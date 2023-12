Dakar : Sainz veut une quatrième victoire - à 61 ans !

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Red Bull Carlos Sainz, remis sur pied après son accident en 2023, se réjouit de pouvoir bénéficier de règles techniques plus équitables entre son Audi hybride et les autres véhicules 4x4 lors du Dakar 2024. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

A 61 ans, Carlos Sainz n'a toujours pas l'intention de raccrocher les gants. Le Madrilène vise une quatrième victoire au Dakar 2024 pour sa dernière participation au volant de l'Audi RS Q e-tron E2, à partir du 5 janvier à AlUla (Arabie Saoudite). "Je dois me préparer davantage que lorsque j'étais plus jeune".



Le double champion du monde des rallyes doit prendre sa revanche. En 2023, quelques jours après avoir été le premier leader de la course, il a dû abandonner après un saut périlleux avant et un châssis endommagé sur l'Audi RS Q e-tron E2.



Cet hiver, "El Matador" veut placer la barre plus haut et peut compter sur un règlement technique adapté pour donner à l'équipe Audi Sport des chances plus équitables. "Nous pensons que nous avons travaillé dans la bonne direction en ce qui concerne les suspensions, ce qui était l'un des principaux points d'amélioration", a-t-il déclaré. "Si vous analysez les données, vous verrez qu'avec notre poids, nous accélérons moins que la concurrence parce que nous pesons 100 kg de plus, donc la puissance supplémentaire compensera cela".



Sainz a ajouté : "C'est une bonne chose, car c'est quelque chose que je réclame depuis deux ans. Comme vous le savez, le poids et la puissance sont les deux éléments clés en sport automobile, et si vous avez la même puissance et 100 kg de plus, vous ne serez pas aussi compétitif que vos adversaires. Maintenant, avec un peu plus de puissance - si nous parvenons à maîtriser notre fiabilité - nous aurons une équipe solide avec laquelle nous pourrons rivaliser et, je l'espère, obtenir un résultat décent".



Malgré les années qui passent, Carlos Sainz promet, malgré ses 61 ans, d'être physiquement à 100 %. Le vétéran s'offre quotidiennement des exercices de fitness et de cardio. "Il faut être en excellente condition physique pour pouvoir rouler à plein régime pendant cinq heures pendant deux semaines", avoue-t-il. "Il faut bien se connaître et savoir quand on atteint un certain niveau à un certain âge. En raison de la fréquence cardiaque élevée que vous obtenez en conduisant dans des conditions extrêmes, à grande vitesse et pendant une longue période, vous devez être fort".



Sainz poursuit : "La force musculaire est aussi importante que le cardio (système cardio-vasculaire). Il faut être fort au niveau du cou et du dos. Et plus généralement dans tout le corps, en raison des nombreuses bosses et sauts que l'on rencontre sur le parcours pendant de longues périodes et de nombreux jours. Quand on est un coureur expérimenté comme moi, on connaît bien son corps, mais en même temps, je dois me préparer davantage que lorsque j'étais plus jeune. Donc ce n'est pas facile".