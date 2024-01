Dakar: Prodrive con sette cacciatori e un team da sogno

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Red Bull Prodrive parteciperà al 46° Rally Dakar (5 - 19 gennaio 2024) in Arabia Saudita con sette cacciatori e può sperare nella sua prima vittoria con il dream team di Sébastien Loeb e Nasser Al-Attiyah. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

Il Rally Dakar 2024 sarà una delle sfide più grandi che Prodrive abbia mai affrontato nei suoi 40 anni ai vertici delle competizioni internazionali. Sette veicoli Prodrive Hunter affronteranno l'epica avventura dal nord alle vaste dune dell'"Empty Quarter" nel sud dell'Arabia Saudita nel gennaio 2024 nella nuova classe "Ultimate". I 7.891 chilometri della Dakar 2024 si preannunciano tra i più lunghi e difficili del terzo capitolo della Dakar.



Prodrive è alla guida di due dei nomi più noti del motorsport, Sébastien Loeb e Nasser Al-Attiyah. Loeb inizia il suo quarto anno con la squadra di Banbury, mentre Al-Attiyah si unisce alla Prodrive per il suo primo grande evento di rally-raid dopo aver gareggiato con due Baja più piccole nel Cacciatore a novembre. Tornato nelle sabbie familiari degli Emirati Arabi Uniti, Al-Attiyah ha vinto con sicurezza la Dubai International Baja contro rivali familiari per aumentare ulteriormente la sua fiducia al volante del suo nuovo Hunter e accumulare chilometri di prova vitali in vista della Dakar del mese prossimo.



Loeb ha mantenuto un ritmo impressionante per tutto il Campionato del Mondo Rally Raid 2023 con il BRX Team Prodrive Hunter e ha guidato la rincorsa al titolo fino a metà strada, ma poi la sfortuna si è insinuata e gli ha negato la corona. Ma con il copilota Fabian Lurquin, vogliono migliorare i due secondi posti ottenuti nelle ultime due Dakar. Loeb/Lurquin hanno dettato il ritmo alla Dakar 2023 con sette vittorie su 14 tappe, tra cui un record di sei vittorie consecutive. Infatti, il cacciatore Prodrive ha vinto un totale di nove delle 14 tappe, con Guerlain Chicherit che ha vinto due volte con il suo veicolo di colore marrone/arancione.



Al-Attiyah punta alla sesta vittoria alla Dakar con quattro costruttori diversi, mentre il suo bilancio di 47 vittorie di tappa alla Dakar è a soli tre punti dal record assoluto di Ari Vatanen dei primi anni Novanta. Uno dei duo più forti nel motorsport fuoristrada è dovuto al suo successo con il copilota Mathieu Baumel, che parteciperà al Rally Raid 2024 come "Nasser Racing".



Il team brasiliano X-Rally affronterà la Dakar con due Prodrive Hunters dopo un anno di familiarizzazione con l'agilità e le prestazioni delle vetture in Messico, Brasile e Marocco, dove Cristian e Marcos Baumgart si sono piazzati tra i primi tre nella regolare top 10 delle tappe. I piazzamenti sono i risultati finali di questi eventi. Una delle sfide più difficili che le loro auto hanno affrontato quest'anno è stato il Sertoes Rally in Brasile, dove il caldo torrido, le piste strette e il fango hanno richiesto forza e resistenza a tutto il team X-Rally e sono stati utili per prepararsi all'avventura del mese prossimo in Arabia Saudita.



Un altro rally impegnativo per il quale Prodrive ha preparato un Hunter è stato il Taklamakan Rally 2023 in Cina e il team YunXiang China. Per 12 giorni e 4.300 chilometri, il pilota Sun Ping ha guidato l'auto attraverso alcuni dei canyon, dei letti dei fiumi e dei percorsi più difficili. Il team YunXiang porterà tre nuovi Prodrive Hunters alla Dakar 2024: Liu Feilong/Yicheng Wang, Sun Ping/Liao Min e Zi Rong/Pan Hong Yu, tutti desiderosi di essere in prima linea nella crescente spinta alla conquista della Dakar da parte dell'Estremo Oriente.



La forza lavoro di Prodrive, composta da 44 persone, comprende anche i due camion da corsa T5 che parteciperanno al rally per trasportare i pezzi di ricambio in caso di necessità a metà tappa e saranno utilizzati per la manutenzione degli Hunter durante la nuova tappa "Chrono di 48 ore", alla quale parteciperanno solo i piloti.



Un totale di 17 veicoli Prodrive sono stati sottoposti alle verifiche tecniche nel porto di Barcellona (Spagna) il 2 dicembre prima di essere caricati su una nave che ha portato i concorrenti, i camion di servizio, i camper e le auto della stampa al porto saudita di Yanbu, sulla costa del Mar Rosso, prima del viaggio di 360 km verso l'inizio del Rally Dakar 2024 ad AlUla il 5 gennaio.



Sébastien Loeb, Bahrain Raid Xtreme: "Insieme a Prodrive abbiamo ottenuto alcuni buoni risultati, ma per me la Dakar è il mio obiettivo. Per ottenere il meglio dalle grandi tappe, Fabian e io lavoreremo fianco a fianco per ottenere la giusta velocità e navigazione ed evitare problemi meccanici. Tuttavia, alla Dakar ci sono sempre alcune cose nascoste che metteremo insieme nel corso della grande avventura che questo rally comporta. Non vedo l'ora".



Nasser Al-Attiyah, Nasser Racing: "Quando ho guidato il Prodrive Hunter per la prima volta, sono stato molto contento di come la macchina si è comportata alle alte e basse velocità, quindi mi sono sentito subito a mio agio al volante. Ovviamente la Dakar è un obiettivo per noi, per ottenere un'altra vittoria con un'altra vettura e speriamo di avvicinarci al record di vittorie di Stephane Peterhansel alla Dakar. Ci siamo preparati bene con la squadra e crediamo di avere buone possibilità al via ad AlUla".



David Richards, Presidente di Prodrive, ha dichiarato: "Quando torno indietro nel tempo e penso a come abbiamo iniziato questo programma con il Bahrain e il team BRX, e ricordo quanto lavoro è stato fatto sulla macchina e su ogni evento da allora, devo dire che sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto e che i sette Prodrive Hunters sono iscritti alla Dakar 2024. Avere Seb e Nasser insieme è una squadra da sogno per Prodrive, perché hanno l'esperienza, la velocità, i copiloti e la macchina per spingere fin dalla prima tappa. La Dakar rappresenta l'apice del motorsport mondiale con tappe incredibilmente estenuanti, soprattutto con l'aggiunta della tappa '48 ore Chrono' di quest'anno, ed è una sfida che non vediamo l'ora di affrontare." (prodrive)