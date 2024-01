Overdrive Racing: 2024 con un gran contingente De Toni Hoffmann Overdrive El equipo belga Overdrive Racing competirá en la 46ª edición del Rally Dakar (del 5 al 19 de enero de 2024) con un gran contingente y un sólido equipo, ya que Overdrive alineará nueve vehículos Toyota Hilux. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

Yazeed Al-Rajhi, Juan Cruz Yacopini, Guerlain Chicherit, Denis Krotov y Guillaume De Mévius forman la potente alineación. Toyota aspira a conseguir un triplete de victorias en el Rally Dakar de Arabia Saudí.



Overdrive Racing, de Bélgica, inscribirá nueve Toyota Hilux y tripulantes de ocho países diferentes y, al mismo tiempo, prestará apoyo logístico a Toyota Gazoo Racing en la 46ª edición del Rally Dakar. La prueba inaugural del Campeonato del Mundo de Rally Raid de la FIA 2024 (W2RC) se celebrará íntegramente en el Reino de Arabia Saudí por quinta vez. Comienza el viernes (5 de enero) en Al-Ula y termina el 19 de enero en Yanbu, en el Mar Rojo.



El fabricante japonés ha ganado el rally campo a través más famoso del mundo en los dos últimos años y Toyota ocupó cinco de los siete primeros puestos en el Dakar 2023. Overdrive Racing ha terminado en el podio en las dos últimas temporadas con Yazeed Al-Rajhi y Lucas Moraes, y Al-Rajhi volverá a liderar el equipo en 2024 con el copiloto alemán Timo Gottschalk.



Tras terminar segundo por detrás de su antiguo compañero de equipo Nasser Saleh Al-Attiyah en el W2RC del año pasado, Al-Rajhi se ha preparado bien para su carrera de casa. El piloto de la capital, Riad, se hizo con las victorias en Qassim y Jeddah en las dos últimas pruebas del Campeonato Saudí de Rallyes Toyota, después de terminar segundo en la Dubai International Baja en noviembre.



El argentino Juan-Cruz Yacopini y su copiloto español Daniel Oliveras terminaron terceros en el W2RC 2023 y séptimos en el Rally Dakar del año pasado. Ocupan el segundo Toyota sobrealimentado.



Guerlain Chicherit y Guillaume de Mévius han formado una asociación plurianual y pilotarán dos GR DKR Hilux preparados por Overdrive Racing. Junto con sus respectivos copilotos Alex Winocq y Xavier Panseri, el francés y el belga conducirán dos coches con una librea marrón y dorada basada en la camioneta GMC que conducía Colt Seavers (interpretado por Lee Majors) en la serie de televisión de los años 80 "A Colt for All Seasons".



Chicherit presentó la nueva decoración en el Rally de Marruecos en octubre, pero no pudo defender su título y se retiró tras un accidente. De Mévius rodaba con fuerza entre los 10 primeros en su debut con el equipo en el norte de África antes de perder tiempo. Luchó por abrirse paso entre los participantes y terminó 19º.



Denis Krotov y Konstantin Zhiltsov conducen el quinto Toyota de Overdrive Racing y la alineación de siete tripulaciones inscritas en el W2RC se completa con el dúo italiano de Eugenio Amos y Paulo Ceci y el dúo francés de Lionel y Lucie Baud. La combinación padre-hija completó una valiosa victoria de prueba para su último modelo Toyota en el Rally Jeddah de Arabia Saudí, terminando séptimo y segundo en la categoría T1+.



Isidre Esteve Pujol y José-María Villalobos terminaron el Dakar del año pasado con Overdrive Racing y regresan al equipo con el octavo coche no inscrito en el W2RC. Ronan Chabot y el francés Gilles Picard completan la impresionante alineación del equipo en el noveno Hilux.



Además, Overdrive Racing está trabajando con Toyota Gazoo Racing para defender los títulos de pilotos, copilotos y fabricantes del W2RC que tan rotundamente se aseguraron la temporada pasada con victorias en las cinco pruebas del campeonato y un uno-dos-tres.



Toyota Gazoo Racing alineará las últimas versiones del Toyota GR DKR Hilux para el piloto brasileño Lucas Moraes, el joven y talentoso estadounidense Seth Quintero, el piloto sudafricano Saood Variawa y el ganador de la prueba de 2009, Giniel de Villiers. Moraes terminó tercero en la general el año pasado como miembro de Overdrive Racing junto con el copiloto de Al-Rajhi, Timo Gottschalk, mientras que el experimentado sudafricano Giniel De Villiers terminó cuarto. (Overdrive)