Nova Toyota GR DKR Hilux EVO T1U pronta para o Dakar

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Red Bull A equipa de trabalho da Toyota Gazoo Racing, composta por cinco veículos, está totalmente preparada. Shakedown, verificações técnicas e prólogo aguardam os participantes. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

Faltam poucos dias para o início do Rali Dakar 2024 e a equipa Toyota Gazoo Racing (TGR) Dakar instalou-se perto do bivouac de partida na cidade de Alula, no norte da Arábia Saudita, onde o rali está programado para começar com um prólogo de 28 km no dia 5 de janeiro. As cinco GR DKR Hilux EVO T1U da equipa foram totalmente montadas no local e serão submetidas a um teste experimental para confirmar que todos os sistemas estão a funcionar como esperado, antes de a equipa concluir as verificações técnicas necessárias. É também aqui que começa o segundo Campeonato do Mundo de Rally Raid (W2RC).



A equipa será representada por Lucas Moraes e Armand Monleon, bem como por Seth Quintero e Dennis Zenz, ambos com as cores da Red Bull. Giniel de Villiers e Dennis Murphy vão alinhar com as cores da GR, tal como os seus companheiros de equipa Saood Variawa e Francois Cazalet, bem como Guy Botterill e Brett Cummings.



As cinco equipas vão disputar as doze etapas do Dakar 2024, começando com o prólogo, a 5 de janeiro, perto de Alula. A última etapa conduzirá à cidade costeira de Yanbu. O dia de descanso terá lugar a 13 de janeiro em Riade, capital da Arábia Saudita.



Alain Dujardyn, Chefe de Equipa TGR W2RC: "Estamos muito satisfeitos por estarmos no início de uma nova era para a equipa TGR Dakar e W2RC. Com a GR DKR Hilux EVO T1U, não só temos um novo carro, mas também quatro novas equipas a competir connosco no Rali Dakar. Desejo a todas as nossas equipas a melhor sorte para o próximo rali, especialmente às equipas que também vão participar no resto da época do W2RC. Temos um excelente carro e uma excelente equipa técnica. Agora é altura de correr."

Shameer Variawa, Diretor da Equipa SVR: "Já participei em dois ralis Dakar como piloto, mas este ano estou entusiasmado por regressar não só como diretor de equipa, mas também como pai orgulhoso. O meu filho Saood vai competir no Rali Dakar pela primeira vez e desejo-lhe a ele e ao François uma corrida boa e limpa. Quanto ao resto da equipa, estamos ansiosos por ver a nossa nova GR DKR Hilux EVO T1U em ação e medir o seu desempenho face à concorrência."



A Red Bull estabeleceu-se como um dos principais apoiantes dos desportos radicais e dos atletas, o que a torna perfeita para os esforços da Toyota Gazoo Racing no Dakar e no W2RC. O fabricante austríaco de bebidas energéticas tem trabalhado com a TGR desde 2020, e o compromisso deu frutos quando a equipa ganhou um segundo título Dakar em janeiro de 2022 e um terceiro em 2023. (Toyota)