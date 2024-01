Al-Attiyah y Loeb, rivales aliados por la victoria De Toni Hoffmann Red Bull Del 5 al 19 de enero, la rivalidad entre Nasser Al-Attiyah y Sébastien Loeb, que han estado luchando por la victoria hasta ahora, alcanzará un nuevo nivel cuando compitan entre sí en el mismo equipo por primera vez. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

El clan Toyota ha perdido a su capitán qatarí, que se llevó a casa tres trofeos, pero sigue contando con un plantel de aspirantes XXL, entre los que destacan Yazeed Al Rajhi, Lucas Moraes y Giniel de Villiers, que, junto con los nuevos fichajes, tienen otra oportunidad de hacerse con el título: Guerlain Chicherit, Guillaume de Mevius y Seth Quintero.



Los múltiples campeones Stéphane Peterhansel (14 veces ganador del récord) y Carlos Sainz (tres veces ganador), que siguen siendo una fuerza a tener en cuenta, están decididos a llevar su Audi híbrido a lo más alto de la clasificación. X-raid también luchará por la victoria con Vaidotas Žala y Krzysztof Hołowczyc, al igual que Century con Mathieu Serradori y MD Rallye con Christian Lavieille y Simon Vitse, mientras que Ford debutará en el Dakar como constructor con Nani Roma en el cockpit de su prototipo.



El orden establecido de los rally raids en el planeta dio un vuelco en 2023. Nasser Al Attiyah, pentacampeón del Dakar (incluidas tres victorias al volante de un Toyota Hilux, cuya versión T1+ era una exquisita mezcla de fiabilidad y altas prestaciones), y su copiloto Mathieu Baumel parecían cómodamente en cabeza. Sébastien Loeb demostró ser el mayor contrincante del qatarí, terminando segundo por detrás de él en las dos ediciones anteriores tras otro tentador segundo puesto en 2017, justo por detrás de su entonces compañero de equipo en Peugeot, Stéphane Peterhansel. Su hambre creció sin cesar a medida que avanzaba el año, con Al-Attiyah y Loeb ganando juntos 24 de las 34 etapas del W2RC (14 contra 10).



Tras una exitosa defensa del título, el campeón del mundo Al-Attiyah demostró su afición por lo inesperado al separarse de la escuadra Overdrive TGR y unirse a Prodrive, un equipo que ha desafiado toda sabiduría convencional al desarrollar un Hunter T1+ altamente competitivo en sólo tres cortas temporadas. Los dos titanes del deporte están ahora unidos bajo el mismo estandarte y equipados con la misma potencia de fuego. Están unidos por los caprichos del mercado de fichajes, pero siguen compitiendo por el título más prestigioso de la temporada.



Sin embargo, esta unión no significa el fin de las ambiciones del clan Toyota. El equipo del belga Jean-Marc Fortin y su filial sudafricana, Gazoo Racing, han logrado retener a muchos de sus pilotos Hilux más experimentados, al tiempo que han realizado inteligentes fichajes. Entre los veteranos, Yazeed Al Rajhi, que terminó en lo más bajo del podio hace dos años y que ahora hace su décima salida como vigente ganador^ del Rally de Marruecos y subcampeón del W2RC, es probablemente la mejor opción. El tercer puesto del año pasado también fue para un piloto de Toyota, el brasileño Lucas Moraes, que fue la estrella revelación de 2023 en su temporada de debut y vuelve a AlUla para demostrar que no fue un destello.



A ellos se une otro talento respaldado por Toyota, Juan Cruz Yacopini, al final de una prometedora temporada W2RC en la que cumplió 24 años. El ganador del Dakar 2009, Giniel de Villiers, tiene poco que demostrar. Sería absurdo descartarle tras su cuarto puesto del año pasado, el último de sus quince primeros puestos en veinte participaciones en el Dakar. Los recién llegados también causan sensación: Guerlain Chicherit se deja seducir por el canto de las sirenas y se trae a Guillaume De Mevius. De Mevius está listo para dar el gran salto de Challenger (tercero en 2023) a Ultimate.



Sin embargo, el ascenso más esperado es probablemente el de Seth Quintero, el joven estadounidense con copiloto alemán Dennis Zenz, que ha conseguido victorias de etapa en el Challenger (veinte en tres salidas) y terminó la primera parte de su carrera con el título W2RC en el bolsillo. La cuestión de su transición a las grandes ligas con sólo 21 años será uno de los temas centrales del Dakar.



Sin embargo, el esperado enfrentamiento entre Toyota y Hunter no mermará las ambiciones del resto de los participantes. La edición de 2023 apagó el entusiasmo de los pilotos de Audi, pero el rendimiento del RS Q e-Tron E2 sigue dando muchas esperanzas, siempre que la fiabilidad esté a la altura. Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz y Mattias Ekström tienen lo que hace falta para luchar por lo más alto de la clasificación.



La fiabilidad también será una prueba de fuego para el prototipo desarrollado por Ford y confiado a las experimentadas manos de Joan "Nani" Roma, ganador sobre dos ruedas en 2004 y posteriormente en coche en 2014. Mini X-Raid reparte sus apuestas entre la experiencia de Vaidotas Žala y un Krzysztof Hołowczyc que regresa, por un lado, y el vigor juvenil del español Pau Navarro, por otro.



Ni siquiera los competidores de dos ruedas motrices tienen intención de mirar desde la barrera. Aunque el fabricante sudafricano Century ya tiene un pie en la categoría T1+, confía por última vez en Mathieu Serradori en el CR6 y, por qué no, en Laia Sanz, que aún tiene que desarrollar todo su potencial en el automovilismo. El MD Rally Team, que apuesta igualmente por la promoción de los vehículos de dos ruedas motrices, ha introducido esta temporada una versión Evo 5 de su buggy Optimus, que tiene muchas posibilidades de acabar entre los 10 primeros con Christian Lavieille o Simon Vitse.