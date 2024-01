Dakar: Loeb vence finalmente após quatro pódios?

Sébastien Loeb tem como objetivo um oito. Depois de quatro pódios para si próprio e para a sua equipa Prodrive, ele pretende finalmente alcançar a sua primeira vitória na sua oitava participação no Rali Dakar.

Depois de quatro subidas ao pódio, Loeb, nove vezes campeão de ralis, espera finalmente a vitória: "Temos todos os ingredientes para lá chegar". No seu oitavo Dakar, Sébastien Loeb continua a ambicionar a vitória no Hunter da Prodrive, sem nunca ter tido uma corrida fácil. Será 2024 o ano da coroação?



Será que o oitavo arranque será o bom? Esta é a pergunta que Sébastien Loeb deve certamente estar a fazer a si próprio alguns dias antes do início de uma nova edição na Arábia Saudita para participar no Dakar 2024 (05 a 19 de janeiro de 2024). Até à data, o piloto suíço nascido na Alsácia tem respondido com regularidade, mas tem tido muitas vezes problemas que lhe abrandaram o ritmo.



Apesar da má sorte que pode ter sofrido, o nove vezes campeão mundial de ralis tem quatro lugares no pódio em sete participações, incluindo três segundos lugares. Um bom resultado para alguém cuja corrida de rali não é a sua disciplina favorita. Por isso, quando chegar a altura de enfrentar a oitava etapa, Sébastien Loeb está pronto para conquistar finalmente a sua primeira vitória no Dakar.



"É verdade que já estive no pódio do Dakar algumas vezes", recorda. "No ano passado, tivemos uma segunda semana fantástica e ganhámos todas as etapas. Isto permite-nos ver que temos o desempenho e a capacidade de lutar pela vitória. Nunca é fácil ganhar o Dakar. É preciso ser capaz de reunir tudo, navegação, fiabilidade, controlo... É difícil fazer uma previsão, mas penso que temos todos os ingredientes para lá chegar. Vamos tentar novamente este ano".



Mas desta vez Loeb tem o seu rival mais difícil na sua própria equipa. Nasser Al-Attiyah, cinco vezes vencedor, reformou-se da Toyota e também vai conduzir um Prodrive Hunter pela primeira vez sob a sua própria bandeira "Nasser Racing". Sébastien Loeb pode contar com um fator importante na sua busca pela primeira vitória no maior evento de rally-raid do mundo: Nasser Al-Attiyah. O Qatar continua a ser o seu rival e, desta vez, o seu companheiro de equipa na Prodrive.



Um recém-chegado que poderá certamente ser-lhe muito útil, mesmo que o atual campeão continue a ser um adversário do antigo titular do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC).



"Nasser é meu adversário há vários anos", sublinha Loeb. "Tivemos algumas grandes batalhas em alguns ralis. Agora ele está no mesmo carro que eu. Não penso que isso altere fundamentalmente o espírito da corrida e da luta, porque no Dakar passamos o dia inteiro no carro, cada um com o seu copiloto. O objetivo é fazer a volta o mais rápido possível. Para além disso, sempre fomos amigos. Tê-lo na equipa permite-nos beneficiar da sua experiência, das suas impressões sobre o carro, etc. Não vejo isso como uma coisa má. É verdade que é sempre mais fácil lutar contra um adversário de outra equipa porque temos a nossa própria equipa a apoiar-nos. Desta vez, a equipa estará um pouco dividida. De qualquer modo, a experiência de Nasser na equipa é uma mais-valia".