Dakar: Prodrive com sete caçadores e equipa de sonho

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Red Bull A Prodrive vai disputar o 46º Rali Dakar (5 a 19 de janeiro de 2024) na Arábia Saudita com sete caçadores e pode esperar a sua primeira vitória com a equipa de sonho de Sébastien Loeb e Nasser Al-Attiyah.

O Rally Dakar 2024 será um dos maiores desafios que a Prodrive já enfrentou nos seus 40 anos no topo da competição internacional. Sete veículos Prodrive Hunter irão enfrentar a épica aventura desde o norte até às vastas dunas do "Empty Quarter" no sul, na Arábia Saudita, em janeiro de 2024, na nova classe "Ultimate". Espera-se que os 7.891 quilómetros do Dakar 2024 sejam um dos mais longos e difíceis no terceiro capítulo do Dakar.



A Prodrive está a liderar dois dos nomes mais reconhecidos do desporto automóvel, Sébastien Loeb e Nasser Al-Attiyah. Loeb inicia o seu quarto ano com a equipa baseada em Banbury, enquanto Al-Attiyah se junta à Prodrive para o seu primeiro grande evento de rally-raid depois de competir em dois Bajas mais pequenos no Hunter em novembro. De volta às areias familiares dos Emirados Árabes Unidos, Al-Attiyah venceu com confiança a Baja Internacional do Dubai contra rivais familiares para aumentar ainda mais a sua confiança ao volante do seu novo Hunter e acumular quilómetros de teste vitais antes do Dakar do próximo mês.



Loeb manteve um ritmo impressionante ao longo do Campeonato do Mundo de Rally Raid de 2023 com o BRX Team Prodrive Hunter e liderou a corrida pelo título até meio, mas o azar acabou por lhe negar a coroa. Mas, com o copiloto Fabian Lurquin, querem melhorar os seus dois segundos lugares dos dois últimos Dakars. Loeb/Lurquin marcaram o ritmo no Dakar 2023 com sete vitórias em 14 etapas, incluindo um recorde de seis vitórias consecutivas. De facto, o Prodrive Hunter venceu um total de nove das 14 etapas, com Guerlain Chicherit a vencer duas vezes no seu veículo de cor castanha/laranja.



Al-Attiyah está de olhos postos numa sexta vitória no Dakar com quatro fabricantes diferentes, enquanto o seu registo de 47 vitórias em etapas do Dakar está apenas a três do recorde global de Ari Vatanen do início da década de 1990. Uma das duplas mais fortes do desporto motorizado todo-o-terreno deve-se ao seu sucesso com o copiloto Mathieu Baumel, que irá competir na competição Rally Raid 2024 como "Nasser Racing".



A equipa brasileira X-Rally vai enfrentar o Dakar com dois Prodrive Hunters, depois de um ano de familiarização com a agilidade e performance dos carros no México, Brasil e Marrocos, onde Cristian e Marcos Baumgart terminaram nos três primeiros lugares do seu regular top 10 nas etapas. As colocações são os resultados finais nestes eventos. Um dos desafios mais difíceis que os seus carros enfrentaram este ano foi o Rali dos Sertões, no Brasil, onde o calor abrasador, as pistas estreitas e a lama exigiram força e resiliência de toda a equipa X-Rally e serviram-lhes bem enquanto se preparavam para a aventura do próximo mês na Arábia Saudita.



Outro rali desafiante para o qual a Prodrive preparou um Hunter foi o Rali Taklamakan 2023 na China e a equipa YunXiang China. Ao longo de 12 dias e 4.300 quilómetros, o piloto Sun Ping conduziu o automóvel através de alguns dos mais difíceis desfiladeiros, leitos de rios e estradas. A equipa YunXiang leva agora três novos Prodrive Hunters para o Dakar 2024: Liu Feilong/Yicheng Wang, Sun Ping/Liao Min e Zi Rong/Pan Hong Yu, todos eles querem estar na vanguarda do crescente esforço para conquistar o Dakar a partir do Extremo Oriente.



A força de trabalho de 44 pessoas da Prodrive também inclui os dois camiões de corrida T5 que participarão no rali para transportar peças sobressalentes, caso sejam necessárias a meio da etapa, e que serão utilizados para prestar assistência ao Hunter durante a nova etapa "48 horas Chrono", na qual apenas os condutores participarão.



Um total de 17 veículos Prodrive foram submetidos a verificações no porto de Barcelona (Espanha) a 2 de dezembro, antes de serem carregados num navio que levou os concorrentes, camiões de serviço, caravanas e carros de imprensa para o porto saudita de Yanbu, na costa do Mar Vermelho, antes da viagem de 360 km até ao início do Rali Dakar 2024 em AlUla, a 5 de janeiro.



Sébastien Loeb, Bahrain Raid Xtreme: "Juntamente com a Prodrive, conseguimos alguns bons resultados, mas para mim, o Dakar é o meu objetivo. Para tirar o melhor partido das grandes etapas, o Fabian e eu vamos trabalhar lado a lado para acertar a velocidade e a navegação e evitar problemas mecânicos. No entanto, há sempre algumas coisas escondidas no Dakar que iremos juntar ao longo da enorme aventura que este rali sempre implica. Estou ansioso por isso".



Nasser Al-Attiyah, Nasser Racing: "Quando conduzi o Prodrive Hunter pela primeira vez, fiquei muito satisfeito com a forma como o carro se comportou a alta e baixa velocidade, pelo que me senti imediatamente familiarizado ao volante. Obviamente, o Dakar é um objetivo para nós, que pretendemos obter outra vitória com outro carro e esperamos poder aproximar-nos do recorde de vitórias de Stephane Peterhansel no Dakar. Preparámo-nos bem com a equipa e acreditamos que temos uma boa hipótese no início em AlUla."



David Richards, Presidente da Prodrive, disse: "Quando volto atrás no tempo e penso em como começamos este programa com o Bahrein e a equipe BRX, e lembro quanto trabalho foi colocado no carro e em todos os eventos desde então, tenho que dizer que estou muito orgulhoso do que alcançamos e que os sete Prodrive Hunters estão inscritos no Dakar 2024. Ter o Seb e o Nasser juntos é uma equipa de sonho para a Prodrive, pois eles têm a experiência, a velocidade, os co-pilotos e o carro para acelerar desde a primeira etapa. O Dakar representa o auge do automobilismo mundial com etapas incrivelmente extenuantes, especialmente com a adição da etapa '48 horas Chrono' este ano, e é um desafio pelo qual estamos realmente ansiosos. (prodrive)