Il nuovo Toyota GR DKR Hilux EVO T1U è pronto per la Dakar

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco

Mancano pochi giorni alla partenza del Rally Dakar 2024 e il team Toyota Gazoo Racing (TGR) Dakar si è schierato vicino al bivacco di partenza nella città di Alula, nel nord dell'Arabia Saudita, dove il 5 gennaio è previsto l'inizio del rally con un prologo di 28 km. Tutti e cinque i GR DKR Hilux EVO T1U del team sono stati completamente assemblati sul posto e saranno sottoposti a un test di prova per confermare che tutti i sistemi funzionano come previsto prima che il team completi i controlli tecnici necessari. Qui prenderà il via anche il secondo Campionato del Mondo Rally Raid (W2RC).



Il team sarà rappresentato da Lucas Moraes e Armand Monleon, oltre che da Seth Quintero e Dennis Zenz, entrambi gli equipaggi che guidano con i colori Red Bull. Giniel de Villiers e Dennis Murphy si schiereranno in livrea GR, così come i loro compagni di squadra Saood Variawa e Francois Cazalet e Guy Botterill e Brett Cummings.



I cinque equipaggi affronteranno le dodici tappe della Dakar 2024, a partire dal prologo del 5 gennaio nei pressi di Alula. La tappa finale condurrà alla città costiera di Yanbu. Il giorno di riposo si svolgerà il 13 gennaio nella capitale saudita Riyadh.



Alain Dujardyn, Team Principal del TGR W2RC: "Siamo lieti di essere all'inizio di una nuova era per il team TGR Dakar e W2RC. Con il GR DKR Hilux EVO T1U, non solo abbiamo una nuova auto, ma anche quattro nuovi equipaggi che gareggiano per noi nel Rally Dakar. Auguro a tutti i nostri equipaggi la migliore fortuna per il prossimo rally, soprattutto a quelli che parteciperanno anche al resto della stagione W2RC. Abbiamo una grande macchina e un grande team tecnico. Ora è il momento di andare a correre".

Shameer Variawa, Team Principal SVR: "Ho partecipato a due Dakar come pilota, ma quest'anno sono entusiasta di tornare non solo come team principal ma anche come padre orgoglioso. Mio figlio Saood parteciperà per la prima volta al Rally Dakar e auguro a lui e a Francois una buona gara. Per quanto riguarda il resto della squadra, non vediamo l'ora di vedere in azione il nostro nuovo GR DKR Hilux EVO T1U e di misurarne le prestazioni rispetto alla concorrenza".



Red Bull si è affermata come uno dei principali sostenitori degli sport estremi e degli atleti, il che la rende perfetta per le imprese di Toyota Gazoo Racing alla Dakar e nel W2RC. Il produttore austriaco di bevande energetiche collabora con il TGR dal 2020 e l'impegno ha dato i suoi frutti quando il team ha vinto un secondo titolo Dakar nel gennaio 2022 e un terzo nel 2023. (Toyota)