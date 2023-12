Dakar: Sainz punta alla quarta vittoria, a 61 anni!

Carlos Sainz si è rimesso in piedi dopo l'incidente del 2023 e non vede l'ora di beneficiare di regolamenti tecnici più equi tra la sua Audi ibrida e gli altri veicoli 4x4 alla Dakar del 2024.

A 61 anni, Carlos Sainz non ha ancora intenzione di appendere i guanti al chiodo. Il madrileno punta alla quarta vittoria alla Dakar 2024 nella sua ultima partecipazione al volante dell'Audi RS Q e-tron E2 dal 5 gennaio ad AlUla (Arabia Saudita). "Devo prepararmi meglio di quando ero più giovane".



Il due volte campione del mondo di rally deve prendersi la rivincita. Nel 2023, pochi giorni dopo essere stato il primo leader della gara, si è dovuto ritirare dalla corsa dopo un ribaltamento anteriore e una sospensione danneggiata sull'Audi RS Q e-tron E2.



Quest'inverno, "El Matador" vuole alzare l'asticella e può contare su regolamenti tecnici adattati per dare al Team Audi Sport una possibilità più equa. "Crediamo di aver lavorato nella giusta direzione con le sospensioni, che erano uno dei punti più importanti da migliorare", ha detto. "Se si analizzano i dati, si può notare che con il nostro peso acceleriamo meno rispetto alla concorrenza perché pesiamo 100 kg in più, quindi la potenza extra compenserà questo aspetto".



Sainz ha aggiunto: "È una buona cosa perché è una cosa che chiedo da due anni. Come sapete, il peso e la potenza sono i due elementi chiave nel motorsport e se hai la stessa potenza e 100 kg in più, non sarai competitivo come gli avversari. Ora, con un po' di potenza in più - se riusciamo a controllare l'affidabilità - avremo una squadra forte con cui competere e speriamo di ottenere un risultato decente".



Nonostante il passare degli anni, Carlos Sainz promette di essere in forma al 100% all'età di 61 anni. Il veterano si dedica quotidianamente al fitness e agli esercizi cardio. "Bisogna essere in ottime condizioni fisiche per poter guidare alla massima potenza per cinque ore per quindici giorni", ammette. "Bisogna conoscere bene se stessi e sapere quando si raggiunge un certo livello a una certa età. Bisogna essere forti a causa dell'elevata frequenza cardiaca che si ha quando si guida in condizioni estreme, ad alta velocità e per un lungo periodo di tempo".



Sainz continua: "La forza muscolare è importante quanto il sistema cardiovascolare. Bisogna essere forti nel collo e nella schiena. E in generale in tutto il corpo, a causa di tutti gli urti e i salti che si incontrano lungo il percorso per lunghi periodi di tempo e per molti giorni. Se sei un corridore esperto come me, conosci bene il tuo corpo, ma allo stesso tempo devo prepararmi di più rispetto a quando ero più giovane. Quindi non è facile".