sem Dirk von Zitzwitz. Apesar dos pedidos, o vencedor de 2009 no VW Touareg com Giniel de Villiers encerrou o capítulo dos ralis após mais de 400.000 quilómetros.



Um fim de carreira que mostra claramente os perigos da profissão. Dirk von Zitzewitz não participará no 25º Dakar em 2024. O copiloto alemão, que tem sido um copiloto regular para o saudita Yazeed Al-Rajhi na Overdrive desde 2020, deixará o seu lugar na 45ª edição para o seu compatriota Timo Gottschalk. O Rali Dakar começa a 5 de janeiro de 2024 em AlUla (Arábia Saudita).



Numa entrevista ao jornal Lübecker Nachrichten, Dirk von Zitzewitz explicou que o seu corpo doente precisa de descansar. Sofreu um acidente com um SSV durante a Baja Hungary em 2019 (clavícula partida e várias costelas). Desde então, tem sofrido consequências irreversíveis, como o endurecimento da coluna vertebral. O risco de deterioração em caso de novo acidente deve ser levado a sério ... tanto mais que poderia ter acontecido durante o Dakar de 2023. De facto, sem se aperceber, Dirk von Zitzewitz tinha partido uma vértebra torácica após uma colisão no habitáculo da Toyota Hilux T1+ durante a etapa 5. Um aviso que o levou a dar um passo atrás e a deixar Timo Gottschalk assumir a liderança durante o resto da época 2023 do W2RC.



"Preciso de distância porque às vezes fico nostálgico", explicou von Zitzewitz. "Ainda tenho dificuldade em dizer que o capítulo do Dakar acabou. Há uma luta dentro de mim. Mas tem de ser feito. Também para me proteger".

Ele recusou deliberadamente pedidos e ofertas de Al Rajhi e de outras equipas de topo.



Dirk von Zitzewitz, quinze vezes campeão alemão de enduro, vai organizar passeios de moto durante o Dakar em janeiro de 2025, incluindo uma viagem ao Quénia. "E estou a planear uma viagem ao Quénia em janeiro de 2025, que sempre foi o meu sonho. Sinto-me mais confortável sobre duas rodas do que a pé! Sinto-me um motociclista de coração".