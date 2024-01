Le nouveau Toyota GR DKR Hilux EVO T1U prêt pour le Dakar

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Red Bull L'équipe d'usine de Toyota Gazoo Racing, composée de cinq véhicules, est entièrement préparée. Shakedown, contrôles techniques et prologue attendent les participants. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

À quelques jours du départ du Rallye Dakar 2024, l'équipe Dakar de Toyota Gazoo Racing (TGR) s'est installée à proximité du bivouac de départ dans la ville d'Alula, au nord de l'Arabie Saoudite, où le rallye doit débuter par un prologue de 28 km le 5 janvier. Les cinq GR DKR Hilux EVO T1U de l'équipe ont été entièrement assemblés sur place et seront soumis à des tests d'essai pour confirmer que tous les systèmes fonctionnent comme prévu, avant que l'équipe ne termine les vérifications techniques requises. C'est également là que sera donné le coup d'envoi du deuxième championnat du monde de rallye-raid (W2RC).



L'équipe sera représentée par Lucas Moraes et Armand Monleon ; ainsi que par Seth Quintero et Dennis Zenz, les deux équipages portant les couleurs de Red Bull. Giniel de Villiers et Dennis Murphy seront en livrée GR, tout comme leurs coéquipiers Saood Variawa et François Cazalet, ainsi que Guy Botterill et Brett Cummings.



Les cinq équipages s'attaqueront aux douze étapes du Dakar 2024, en commençant par le prologue le 5 janvier près d'Alula. La conclusion de la dernière étape mènera à la ville côtière de Yanbu. La journée de repos aura lieu le 13 janvier à Riyad, la capitale saoudienne.



Alain Dujardyn, chef d'équipe TGR W2RC : "Nous sommes heureux d'être à l'aube d'une nouvelle ère pour l'équipe Dakar et W2RC de TGR. Avec le GR DKR Hilux EVO T1U, nous n'avons pas seulement une nouvelle voiture, mais aussi quatre nouveaux équipages qui participent pour nous au Rallye Dakar. Je souhaite bonne chance à tous nos équipages pour le rallye à venir, en particulier à ceux qui participeront également au reste de la saison W2RC. Nous avons une super voiture et une super équipe technique. Il est maintenant temps de faire la course".

Shameer Variawa, chef d'équipe SVR : "J'ai participé à deux rallyes Dakar en tant que pilote, mais cette année, je suis heureux de revenir non seulement en tant que chef d'équipe, mais aussi en tant que père fier. Mon fils Saood va participer au Rallye Dakar pour la première fois et je lui souhaite, ainsi qu'à François, une bonne course, propre. En ce qui concerne le reste de l'équipe, nous sommes impatients de voir notre nouveau GR DKR Hilux EVO T1U en action et de mesurer ses performances par rapport à la concurrence".



Red Bull s'est imposé comme un soutien de premier plan pour les sports et les athlètes extrêmes, ce qui s'accorde parfaitement avec les efforts de Toyota Gazoo Racing sur le Dakar et le W2RC. Le fabricant autrichien de boissons énergisantes travaille avec TGR depuis 2020 et cet engagement a porté ses fruits puisque l'équipe a remporté un deuxième titre sur le Dakar en janvier 2022 et un troisième en 2023. (Toyota)