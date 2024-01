Al-Attiyah e Loeb - rivais aliados pela vitória

De 5 a 19 de janeiro, a rivalidade entre Nasser Al-Attiyah e Sébastien Loeb, que até agora têm lutado pela vitória, atingirá um novo nível quando competirem pela primeira vez na mesma equipa.

O clã Toyota perdeu o seu capitão do Qatar, que trouxe para casa três troféus, mas continua a contar com um plantel de concorrentes XXL, incluindo Yazeed Al Rajhi, Lucas Moraes e Giniel de Villiers, que, juntamente com os novos recrutas, têm outra hipótese de lutar pelo título: Guerlain Chicherit, Guillaume de Mevius e Seth Quintero.



Os múltiplos campeões Stéphane Peterhansel (14 vezes vencedor do recorde) e Carlos Sainz (três vezes vencedor), que continuam a ser uma força a ter em conta, estão determinados a levar o seu Audi híbrido ao topo da classificação. A X-raid também estará a lutar pela vitória com Vaidotas Žala e Krzysztof Hołowczyc, tal como a Century com Mathieu Serradori e a MD Rallye com Christian Lavieille e Simon Vitse, enquanto a Ford fará a sua estreia no Dakar como construtor com Nani Roma no cockpit do seu protótipo.



A ordem estabelecida para os ralis no planeta foi invertida em 2023. Nasser Al Attiyah, o pentacampeão do Dakar (incluindo três vitórias ao volante de uma Toyota Hilux, cuja versão T1+ era uma mistura requintada de fiabilidade e alto desempenho), e o seu copiloto Mathieu Baumel pareciam estar confortavelmente na liderança. Sébastien Loeb provou ser o maior adversário do Qatar, terminando em segundo lugar atrás dele nas duas edições anteriores, depois de outro tentador segundo lugar em 2017, logo atrás do seu então companheiro de equipa na Peugeot, Stéphane Peterhansel. A sua fome aumentou à medida que o ano avançava, com Al-Attiyah e Loeb a vencerem juntos 24 das 34 etapas do W2RC (14 contra 10).



Depois de uma defesa bem sucedida do título, o campeão do mundo Al-Attiyah provou a sua propensão para o inesperado, separando-se da equipa Overdrive TGR e juntando-se à Prodrive, uma equipa que desafiou todos os conhecimentos convencionais ao desenvolver um Hunter T1+ altamente competitivo em apenas três curtas épocas. Os dois titãs do desporto estão agora unidos sob a mesma bandeira e equipados com igual poder de fogo. Estão unidos pelos caprichos do mercado de transferências, mas continuam a competir pelo título mais prestigiado da época.



No entanto, este encontro não significa o fim das ambições do clã Toyota. A equipa do belga Jean-Marc Fortin e a sua filial sul-africana, Gazoo Racing, conseguiram manter muitos dos seus pilotos mais experientes da Hilux, ao mesmo tempo que fizeram novas contratações inteligentes. Entre os veteranos, Yazeed Al Rajhi, que terminou no último lugar do pódio há dois anos e está agora a fazer a sua décima partida como atual vencedor^ do Rali de Marrocos e segundo classificado no W2RC, é provavelmente a melhor escolha. O terceiro lugar no ano passado também foi para um piloto da Toyota, o brasileiro Lucas Moraes, que foi a estrela de 2023 na sua época de estreia e está de volta a AlUla para provar que não foi um fulgor.



A eles junta-se outro talento apoiado pela Toyota, Juan Cruz Yacopini, no final de uma promissora época W2RC em que fez 24 anos. O vencedor do Dakar de 2009, Giniel de Villiers, tem pouco a provar. Seria insensato descartá-lo depois do seu quarto lugar no ano passado, o último de um total de quinze resultados entre os cinco primeiros em vinte etapas do Dakar. Os recém-chegados também estão a causar agitação: Guerlain Chicherit é atraído pelo chamamento da sereia e traz Guillaume De Mevius para o passeio. De Mevius está pronto para dar o salto quântico do Challenger (terceiro em 2023) para o Ultimate.



No entanto, a promoção mais aguardada é provavelmente a de Seth Quintero, o jovem americano com o copiloto alemão Dennis Zenz, que conquistou vitórias em etapas no Challenger (vinte em três partidas) e terminou a primeira parte da sua carreira com o título W2RC no bolso. A questão da sua transição para as grandes ligas, com apenas 21 anos, será um dos temas centrais do Dakar.



No entanto, o confronto ansiosamente aguardado entre a Toyota e a Hunter não irá diminuir as ambições do resto do pelotão. A edição de 2023 diminuiu o entusiasmo dos pilotos da Audi, mas o desempenho do RS Q e-Tron E2 ainda dá muitas esperanças - desde que a fiabilidade esteja ao mesmo nível. Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz e Mattias Ekström têm tudo o que é preciso para lutar pelo topo da tabela classificativa.



A fiabilidade será também uma prova de fogo para o protótipo desenvolvido pela Ford e confiado às mãos experientes de Joan "Nani" Roma, vencedor em duas rodas em 2004 e mais tarde num carro em 2014. O Mini X-Raid está a repartir as suas apostas entre a experiência de Vaidotas Žala e um Krzysztof Hołowczyc que regressa, por um lado, e o vigor jovem do espanhol Pau Navarro, por outro.



Mesmo os concorrentes com tração às duas rodas não tencionam ficar de fora. Apesar de o construtor sul-africano Century já estar com um pé na categoria T1+, conta, pela última vez, com Mathieu Serradori no CR6 e, porque não, com Laia Sanz, que ainda não realizou todo o seu potencial no automobilismo. A MD Rally Team, igualmente empenhada em promover os veículos de duas rodas motrizes, introduziu esta época uma versão Evo 5 do seu buggy Optimus, que tem boas hipóteses de ficar entre os 10 primeiros com Christian Lavieille ou Simon Vitse.