Al-Attiyah e Loeb: rivali alleati per la vittoria

di Toni Hoffmann Dal 5 al 19 gennaio, la rivalità tra Nasser Al-Attiyah e Sébastien Loeb, che finora si sono contesi la vittoria, raggiungerà un livello completamente nuovo quando si sfideranno per la prima volta nella stessa squadra.

Il clan Toyota ha perso il suo capitano dal Qatar, che ha portato a casa tre trofei, ma ha ancora una squadra di contendenti XXL, tra cui Yazeed Al Rajhi, Lucas Moraes e Giniel de Villiers, che, insieme alle nuove reclute, hanno un'altra possibilità di vincere il titolo: Guerlain Chicherit, Guillaume de Mevius e Seth Quintero.



I pluricampioni Stéphane Peterhansel (14 volte vincitore del record) e Carlos Sainz (tre volte vincitore), ancora una forza da non sottovalutare, sono determinati a portare la loro Audi ibrida in cima alla classifica. Anche X-raid lotterà per la vittoria con Vaidotas Žala e Krzysztof Hołowczyc, così come Century con Mathieu Serradori e MD Rallye con Christian Lavieille e Simon Vitse, mentre Ford farà il suo debutto alla Dakar come costruttore con Nani Roma nell'abitacolo del suo prototipo.



L'ordine stabilito dei rally raid sul pianeta è stato stravolto nel 2023. Nasser Al Attiyah, il cinque volte campione della Dakar (tra cui tre vittorie al volante di una Toyota Hilux, la cui versione T1+ era una squisita miscela di affidabilità e alte prestazioni), e il suo copilota Mathieu Baumel sembravano comodamente in testa. Sébastien Loeb si è rivelato il più grande sfidante del Qatar, finendo secondo dietro di lui nelle due edizioni precedenti, dopo un altro allettante secondo posto nel 2017, appena dietro al suo compagno di squadra alla Peugeot, Stéphane Peterhansel. La loro fame è cresciuta senza sosta nel corso dell'anno, con Al-Attiyah e Loeb che hanno vinto insieme 24 delle 34 tappe del W2RC (14 contro 10).



Dopo aver difeso con successo il titolo, il campione del mondo Al-Attiyah ha dimostrato la sua propensione all'imprevisto separandosi dalla squadra Overdrive TGR e passando alla Prodrive, un team che ha sfidato ogni saggezza convenzionale sviluppando un Hunter T1+ altamente competitivo in sole tre brevi stagioni. I due titani di questo sport sono ora uniti sotto la stessa bandiera e dotati della stessa potenza di fuoco. Sono uniti dai capricci del mercato dei trasferimenti, ma sono ancora in competizione per il titolo più prestigioso della stagione.



Tuttavia, questo incontro tra i due non significa la fine delle ambizioni di campionato del clan Toyota. Il team del belga Jean-Marc Fortin e la sua filiale sudafricana, Gazoo Racing, sono riusciti a trattenere molti dei loro piloti Hilux più esperti e a fare nuovi acquisti intelligenti. Tra i veterani, Yazeed Al Rajhi, che due anni fa è finito sul gradino più basso del podio e che ora è alla sua decima partenza come vincitore in carica del Rally del Marocco e secondo classificato nel W2RC, è probabilmente la scelta migliore. Anche il terzo posto dell'anno scorso è andato a un pilota Toyota, il brasiliano Lucas Moraes, che è stato la stella nascente del 2023 nella sua stagione d'esordio e torna ad AlUla per dimostrare che non è stato un lampo di genio.



A loro si aggiunge un altro talento sostenuto da Toyota, Juan Cruz Yacopini, al termine di una promettente stagione W2RC in cui ha compiuto 24 anni. Il vincitore della Dakar 2009, Giniel de Villiers, ha ancora poco da dimostrare. Sarebbe sciocco escluderlo dopo il quarto posto dell'anno scorso, l'ultimo di ben quindici piazzamenti tra i primi cinque in venti partecipazioni alla Dakar. Anche i nuovi arrivati stanno facendo scalpore: Guerlain Chicherit è stato attirato dal richiamo delle sirene e ha portato con sé Guillaume De Mevius. De Mevius è pronto a fare il salto di qualità da Challenger (terzo nel 2023) a Ultimate.



Tuttavia, la promozione più attesa è probabilmente quella di Seth Quintero, il giovane americano con il copilota tedesco Dennis Zenz, che ha conquistato vittorie di tappa nel Challenger (venti in tre partenze) e ha concluso la prima parte della sua carriera con il titolo W2RC in tasca. La questione del suo passaggio alla serie A, a soli 21 anni, sarà uno dei temi centrali della Dakar.



Tuttavia, l'attesissima sfida tra Toyota e Hunter non smorzerà le ambizioni del resto del gruppo. L'edizione 2023 ha smorzato l'entusiasmo dei piloti Audi, ma le prestazioni della RS Q e-Tron E2 lasciano ancora ben sperare, a patto che l'affidabilità sia alla pari. Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz e Mattias Ekström hanno tutte le carte in regola per lottare per la vetta della classifica.



L'affidabilità sarà anche una cartina di tornasole per il prototipo sviluppato da Ford e affidato alle mani esperte di Joan "Nani" Roma, vincitore su due ruote nel 2004 e poi in auto nel 2014. La Mini X-Raid punta sull'esperienza di Vaidotas Žala e del rientrante Krzysztof Hołowczyc da un lato e sul vigore giovanile dello spagnolo Pau Navarro dall'altro.



Anche i concorrenti a due ruote motrici non hanno intenzione di stare a guardare. Il costruttore sudafricano Century, pur avendo già un piede nella categoria T1+, si affida per l'ultima volta a Mathieu Serradori con la CR6 e, perché no, a Laia Sanz, che deve ancora esprimere tutto il suo potenziale automobilistico. L'MD Rally Team, altrettanto impegnato nella promozione dei veicoli a due ruote motrici, ha introdotto in questa stagione una versione Evo 5 del suo buggy Optimus, che ha buone possibilità di arrivare nella top 10 con Christian Lavieille o Simon Vitse.