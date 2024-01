Al-Attiyah et Loeb - des alliés pour la victoire

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Red Bull Du 5 au 19 janvier, la rivalité entre Nasser Al-Attiyah et Sébastien Loeb, qui se sont jusqu'à présent affrontés pour la victoire, atteindra un tout autre niveau lorsqu'ils s'affronteront pour la première fois au sein de la même équipe.

Le clan Toyota a perdu son capitaine qatari, qui a ramené trois trophées, mais dispose toujours d'un effectif de prétendants XXL, dont Yazeed Al Rajhi, Lucas Moraes et Giniel de Villiers, qui, avec les nouvelles recrues, ont une nouvelle chance de remporter le titre : Guerlain Chicherit, Guillaume de Mevius et Seth Quintero.



Les multiples champions Stéphane Peterhansel (14 fois recordman) et Carlos Sainz (trois fois vainqueur), toujours une force sérieuse, sont bien décidés à placer leurs Audi hybrides en tête du classement. X-raid se battra également pour la victoire avec Vaidotas Žala et Krzysztof Hołowczyc, tout comme Century avec Mathieu Serradori et MD Rallye avec Christian Lavieille et Simon Vitse, tandis que Ford fera ses débuts de constructeur sur le Dakar avec Nani Roma dans le cockpit de son prototype.



L'ordre établi des rallyes-raids sur la planète a été bouleversé en 2023. Nasser Al Attiyah, cinq fois champion du Dakar (dont trois victoires au volant d'un Toyota Hilux, dont la version T1+ était un mélange exquis de fiabilité et de hautes performances), et son copilote Mathieu Baumel semblaient confortablement installés au sommet. Sébastien Loeb s'est révélé être le plus grand challenger du Qatari, terminant deuxième derrière lui lors des deux éditions précédentes, après une nouvelle deuxième place alléchante en 2017, juste derrière son coéquipier de l'époque chez Peugeot, Stéphane Peterhansel. Leur appétit n'a cessé de croître au fil de l'année, Al-Attiyah et Loeb remportant ensemble 24 des 34 étapes du W2RC (14 contre 10).



Après avoir défendu son titre avec succès, le champion du monde Al-Attiyah a démontré son goût pour l'inattendu en se séparant de l'équipe Overdrive TGR et en rejoignant Prodrive, une équipe qui a défié toutes les idées reçues en développant un Hunter T1+ extrêmement compétitif en seulement trois courtes saisons. Les deux titans du sport sont désormais réunis sous la même bannière et dotés de la même puissance de feu. Unis par les caprices du marché des transferts, ils sont toujours en compétition pour le titre le plus prestigieux de la saison.



Ce jeu céleste ne signifie toutefois pas la fin des ambitions du clan Toyota en matière de championnat. L'équipe du Belge Jean-Marc Fortin et sa filiale sud-africaine, Gazoo Racing, ont réussi à conserver nombre de leurs pilotes Hilux les plus expérimentés tout en procédant à des recrutements judicieux. Parmi les vétérans, le meilleur choix devrait être Yazeed Al Rajhi, qui est monté sur la plus basse marche du podium il y a deux ans et qui entame sa dixième participation en tant que vainqueur^ en titre du Rallye du Maroc et deuxième du W2RC. La troisième place de l'année dernière a également été occupée par un pilote Toyota, le Brésilien Lucas Moraes, qui a été la star breakout de l'année 2023 lors de sa saison rookie et qui est de retour à AlUla pour prouver que ce n'était pas un coup d'éclat.



A cela s'ajoute également un autre talent soutenu par Toyota, Juan Cruz Yacopini, à la fin d'une saison W2RC prometteuse au cours de laquelle il a fêté ses 24 ans. Le vainqueur du Dakar 2009, Giniel de Villiers, n'a plus grand-chose à prouver. Il serait insensé de l'écarter après sa quatrième place l'an dernier, la dernière d'une quinzaine de top 5 sur vingt départs du Dakar. Les nouveaux venus font également sensation : Guerlain Chicherit se laisse attirer par l'appel des sirènes et emmène Guillaume De Mevius dans son périple. De Mevius est prêt à faire le saut quantique de Challenger (troisième en 2023) à Ultimate.



Mais la promotion la plus attendue est probablement celle de Seth Quintero, le jeune Américain avec le copilote allemand Dennis Zenz, qui a remporté des étapes sur le Challenger (vingt en trois départs) et a terminé la première partie de sa carrière avec le titre W2RC en poche. La question de son passage dans les grandes ligues à seulement 21 ans sera l'une des intrigues centrales du Dakar.



Pour autant, la très attendue épreuve de force entre Toyota et Hunter ne freine pas les ambitions du reste du peloton. L'édition 2023 a douché l'enthousiasme des pilotes Audi, mais les performances de la RS Q e-Tron E2 laissent toujours beaucoup d'espoir, tant que la fiabilité est équivalente. Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz et Mattias Ekström ont tous les atouts pour se battre pour le haut du classement.



La fiabilité sera également un test de peinture pour le prototype développé par Ford et confié aux mains expertes de Joan "Nani" Roma, vainqueur sur deux roues en 2004 puis en voiture en 2014. Mini X-Raid répartit ses paris entre l'expérience de Vaidotas Žala et un Krzysztof Hołowczyc de retour d'une part, et la fougue juvénile de l'Espagnol Pau Navarro d'autre part.



Même les participants équipés de deux roues motrices n'ont pas l'intention de regarder la course depuis la ligne de touche. Même si le constructeur sud-africain Century a déjà un pied dans la catégorie T1+, il fait confiance pour une dernière fois à Mathieu Serradori au volant de la CR6, et pourquoi pas à Laia Sanz, qui doit encore révéler tout son potentiel Course automobile. L'équipe MD Rallye, qui s'investit tout autant dans la promotion des deux roues motrices, a présenté cette saison une version Evo 5 de son buggy Optimus qui, avec Christian Lavieille ou Simon Vitse, a de bonnes chances de se classer dans le top 10.