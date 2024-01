Dakar : Prodrive avec sept Hunter et une dream team

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Red Bull Prodrive sera au départ du 46e Rallye Dakar (05 - 19 janvier 2024) en Arabie Saoudite avec sept Hunter et peut espérer remporter sa première victoire avec la dream team Sébastien Loeb et Nasser Al-Attiyah. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

Le Rallye Dakar 2024 sera l'un des plus grands défis jamais relevés par Prodrive en 40 ans à la tête de la compétition internationale. Sept véhicules Prodrive Hunter se lanceront dans une aventure épique en janvier 2024 en Arabie Saoudite, du nord jusqu'aux immenses dunes de l'"Empty Quarter" au sud, dans la nouvelle catégorie "Ultimate". Les 7.891 km du Dakar 2024 devraient être l'un des plus longs et des plus difficiles du troisième chapitre du Dakar.



Prodrive dirige deux des noms les plus connus du sport automobile, Sébastien Loeb et Nasser Al-Attiyah. Loeb entame sa quatrième année au sein de l'équipe basée à Banbury, tandis qu'Al-Attiyah rejoint Prodrive pour son premier grand rallye-raid, après avoir participé à deux bajas mineures au Hunter en novembre. De retour sur le sable familier des Emirats Arabes Unis, Al-Attiyah a remporté avec brio la Dubai International Baja face à des concurrents connus, ce qui lui a permis de renforcer sa confiance au volant de son nouveau challenger Hunter et d'accumuler des miles de test importants avant le Dakar le mois prochain.



Au volant du BRX Team Prodrive Hunter, Loeb a maintenu un rythme impressionnant tout au long du Championnat du monde des rallyes-raids 2023, menant la course au titre jusqu'à mi-parcours, mais la malchance s'est ensuite invitée et l'a privé de la couronne. Mais avec leur copilote Fabian Lurquin, ils comptent bien améliorer leurs deux deuxièmes places obtenues lors des deux derniers Dakar. Loeb/Lurquin ont donné le tempo du Dakar 2023 avec sept victoires en 14 étapes, dont un record de six victoires consécutives. En fait, le Prodrive Hunter a remporté au total neuf des 14 étapes, Guerlain Chicherit s'imposant à deux reprises au volant de sa voiture marron/orange.



Al-Attiyah vise une sixième victoire sur le Dakar avec quatre constructeurs différents, tandis que son bilan de 47 victoires d'étapes sur le Dakar n'est que de trois derrière le record général d'Ari Vatanen, établi au début des années 1990. L'un des duos les plus puissants du sport automobile tout-terrain est dû à son succès avec le copilote Mathieu Baumel, qui participera en 2024 à la compétition Rally Raid sous l'appellation "Nasser Racing".



L'équipe brésilienne X-Rallye aborde le Dakar avec deux Prodrive Hunter, après avoir passé une année à se familiariser avec l'agilité et les performances des voitures au Mexique, au Brésil et au Maroc, où Cristian et Marcos Baumgart se sont classés dans les trois premiers lors de leur top 10 régulier à chaque étape. Les classements sont les résultats finaux lors de ces événements. L'un des défis les plus difficiles auxquels leurs voitures ont été confrontées cette année a été le rallye Sertoes au Brésil, où la chaleur torride, les routes étroites et la boue ont exigé de toute l'équipe X-Rallye force et résistance, et les ont bien aidés à se préparer pour l'aventure en Arabie Saoudite le mois prochain .



Un autre rallye exigeant pour lequel Prodrive a préparé un Hunter était le Taklamakan Rally 2023 en Chine et le YunXiang China Team. Pendant 12 jours et 4 300 kilomètres, le pilote Sun Ping a conduit la voiture à travers certains des canyons, lits de rivières et zones de fesch les plus difficiles du désert de Gobi. L'équipe YunXiang amène maintenant trois nouveaux Prodrive Hunter au Dakar 2024 : Liu Feilong/Yicheng Wang, Sun Ping/Liao Min et Zi Rong/Pan Hong Yu, qui veulent tous être à la pointe de la conquête sans cesse croissante du Dakar par l'Extrême-Orient.



Les 44 collaborateurs de Prodrive comprennent également les deux camions de course T5 qui participent au rallye pour transporter des pièces de rechange en cas de besoin au milieu de l'étape et qui sont utilisés pour l'entretien des Hunter pendant la nouvelle étape "48 heures chrono", à laquelle seuls les pilotes participent.



Au total, 17 véhicules Prodrive ont passé les vérifications techniques dans le port de Barcelone (Espagne) le 2 décembre, avant d'être chargés sur un bateau qui a transporté les concurrents, les camions d'assistance, les camping-cars et les voitures de presse jusqu'au port saoudien de Yanbu, sur la côte de la mer Rouge, avant un voyage de 360 km jusqu'au départ du Rallye Dakar 2024 à AlUla le 5 janvier.



Sébastien Loeb, Bahrain Raid Xtreme : "Avec Prodrive, nous avons obtenu quelques bons résultats, mais pour moi, le Dakar est mon objectif. Pour obtenir le meilleur sur les grandes étapes, Fabian et moi allons travailler main dans la main pour obtenir la vitesse et la bonne navigation et éviter les problèmes mécaniques. Cela dit, il y a toujours des choses cachées dans le Dakar que nous mettrons en place au cours de l'immense aventure que représente toujours ce rallye. J'ai hâte d'y être".



Nasser Al-Attiyah, Nasser Racing : "Lorsque j'ai conduit le Prodrive Hunter pour la première fois, j'ai été très satisfait de la façon dont la voiture se comportait à haute et basse vitesse, si bien que je me suis immédiatement senti en confiance derrière le volant. Bien sûr, le Dakar est pour nous l'occasion d'une nouvelle victoire dans une autre voiture, et nous espérons nous rapprocher du record de victoires sur le Dakar de Stéphane Peterhansel. Nous nous sommes bien préparés avec l'équipe et nous pensons que nous avons de bonnes chances au départ à AlUla".



David Richards, président de Prodrive, a déclaré : "Quand je remonte le temps et que je pense à la façon dont nous avons commencé ce programme avec Bahreïn et l'équipe BRX, et que je me rappelle tout le travail qui a été fait depuis pour la voiture et chaque épreuve, je dois dire que je suis très fier de ce que nous avons accompli et que les sept Prodrive Hunter sont inscrits pour le Dakar 2024. Avoir Seb et Nasser ensemble est une équipe de rêve pour Prodrive, car ils ont l'expérience, la vitesse, les copilotes et la voiture pour mettre la pression dès la première étape. Le Dakar représente le point culminant du sport automobile mondial avec des étapes incroyablement éprouvantes, notamment avec l'ajout de l'étape des "48 heures chrono" cette année, et c'est un défi que nous sommes impatients de relever". (prodrive)