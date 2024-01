Overdrive Racing : 2024 avec un grand nombre de participants

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Overdrive L'équipe belge Overdrive Racing participe au 46e Rallye Dakar (05 - 19 janvier 2024) avec un grand nombre de participants et une équipe forte, neuf Toyota Hilux sont engagés par Overdrive.

Yazeed Al-Rajhi, Juan Cruz Yacopini, Guerlain Chicherit, Denis Krotov et Guillaume De Mévius constituent un casting de choc. Toyota veut s'assurer un hat-trick de victoires au Rallye Dakar en Arabie Saoudite.



Overdrive Racing de Belgique engagera neuf Toyota Hilux et des membres d'équipage de huit nationalités différentes, tout en offrant un soutien logistique à Toyota Gazoo Racing pour le 46e Rallye Dakar. La manche d'ouverture du Championnat du monde des rallyes-raids FIA 2024 (W2RC) se déroulera pour la cinquième fois entièrement dans le royaume d'Arabie saoudite. Elle débutera le vendredi (5 janvier) à Al-Ula et se terminera le 19 janvier à Yanbu, au bord de la mer Rouge.



Le constructeur japonais a remporté le plus célèbre rallye de cross-country du monde au cours des deux dernières années et Toyota a pris cinq des sept premières places du Dakar 2023. Overdrive Racing est monté sur le podium ces deux dernières saisons avec Yazeed Al-Rajhi et Lucas Moraes, et Al-Rajhi mènera à nouveau l'équipe en 2024 avec le copilote allemand Timo Gottschalk.



Après avoir terminé deuxième du W2RC l'an dernier derrière son ancien coéquipier Nasser Saleh Al-Attiyah, Al-Rajhi s'est bien préparé pour sa course à domicile. Le pilote de la capitale Riyad a remporté les victoires à Qassim et Djeddah lors des deux dernières manches du Saudi Toyota Rally Championship, après avoir terminé deuxième de la Dubai International Baja en novembre.



L'Argentin Juan-Cruz Yacopini et son copilote espagnol Daniel Oliveras ont pris la troisième place du W2RC 2023 et se sont classés septièmes du Rallye Dakar l'an dernier. Ils occupent la deuxième Toyota Overdrive.



Guerlain Chicherit et Guillaume de Mévius se sont associés pour un partenariat de plusieurs années et piloteront deux GR DKR Hilux préparés par Overdrive Racing. Avec leurs copilotes respectifs Alex Winocq et Xavier Panseri, le Français et le Belge utiliseront deux voitures à la livrée marron et or, basées sur le pick-up GMC que Colt Seavers (acteur : Lee Majors) conduisait dans la série télévisée des années 1980 "Un Colt pour tous".



Chicherit a présenté la nouvelle livrée en octobre lors du Rallye du Maroc, mais n'a pas pu défendre son titre et a abandonné après un accident. Pour ses débuts avec l'équipe en Afrique du Nord, De Mévius se trouvait fortement dans le top 10 avant de perdre du temps. Il s'est frayé un chemin à travers le peloton et s'est classé 19e.



Denis Krotov et Konstantin Zhiltsov pilotent la cinquième Overdrive Racing Toyota et la liste des sept équipages inscrits au W2RC est complétée par le duo italien Eugenio Amos et Paulo Ceci et le duo français Lionel et Lucie Baud. Le duo père-fille a réalisé un précieux test de son dernier modèle Toyota lors du rallye de Jeddah en Arabie Saoudite et s'est classé septième et deuxième dans la catégorie T1+.



Isidre Esteve Pujol et José-Maria Villalobos ont terminé le Dakar de l'année dernière avec Overdrive Racing et reviennent dans l'équipe avec la huitième voiture, non enregistrée pour le W2RC. Ronan Chabot et Gilles Picard de France complètent l'impressionnante composition de l'équipe dans le neuvième Hilux.



En outre, Overdrive Racing travaille avec Toyota Gazoo Racing pour défendre les titres de pilote, de copilote et de constructeur du W2RC, si solidement acquis la saison dernière avec des victoires dans les cinq manches du championnat et un triplé.



Le Toyota Gazoo Racing utilisera les dernières versions du Toyota GR DKR Hilux pour le pilote brésilien Lucas Moraes, le jeune et talentueux Américain Seth Quintero, le pilote sud-africain Saood Variawa et le vainqueur de l'épreuve de 2009, Giniel de Villiers. L'année dernière, Moraes, membre d'Overdrive Racing, a terminé troisième au classement général avec Timo Gottschalk, le copilote d'Al-Rajhi, tandis que le Sud-Africain expérimenté Giniel De Villiers a terminé quatrième. (Overdrive)