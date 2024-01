Dakar: Loeb gana por fin tras cuatro podios? De Toni Hoffmann Red Bull Sébastien Loeb se apunta un ocho. Tras cuatro podios para él y para su equipo Prodrive, aspira por fin a su primera victoria en su octava participación en el Rally Dakar. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

Tras cuatro podios, Loeb, nueve veces campeón de rallys, espera por fin la victoria: "Tenemos todos los ingredientes para conseguirlo". En su octavo Dakar, Sébastien Loeb sigue aspirando a la victoria en el Hunter de Prodrive, sin haber tenido nunca una carrera tranquila. ¿Será 2024 el año de la coronación?



¿Será la octava salida la buena? Esta es la pregunta que seguramente se estará haciendo Sébastien Loeb a pocos días del inicio de una nueva edición en Arabia Saudí para participar en el Dakar 2024 (05 - 19 de enero de 2024). Hasta ahora, el piloto suizo nacido en Alsacia ha respondido con regularidad, pero a menudo ha tenido problemas que han ralentizado su ritmo.



A pesar de la mala suerte que ha podido sufrir, el nueve veces campeón del mundo de rallies suma cuatro podios en siete participaciones, incluidos tres segundos puestos. Un buen resultado para alguien cuyo rally raid no es su disciplina favorita. Así que cuando llegue el momento de afrontar la octava salida, Sébastien Loeb está listo para conseguir por fin su primera victoria en el Dakar.



"Es cierto que he subido varias veces al podio del Dakar", recuerda. "El año pasado hicimos una gran segunda semana y ganamos todas las etapas. Esto nos permite ver que tenemos el rendimiento y la capacidad para luchar por la victoria. Nunca es fácil ganar el Dakar. Hay que ser capaz de reunirlo todo, navegación, fiabilidad, control... Es difícil hacer un pronóstico, pero creo que tenemos todos los ingredientes para conseguirlo. Lo intentaremos de nuevo este año".



Pero esta vez Loeb tiene a su rival más duro en su propio equipo. El pentacampeón Nasser Al-Attiyah se ha retirado de Toyota y también pilotará por primera vez un Prodrive Hunter bajo su propio estandarte "Nasser Racing". Sébastien Loeb puede contar con un factor importante en su búsqueda de su primera victoria en la prueba de rally raid más importante del mundo: Nasser Al-Attiyah. El qatarí sigue siendo su rival y esta vez su compañero de equipo en Prodrive.



Un recién llegado que, sin duda, podría serle de gran utilidad, aunque el defensor del título siga siendo un adversario del ex piloto titular del Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC).



"Nasser ha sido mi adversario durante varios años", subraya Loeb. "Hemos tenido grandes batallas en algunos rallyes. Ahora está en el mismo coche que yo. No creo que cambie fundamentalmente el espíritu de la carrera y de la lucha, porque en el Dakar pasamos todo el día en el coche, cada uno con su copiloto. El objetivo es dar la vuelta lo más rápido posible. Aparte de eso, siempre hemos sido amigos. Tenerlo en el equipo nos permite beneficiarnos de su experiencia, de sus impresiones sobre el coche, etcétera. No lo veo como algo malo. Es cierto que siempre es más fácil luchar contra un rival de otro equipo porque tienes a tu propio equipo detrás. Esta vez el equipo estará un poco dividido. En cualquier caso, la experiencia de Nasser en el equipo es una ventaja".