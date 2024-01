Nuevo Toyota GR DKR Hilux EVO T1U listo para el Dakar De Toni Hoffmann Red Bull El equipo de trabajo Toyota Gazoo Racing, compuesto por cinco vehículos, está totalmente preparado. Shakedown, verificaciones técnicas y prólogo esperan a los participantes. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

Faltan pocos días para el inicio del Rally Dakar 2024 y el equipo Toyota Gazoo Racing (TGR) Dakar se ha desplegado cerca del vivac de salida en la ciudad de Alula, en el norte de Arabia Saudí, donde está previsto que comience el rally con un prólogo de 28 km el 5 de enero. Los cinco GR DKR Hilux EVO T1U del equipo se han montado por completo in situ y se someterán a una prueba de ensayo para confirmar que todos los sistemas funcionan como se espera antes de que el equipo complete las comprobaciones técnicas necesarias. Aquí también se dará el pistoletazo de salida al segundo Campeonato del Mundo de Rally Raid (W2RC).



El equipo estará representado por Lucas Moraes y Armand Monleon; así como por Seth Quintero y Dennis Zenz, ambas tripulaciones pilotando con los colores de Red Bull. Giniel de Villiers y Dennis Murphy defenderán los colores de GR, al igual que sus compañeros de equipo Saood Variawa y François Cazalet, así como Guy Botterill y Brett Cummings.



Las cinco tripulaciones afrontarán las doce etapas del Dakar 2024, empezando por el prólogo del 5 de enero cerca de Alula. La última etapa les llevará a la ciudad costera de Yanbu. La jornada de descanso tendrá lugar el 13 de enero en Riad, la capital saudí.



Alain Dujardyn, director del equipo TGR W2RC: "Estamos encantados de estar en el comienzo de una nueva era para el equipo TGR Dakar y W2RC. Con el GR DKR Hilux EVO T1U, no sólo tenemos un nuevo coche, sino también cuatro nuevas tripulaciones compitiendo para nosotros en el Rally Dakar. Deseo a todas nuestras tripulaciones la mejor de las suertes para el próximo rally, especialmente a las tripulaciones que también participarán en el resto de la temporada W2RC. Tenemos un gran coche y un gran equipo técnico. Ahora es el momento de competir".

Shameer Variawa, director del equipo SVR: "He corrido dos Dakar como piloto, pero este año estoy emocionado de volver no solo como director de equipo, sino también como orgulloso padre. Mi hijo Saood participará por primera vez en el Rally Dakar y les deseo a él y a François una carrera buena y limpia. En cuanto al resto del equipo, estamos deseando ver nuestro nuevo GR DKR Hilux EVO T1U en acción y medir sus prestaciones con las de la competencia."



Red Bull se ha consolidado como uno de los principales defensores de los deportes extremos y los atletas, por lo que encaja a la perfección con los esfuerzos de Toyota Gazoo Racing en el Dakar y el W2RC. El fabricante austriaco de bebidas energéticas lleva trabajando con TGR desde 2020, y el compromiso dio sus frutos cuando el equipo ganó un segundo título del Dakar en enero de 2022 y un tercero en 2023. (Toyota)