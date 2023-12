Dakar: Sainz procura a quarta vitória - aos 61 anos!

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Red Bull Carlos Sainz está de novo de pé após o acidente de 2023 e espera beneficiar de regulamentos técnicos mais justos entre o seu Audi híbrido e os outros veículos 4x4 no Dakar de 2024.

Aos 61 anos, Carlos Sainz ainda não tem intenção de pendurar as luvas. O madrileno tem como objetivo uma quarta vitória no Dakar 2024 na sua última participação ao volante do Audi RS Q e-tron E2 a partir de 5 de janeiro em AlUla (Arábia Saudita). "Tenho de me preparar mais do que quando era mais novo".



O bicampeão mundial de ralis tem de se vingar. Em 2023, alguns dias depois de ter sido o primeiro líder da prova, teve de abandonar a corrida após uma capotagem frontal e uma suspensão danificada no Audi RS Q e-tron E2.



Este inverno, "El Matador" quer elevar a fasquia e pode contar com regulamentos técnicos adaptados para dar à Team Audi Sport uma oportunidade mais justa. "Acreditamos que trabalhámos na direção certa com as suspensões, que era um dos pontos mais importantes a melhorar", disse. "Se analisarmos os dados, podemos ver que, com o nosso peso, aceleramos menos do que a concorrência, porque pesamos mais 100 kg, pelo que a potência extra vai compensar isso."



Sainz acrescentou: "Isto é bom porque é algo que ando a pedir há dois anos. Como sabem, o peso e a potência são os dois elementos chave no desporto automóvel e se tivermos a mesma potência e mais 100 kg, não vamos ser tão competitivos como os adversários. Agora, com um pouco mais de potência - se conseguirmos controlar a nossa fiabilidade - teremos uma equipa forte com a qual competir e esperamos conseguir um bom resultado."



Apesar do passar dos anos, Carlos Sainz promete estar 100 por cento em forma fisicamente aos 61 anos. O veterano dedica-se a exercícios diários de fitness e cardio. "É preciso estar em excelente condição física para poder conduzir a toda a potência durante cinco horas durante quinze dias", admite. "Temos de nos conhecer bem e saber quando atingimos um determinado nível numa determinada idade. É preciso ser forte por causa do ritmo cardíaco elevado que se tem quando se conduz em condições extremas, a alta velocidade e durante um longo período de tempo."



Sainz continua: "A força muscular é tão importante como o cardio (sistema cardiovascular). É preciso ser forte no pescoço e nas costas. E, em geral, em todo o corpo, por causa de todos os solavancos e saltos que se encontram ao longo do caminho, durante longos períodos de tempo e muitos dias. Se fores um piloto experiente como eu, conheces bem o teu corpo, mas ao mesmo tempo tenho de me preparar mais do que quando era mais novo. Por isso, não é fácil".