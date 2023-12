Dakar: Sainz aspira a su cuarta victoria, ¡a los 61 años! De Toni Hoffmann Red Bull Carlos Sainz se recupera tras el accidente de 2023 y espera beneficiarse de una reglamentación técnica más justa entre su Audi híbrido y los demás vehículos 4x4 en el Dakar 2024. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

A sus 61 años, Carlos Sainz aún no tiene intención de colgar los guantes. El madrileño aspira a una cuarta victoria en el Dakar 2024 en su última participación al volante del Audi RS Q e-tron E2 a partir del 5 de enero en AlUla (Arabia Saudí). "Tengo que prepararme más que cuando era más joven".



El bicampeón del mundo de rallies debe tomarse la revancha. En 2023, pocos días después de ser el primer líder de la prueba, tuvo que retirarse de la carrera tras un vuelco frontal y una suspensión dañada en el Audi RS Q e-tron E2.



Este invierno, "El Matador" quiere subir el listón y puede contar con un reglamento técnico adaptado para dar al equipo Audi Sport una oportunidad más justa. "Creemos que hemos trabajado en la dirección correcta con las suspensiones, que era uno de los puntos más importantes a mejorar", dijo. "Si analizas los datos, puedes ver que con nuestro peso aceleramos menos que la competencia porque pesamos 100 kg más, así que la potencia extra lo compensará".



Sainz añadió: "Esto es algo bueno porque es algo que he estado pidiendo durante dos años. Como sabéis, el peso y la potencia son los dos elementos clave en el automovilismo y si tienes la misma potencia y 100 kg más, no vas a ser tan competitivo como los rivales. Ahora, con un poco más de potencia -si conseguimos controlar nuestra fiabilidad- tendremos un equipo fuerte con el que competir y esperamos obtener un resultado decente".



A pesar del paso de los años, Carlos Sainz promete estar al 100% físicamente a sus 61 años. El veterano se entrega a diario a ejercicios de fitness y cardio. "Hay que tener una condición física excelente para poder conducir a tope durante cinco horas durante quince días", admite. "Tienes que conocerte bien y saber cuándo alcanzas un determinado nivel a una determinada edad. Hay que ser fuerte por el elevado ritmo cardíaco que se alcanza al conducir en condiciones extremas, a gran velocidad y durante un largo periodo de tiempo."



Sainz prosigue: "La fuerza muscular es tan importante como el cardio (sistema cardiovascular). Hay que ser fuerte en el cuello y la espalda. Y en general en todo el cuerpo, debido a todos los baches y saltos que te encuentras por el camino durante largos periodos de tiempo y muchos días. Si eres un piloto experimentado como yo, conoces bien tu cuerpo, pero al mismo tiempo tengo que prepararme más que cuando era más joven. Así que no es fácil".